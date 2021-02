Votre masque facial doit couvrir votre nez et votre bouche – bien mais pas trop. | Jared Siskin / Getty Images

Les masques en tissu conviennent à de nombreuses personnes – à condition qu’ils couvrent votre nez et votre bouche.

Mon masque facial préféré est un numéro en tissu noir élégant – il va avec tout, il ne m’irrite pas le visage et il est vendu dans un pack de trois relativement abordable, donc j’ai toujours une sauvegarde. J’ai toute une collection de masques en tissu, comme vous le faites probablement, bricolés au hasard, dans des couleurs et des motifs vifs, généralement fabriqués par un assortiment de personnes dans ma vie.

Pourtant, alors que nous nous sommes efforcés de laisser nos revêtements pour le visage projeter nos goûts tout en nous protégeant, il y a un autre élément de style qui est souvent oublié: l’ajustement. Et l’ajustement est extrêmement important lorsqu’il s’agit de l’efficacité de nos masques.

Des tonnes de célébrités ont été vues avec leurs masques sous le nez. Notamment, des membres du Congrès qui font la promotion du masquage ont été vus en train de retirer leurs masques coulissants en public.

Les masques en tissu se prêtent parfois à une mauvaise étiquette: le représentant David Cicilline (D-RI) a glissé le sien pour éternuer dans sa main sur C-SPAN, ce qui est, pour le dire clairement, horrible. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est connue pour avoir des masques qui correspondent à ses tenues, mais elle a déjà été photographiée lors d’une conversation avec le frère de George Floyd, le masque pendu sous sa bouche. Et peu de temps après son investiture, le masque du président Joe Biden glissé son visage au milieu de la signature d’une action exécutive liée à Covid-19. Ça arrive aux meilleurs d’entre nous. Promenez-vous n’importe où dans l’Amérique pandémique, et vous rencontrerez sûrement des gens jouant avec leurs masques.



Doug Mills / The New York Times / Bloomberg via Getty Images Le masque du président Joe Biden a glissé un peu en signant les décrets le 20 janvier.

Mais pour vraiment vous protéger, les masques en tissu doivent être bien ajustés. Et porter un masque bien ajusté pourrait être plus important qu’il ne l’a jamais été pendant la pandémie. Comme précédemment rapporté par Julia Belluz pour Vox, une nouvelle variante plus contagieuse de Covid-19, connue sous le nom de B.1.1.7, qui se propage maintenant dans le monde entier, devrait nous rendre encore plus prudents quant à notre risque d’exposition au virus, en particulier dans les espaces intérieurs.

L’ajustement du masque compte vraiment

Le bon port du masque reste un facteur clé dans la prévention de la transmission du coronavirus. Une glissade de masque peut rendre le porteur extrêmement vulnérable, car le passage nasal est une entrée courante pour que le virus pénètre dans le corps. Selon une étude sur Médecine de la nature, le virus se fixe à certaines protéines présentes dans le passage nasal. Il y a en fait plus de ces protéines dans le nez que dans les poumons, ce qui fait du nez exposé une menace sérieuse. Vous ne voulez pas que des particules virales atteignent votre nez, il est donc impératif que votre masque soit bien ajusté.

Les masques en tissu sont toujours bien pour le grand public, me disent les experts, alors ne vous sentez pas obligé de manquer et d’acheter un masque de qualité médicale comme un N95. Nous réfléchissons à ce à quoi nos masques ressemblent chaque jour, mais nous ignorons en grande partie l’importance de l’ajustement approprié. On ne met pas suffisamment l’accent sur ce qui rend un masque bien ajusté et efficace – nous avons été distraits par la conception, alors que nous devons vraiment nous inquiéter du confort de nos masques et de leur sécurité ou non.

Le groupe de travail sur l’ingénierie de la protection respiratoire, un groupe de recherche basé à l’Université de Cambridge, étudie l’efficacité et l’amélioration des masques et tissus civils. «Ce que nous avons découvert grâce à nos recherches, c’est que le matériau de filtration réel n’est pas aussi important que l’ajustement. Pour tirer le moindre avantage d’un matériau hautement filtrant, vous devez être en forme », a déclaré Eugenia O’Kelly, étudiante en doctorat qui dirige le groupe. O’Kelly a souligné que sans machines hautement spécialisées, il n’y avait aucun moyen d’être sûr à 100% que votre masque s’adapte, mais avait des conseils pour améliorer l’ajustement et la protection.

Selon les tests de son équipe, le double masquage peut être utile. «Gardez à l’esprit que vous ne finissez pas par doubler numériquement votre protection en superposant des masques. J’ai vu beaucoup de ce type de «mathématiques» en ligne, mais malheureusement, ce n’est pas ainsi que fonctionne la filtration en profondeur », dit-elle. Mais doubler peut vous assurer d’obtenir une meilleure étanchéité autour du nez et de la bouche qu’un seul masque qui pourrait être un peu trop lâche. Selon la nouvelle recherche des Centers for Disease Control and Prevention publiée le 10 février, des masques chirurgicaux bien ajustés ou une «combinaison tissu et masque chirurgical» peuvent réduire la transmission du virus jusqu’à 96,5%. Le directeur du CDC a également exhorté les Américains à porter un masque à «deux couches ou plus», rapporte le New York Times.

O’Kelly dit qu’il existe deux méthodes que les scientifiques utilisent pour savoir si un masque convient. «Vous pouvez avoir un ajustement quantitatif et un ajustement qualitatif. Lors de l’ajustement quantitatif, vous mesurez la quantité de particules à l’intérieur et à l’extérieur du masque », dit-elle. La plupart des masques chirurgicaux ne s’adaptent pas suffisamment ou sont fabriqués dans un matériau sans filtration suffisante, ils ne passeront donc pas.

L’ajustement quantitatif peut être coûteux car il nécessite un équipement hospitalier spécialisé. «L’ajustement qualitatif des masques est plus courant», a-t-elle déclaré, pour lequel son équipe expérimente l’utilisation de diffuseurs d’arômes comme test. Si vous portez un masque et que vous pouvez goûter les particules à travers, c’est un signe que votre masque est mal ajusté.

Afin de déterminer si votre masque protège bien les autres, O’Kelly recommande d’éviter les masques présentant les caractéristiques suivantes:

Matériau mince: Si vous pouvez voir des espaces entre les fibres lorsque vous les maintenez à la lumière, c’est un signe que les virus peuvent passer. Une seule couche: Si votre masque ne comporte qu’une (voire deux) couches de tissu, la filtration n’est probablement pas élevée. Les meilleurs masques ont plusieurs couches ou ont une poche pour insérer un filtre, comme un filtre PM 2,5 ou HEPA. Mauvais ajustement: L’ajustement est très important dans le succès d’un masque, comme vous pouvez le lire dans cette étude récente. Vous ne pourrez peut-être pas obtenir un masque qui vous convient parfaitement, mais plus les espaces que vous voyez sont de plus en plus grands, plus l’ajustement est mauvais. Cela peut être plus important pour protéger le porteur que d’autres. Inconfort: Si le masque est très inconfortable, il se peut que vous soyez moins susceptible de le porter correctement et plus susceptible de toucher l’extérieur du masque ou de l’ajuster lors de vos déplacements.

Alors, comment un masque devrait-il s’adapter? «Le masque doit être bien ajusté sur le nez et la bouche, mais pas trop serré pour nuire à la respiration. Il ne vise pas à filtrer tout l’air que l’on respire, mais à empêcher les gouttelettes de notre bouche de se répandre dans l’air », me dit George Abraham, président de l’Infectious Disease Board de l’American Board of Internal Medicine.

Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour empêcher un masque de tomber – sauf peut-être essayer de trouver un masque qui s’adapte mieux.

O’Kelly recommande également de faire une vérification de l’ajustement, bien qu’il n’existe aucun moyen fiable d’évaluer actuellement l’ajustement des masques en tissu. «Déplacez votre main sur les bords du masque là où elle entre en contact avec votre peau et voyez si vous pouvez sentir de l’air. Si vous sentez l’air, il y a un espace », dit-elle. Mais ce n’est pas parce qu’un masque a un espace qu’il est totalement inefficace. Cela signifie simplement qu’il n’offre pas le niveau de protection maximal possible. Selon O’Kelly, un masque en tissu avec des problèmes d’ajustement peut protéger l’utilisateur de plus de 50% des particules, et des masques en tissu bien construits avec des espaces peuvent encore filtrer plus de 75% des particules.

Dans un Consumer Reports article, William Schaffner, professeur de médecine des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université Vanderbilt, recommande de resserrer votre masque s’il glisse de votre nez. Vous pouvez ajuster les cordes et vous assurer qu’il n’y a pas d’espace pour l’air sur les côtés. Notre meilleur pari est de choisir un masque qui s’adapte correctement: bien ajusté autour du nez et de la bouche sans espaces sur les côtés. Un pont nasal métallique peut aider votre masque à se mouler sur votre visage. Les études du groupe de travail sur l’ingénierie de la protection respiratoire ont montré qu’une muserolle en métal peut améliorer l’ajustement. Cependant, dans les masques moins structurés ou élastiques, cette bande nasale peut également nuire aux performances, de sorte que l’utilisateur doit faire un jugement.

Mais ne devrions-nous pas simplement obtenir des N95?

Aussi réconfortant que cela puisse être que les experts disent que les masques en tissu sont suffisants, les États-Unis sont loin derrière des pays comme l’Autriche, où le gouvernement fournit des masques FFP2 aux citoyens, et Taiwan, où le gouvernement a fourni aux citoyens des masques de haute qualité qui sont ira probablement mieux que certains des masques en tissu en circulation. Pourquoi la même chose ne peut-elle pas se produire ici aux États-Unis?

L’argument pour que le gouvernement fournisse des masques n’est pas nouveau. Les Américains pourraient bien avoir un meilleur EPI, mais l’utilisation de masques lourds comme le N95 comporte de nombreuses mises en garde. Dans un courriel, Abraham m’a dit qu’il serait difficile pour le gouvernement de s’assurer que tout le monde avait un N95 efficace. «Le porteur doit être« testé »pour que le masque utilisé ne fuit pas mais forme une bonne étanchéité sur le visage, sinon la capacité du masque à filtrer est perdue», écrit-il. «En tant que réalité pratique, ce n’est pas toujours possible avec le grand public.»

Il existe des moyens de tester le N95 – «Vous pouvez placer les deux mains autour du bord du masque, une fois sur le visage, et souffler fort dessus. Si vous sentez de l’air sur vos mains, vous savez que le masque n’est pas bien ajusté », explique Abraham. Mais selon les experts, ce n’est pas non plus précis à 100%.

Les masques N95 sont indispensables pour les travailleurs de la santé, car ils sont parfaits pour les situations d’exposition de longue durée, mais ils pourraient être excessifs pour une utilisation à court terme, selon Abraham. Un masque N95 pourrait être plus approprié pour un long trajet en avion, par exemple, au lieu d’une course rapide à l’épicerie. « L’utilisation du masque serait incohérente, sans faire une vérification d’ajustement à chaque fois », a déclaré Abraham, et ce serait « prohibitif et accomplirait peu. » Le gouvernement ne pouvait pas réglementer l’utilisation du N95 par tous les civils, et les respirateurs seraient rendus inutiles s’ils n’étaient pas correctement ajustés.

Le témoignage déchirant de Philonise Floyd sur @HouseJudiciary nous a tous laissé sa marque. Que ce drapeau, qui a survolé le Capitole le jour du meurtre de son frère, serve de symbole de notre engagement commun à garantir la justice pour George et toutes les victimes de violence policière. pic.twitter.com/Dl3LXDGF7t – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 10 juin 2020

Bien que les recherches menées par le groupe d’O’Kelly sur les matériaux des masques soient toujours en cours d’examen par les pairs, elle dit que même un masque mal ajusté est mieux que de ne pas en porter du tout. «Si vous voyez un écart, votre masque ne fonctionne probablement pas à 100%. Cependant, cela ne signifie certainement pas que le masque est inutile s’il y a des lacunes. Tout type d’espace peut compromettre l’efficacité d’un masque, il est donc important d’essayer de s’assurer qu’il n’y a pas d’espaces si possible.

Alors la prochaine fois que vous vous surprendrez à tirer sur votre masque facial toute la journée, pensez à trouver un autre style ou modèle qui pourrait mieux fonctionner. Pour une protection supplémentaire, dépensez un peu plus d’argent pour obtenir un masque avec une poche pour ajouter un filtre PM 2,5 ou HEPA, et magasinez pour obtenir plusieurs masques que vous pouvez adapter à la maison. Le glissement de masque nous tourmente, mais si nous y travaillons, nous pouvons conjurer le fléau réel. Cela peut prendre quelques essais et erreurs, mais cela vaut la peine d’être bien fait.