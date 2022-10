Le meilleur marché de Noël de Grande-Bretagne dévoilé – et ce n’est PAS Winter Wonderland… mais le vôtre est-il en tête de liste ?

Le meilleur marché de Noël de Grande-Bretagne a été révélé – et ce n’est pas Winter Wonderland.

Les chercheurs ont attribué aux événements festifs un score basé sur la durée de leur course et le prix moyen des hébergements à proximité, ainsi que leur popularité sur Instagram et Google.

Le marché de Noël de Manchester s’est avéré le plus populaire de Grande-Bretagne Crédit : Alamy

Clients parcourant la confiserie dans Millennium Square, Leeds Crédit : Alamy

Un bon marché de Noël est le meilleur moyen d’entrer dans l’esprit festif (photo de Manchester) Crédit : Getty – Contributeur

Avec une moyenne de 8 000 mentions Instagram et 60 000 recherches Google, Manchester a pris la première place.

L’étude de Christmas Tree World a révélé que Nottingham occupait la deuxième place avec un score global de 6,61 pour son marché de 46 jours.

L’hébergement local à proximité dans un hôtel trois étoiles coûtait en moyenne 89 £ la nuit.

Leeds a obtenu la troisième place pour son marché qui compte plus de 6 000 recherches par mois et hash 4 000 tags sur Instagram.

Le marché de Noël de Birmingham s’est avéré le quatrième plus populaire.

Cette année, des stands seront installés sur Victoria Square et New Street à partir du 3 novembre.

Comme on peut s’y attendre d’un marché de style allemand, il y a beaucoup de bretzels et de bière, ainsi que du gluhwein (la version allemande du vin chaud).

Avec des chalets traditionnels, une cuisine délicieuse et beaucoup de vin chaud, un bon marché de Noël est le meilleur moyen de se mettre dans l’ambiance festive.

Vous n’avez pas besoin d’aller loin non plus – il existe de nombreuses options ici au Royaume-Uni.

Il y a quelques marchés de Noël à Londres, mais le plus grand est Winter Wonderland à Hyde Park.

Cette année, le marché est de retour en ville entre le 18 novembre et le 2 janvier, vous aurez donc tout le temps pour votre dose festive.

Le marché de Noël de Bath est toujours une expérience magique car il se déroule dans le contexte de ses superbes bâtiments géorgiens.

Le marché de Noël de Lincoln est un grand événement pour la région, mais il n’est ouvert que pour une courte période, du 1er au 4 décembre.

Le marché de Noël de York revient cette année encore entre le 17 novembre et le 23 décembre.

Le marché de Noël de cette année à Édimbourg se déroulera de l’autre côté de la place du Parlement et de Castle Street, et se déroulera du 18 novembre au 3 janvier.

Le marché de Noël de la place de la vieille ville, Nottingham, a été classé deuxième Crédit : Alamy

Le marché de Noël de Birmingham est un choix populaire qui a été classé quatrième Crédit : Alamy

Les visiteurs ont été aperçus en train de profiter du marché de Noël de Leeds qui a pris la troisième place Crédit : Alamy