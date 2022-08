Le meilleur lanceur de disque Navjeet Kaur Dhillon échoue au test de dopage

Le meilleur lanceur de disque indien Navjeet Kaur Dhillon a échoué à un test de dopage hors compétition effectué à l’étranger par l’Athletics Integrity Unit (AIU) avant les championnats du monde le mois dernier.

Dhillon avait remporté une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast mais avait terminé huitième du CWG de Birmingham qui s’est terminé le 8 août. “Oui, elle (Dhillon) a échoué au test de dopage effectué par AIU. Si vous essayez de tricher, vous vous ferez prendre », a déclaré une source au courant du développement à PTI sous couvert d’anonymat.

Dhillon, 27 ans, avait remporté l’or aux championnats nationaux inter-États (55,67 m) à Chennai à la mi-juin et au Qosanov Memorial Meet (56,24 m) à Almaty, au Kazakhstan, le 25 juin. Mais elle n’a pu trouver qu’un meilleur lancer de 53,51 m à Birmingham.

Elle a un record de la saison de 58,03 m et un record personnel de 59,18 m qu’elle a atteint en 2018. L’endroit où l’AIU a effectué le test n’est pas confirmé, mais la substance trouvée dans l’échantillon de Dhillon serait un stéroïde interdit qui devrait la mettre sous suspension provisoire. AIU est l’organisme indépendant créé par World Athletics pour gérer toutes les questions d’intégrité, y compris les questions de dopage.

“Très probablement, le test effectué par l’AIU doit être à Almaty et non en Turquie. Elle a remporté l’or au championnat national inter-États à la mi-juin et elle a dû y être testée par la NADA », a déclaré la source. Les athlètes indiens étaient revenus de Turquie avant les championnats nationaux inter-États.

