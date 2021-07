« Le meilleur jour de ma vie »: l’étonnante ukrainienne Svitolina épouse la star de la tournée Monfils alors que le couple d’or du tennis se marie en violet (VIDEO)

La relation du couple athlétique est bien connue pour son compte de réseau social dérivé, « gemslife », qui compte plus de 135 000 abonnés sur Instagram, et les fans étaient ravis que le numéro six mondial s’associe au vétéran français dans ce que leurs supporters vont espérons être une heureuse conclusion à leur alliance on-off.

L’actrice et pop star Christina Milian était parmi celles qui ont filmé l’action en tant qu’invitée, tandis que des stars du monde entier du tennis, dont le badboy australien Nick Kyrgios, ont envoyé des messages de félicitations.

De l’instastory de Christina Milian. M. et Mme Monfils ont changé de tenue pour la réception. ❤️💜😍 pic.twitter.com/jIKxHLNrbS – LaWanda (@lawanda50) 16 juillet 2021

Le restaurateur Vincent Benoliel, qui a posé avec Milian et son partenaire, l’auteur-compositeur-interprète français Matt Pokora, a déclaré à Monfils : « Pas de mots pour exprimer à quel point je suis heureux. Je t’aime putain. »

La nouvelle Mme Monfils avait paressé sur une plage de Monte-Carlo, créé un moulinet Tik-Tok sur les galets et posé dos à la caméra dans les jours qui ont précédé ses noces, racontant à sa légion de plus de 761 000 followers : « Dernier message en tant que Miss Svitolina. »

Photos de mariage de Gael Monfils et Elina Svitolina 💜💍💜 pic.twitter.com/Mh4H9OMYQl – Serena Williams est CHÈVRE (@Mapulamoshe) 16 juillet 2021

Les vêtements de mariage de Gael Monfils et Elina Svitolina sont TOUT. Gael a l’air incroyable dans le costume violet et je ne peux pas en avoir assez du pantalon blanc d’Elina avec la surjupe violette. Soupir. https://t.co/Q2DdUDUn1w – April Zeoli, PhD (@AprilZeoli) 16 juillet 2021

Monfils, qui n’est pas loin derrière avec un peu plus de 750 000 fidèles, avait l’air pimpant dans la couleur saisissante de son costume choisi le grand jour, partageant une photo de petites figurines du couple réimaginées en super-héros.

« Plus d’amour, plus de vie – félicitations, mon frère, » a écrit fièrement Pokora après avoir assisté à la célébration.

Connus sous le nom de « couple en or du tennis », les Monfil se sont dépeints en train de s’embrasser au bord d’un rivage, se tenant la main dans une voiture et se dirigeant vers une pièce remplie de sympathisants, où un gâteau géant leur a été présenté devant un DJ. , des lumières disco et une grande sculpture du mot « amour ».

Il y a moins de cinq mois, on s’inquiétait pour l’avenir du partenariat, lorsqu’ils ont nuancé leur annonce qu’ils faisaient une pause dans le jumelage en ajoutant qu’ils restaient « avoir de l’amour l’un pour l’autre ».

L’ancien finaliste de Wimbledon, Milos Raonic, était l’un de leurs admirateurs bouleversé par cette décision, affirmant qu’elle était plus bouleversante que la scission contemporaine entre le rappeur Kanye West et la célébrité Kim Kardashian.

« Elina Svitolina et Gael Monfils est mon mariage royal », a jailli un partisan, regardant le mariage se dérouler de loin.

Svitolina et Monfils ont rompu parce qu’ils voulaient se concentrer davantage sur leurs carrières respectives de tennis (lol) et ils se sont remis ensemble presque immédiatement et ils ont toujours eu de moins bons résultats depuis. 💀 – S’ba (@SBADZMD) 15 juillet 2021

elina svitolina et gael monfils est MON mariage royal – whoa cowboy (@mikeymcIeod) 15 juillet 2021

« Les vêtements de mariage de Gael Monfils et Elina Svitolina sont tout », applaudi un passionné de mode.

« Gael est magnifique dans le costume violet et je ne peux pas me passer du pantalon blanc d’Elina avec la surjupe violette. Soupir. »