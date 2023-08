Le meilleur jour de la semaine pour postuler à un nouvel emploi, selon ZipRecruiter

Postuler à un nouvel emploi peut sembler être un emploi à temps plein en soi, il est donc important d’être stratégique quant à la façon dont vous rythmez votre recherche.

Une façon d’y parvenir est de savoir exactement quand les entreprises publient leurs offres d’emploi pour que votre candidature soit parmi les premières à être examinée, explique Marissa Morrison, vice-présidente des personnes sur le site de recherche d’emploi ZipRecruiter.

Selon la base de données de ZipRecruiter, qui comprend 10 millions d’annonces actives, le mardi est le meilleur jour de la semaine pour postuler à un emploi, lorsque quelque 22 % des nouveaux emplois sont ajoutés au site. C’est un cran supérieur aux quelque 18 % de postes ajoutés les autres jours de la semaine, et seulement 3 % des nouveaux emplois sont ajoutés les samedis et dimanches.

Ces petits pourcentages font une différence lorsque vous « considérez que certaines entreprises reçoivent des centaines de candidatures au cours des 24 à 48 premières heures », a déclaré Morrison à CNBC Make It, il est donc « important de vous assurer que votre CV est consulté par les recruteurs et les éventuels responsables du recrutement. en étant l’un de ces premiers candidats. »

Si vous manquez le bateau mardi, Morrison dit que votre meilleur pari est de soumettre votre candidature dans les 48 heures suivant la liste des postes. Morrison suggère de s’inscrire aux alertes par e-mail sur des sites d’emploi comme Indeed et ZipRecruiter pour les entreprises et les titres d’emploi qui vous intéressent, et de prendre l’habitude de parcourir les publications les mardis ou jeudis pour capter la vague de nouvelles publications.

En attendant, « le dimanche n’est pas le meilleur jour pour postuler à des emplois », dit-elle. « Vous manquez peut-être l’occasion d’être parmi les premiers à postuler pour les emplois les plus récents. »

C’est aussi un bon rappel de faire des pauses pendant votre recherche d’emploi afin de ne pas vous épuiser : « Laissez-vous des jours où vous ne postulez pas pour que vous puissiez avoir cet équilibre dans votre recherche d’emploi », dit Morrison. « Sur la base de ces données, vos pauses sont peut-être vraiment relaxantes et reposantes les week-ends les samedis et dimanches. Donnez-vous lundi pour remettre de l’ordre dans votre maison et vous organiser, puis reprenez le train des candidatures mardi. »

