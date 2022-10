Le meilleur iPad que vous puissiez acheter

j’ai testé Pommes nouvel iPad Pro 12,9 pouces depuis plusieurs jours. Il arrive dans les rayons des magasins le 26 octobre et est disponible en tailles 11 pouces et 12,9 pouces, La plus grande mise à niveau est la puce M2, qui est plus rapide que le processeur M1 utilisé dans le modèle Pro de l’année dernière. Il prend également en charge la nouvelle fonctionnalité Apple Pencil Hover. Cela signifie que l’écran peut désormais détecter la pointe de l’Apple Pencil jusqu’à 12 millimètres au-dessus de la surface de l’écran, ce qui pourrait le rendre attrayant pour les artistes numériques qui dessinent souvent sur leur iPad. Contrairement à l’iPad d’entrée de gamme, le prix de l’iPad Pro n’a pas augmenté par rapport au modèle de l’année dernière, l’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ et l’iPad Pro 12,9 pouces à 1 099 $. Si vous êtes un utilisateur d’iPad Pro 2021, il peut être difficile de justifier la mise à niveau vers le modèle de cette année, car il n’y a pas toutes les nombreuses améliorations notables. Et si vous êtes un utilisateur standard d’iPad – c’est-à-dire que vous diffusez, lisez, jouez à des jeux de base et naviguez sur le Web – débourser 800 $ ou plus pour le Pro est probablement exagéré. C’est plus pour les éditeurs de vidéos et de photos, ou pour les personnes qui veulent juste le meilleur iPad avec le plus grand écran disponible. Voici ce que vous devez savoir sur le nouvel iPad Pro 12,9 pouces d’Apple.

Ce qui est bon

Le processeur M2 est rapide, ce que vous remarquerez si vous éditez des vidéos ou exécutez plusieurs applications complexes en même temps. J’ai essayé de monter une vidéo sur le Pro. Il a rapidement importé de gros fichiers vidéo et n’a pas eu de problème lorsque j’ai ajouté des filtres à des images spécifiques et rendu la vidéo. L’exportation de mon fichier vidéo a également été très rapide. C’était juste une vidéo capturant les moments forts d’un voyage en Europe, ce n’était en aucun cas un projet vidéo complexe. L’écran est massif et la qualité d’image est excellente, mais ce n’est pas une mise à niveau du modèle de l’année dernière. Et si vous optez pour le 11 pouces plutôt que pour le 12,9 pouces Pro, vous remarquerez que l’image n’est pas aussi bonne. Le modèle 11 pouces n’a pas d’écran “Liquid Retina XDR”, ce qui est juste une façon élégante de dire qu’il utilise des mini LED qui deviennent super lumineuses et colorées. Voici le Pro 12,9 pouces comparé à l’iPad d’entrée de gamme 10,9 pouces.

iPad Pro et iPad 2022. Sophie Pitt

J’ai remarqué que l’écran était plus lumineux sur le Pro 12,9 pouces que sur n’importe quel iPad que j’ai utilisé auparavant. Lorsque je regarde “House of the Dragon” de HBO sur mon téléviseur à la maison, je dois souvent aller dans une pièce sombre pour tout voir car l’émission est tournée dans des endroits sombres et il est souvent difficile de voir s’il y a trop de lumière qui se reflète sur l’écran . Cependant, lorsque j’ai regardé “House of the Dragon” sur le nouvel iPad Pro, j’ai remarqué qu’il était beaucoup plus facile de voir les détails à l’écran, même lorsque j’étais dans une pièce lumineuse. Le grand écran facilite également le multitâche sur l’iPad Pro. J’ai aimé lire les nouvelles, tout en gardant YouTube TV ouvert en même temps.

Affichage de l’écran partagé de l’iPad Pro. Sophie Pitt

L’expérience Apple Pencil Hover est utile si vous utilisez votre iPad pour dessiner. Disons que vous voulez mélanger les couleurs. Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir une démo où je survole de la peinture rouge sur un cercle bleu. Le mode iPad Hover montre à quoi ressemblera la couleur violette avant que je n’appuie sur mon crayon Apple sur l’écran.

Expérience iPad Pro Apple Pencil Hover. Sophie Pitt

Les haut-parleurs sont clairs et forts et meilleurs que sur tout autre iPad que j’ai utilisé. J’ai essayé de diffuser de la musique dans la salle de bain à partir du Pro tout en séchant mes cheveux et je pouvais facilement distinguer les paroles d’une chanson. L’appareil photo de l’iPad Pro est excellent, mais ce n’est pas non plus une mise à niveau du modèle de l’année dernière.

Appareil photo iPad Pro 2022. Sophie Pitt

Qu’est-ce qui ne va pas

Les deux améliorations majeures de l’iPad Pro sont la puce M2 et l’expérience Apple Pencil. Les nouveaux modèles d’iPad bénéficient souvent de mises à niveau de l’appareil photo ou d’une augmentation de la luminosité de l’écran, mais pas les modèles de cette année. L’iPad d’entrée de gamme de cette année a un nouvel emplacement pour la caméra frontale. Il est maintenant sur le côté long de la tablette, au lieu du côté court, ce qui vous aide à regarder plus centré sur l’appareil photo pendant les conversations vidéo, sans oublier que c’est plus flatteur. Je ne sais pas pourquoi Apple n’a pas choisi de faire la même chose sur l’iPad Pro de cette année. Les caméras décalées donnent l’impression que je ne regarde pas directement quelqu’un d’autre pendant un chat vidéo, car je dois regarder vers la gauche pour regarder la caméra. C’est distrayant. Je suis un grand fan du Magic Keyboard car il transforme l’iPad Pro en ordinateur portable. Mais le clavier vide la batterie plus rapidement. Je regardais “The Stranger” sur Netflix et j’ai commencé avec 78 % de batterie. J’ai gardé mon clavier attaché tout le temps et à la fin du film, ma batterie était à 19%.