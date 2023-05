Le meilleur ingénieur de Twitter démissionne après le pépin de la campagne présidentielle de DeSantis

Le chef de l’ingénierie de Twitter, Foad Dabiri, a démissionné de la société après que le lancement de la campagne présidentielle américaine du gouverneur de Floride Ron DeSantis sur la plate-forme ait été touché par des problèmes techniques et que le flux en direct ait mal fonctionné. Il s’est rendu sur le site Web de microblogging pour partager la nouvelle et a déclaré : « Après presque quatre années incroyables sur Twitter, j’ai décidé de quitter le nid hier. »

M. Dabiri n’a pas dit pourquoi il avait quitté Twitter ou si cela avait quelque chose à voir avec les problèmes entourant l’événement de M. DeSantis. De plus, Twitter dirigé par Elon Musk n’a pas encore publié de déclaration concernant le départ de l’ingénieur.

M. Dabiri a déclaré avoir été témoin de « deux époques distinctes » dans l’entreprise. Dans un long fil de discussion, il a écrit : « Pendant mon temps @Twitter, j’ai vécu deux époques distinctes : avant et après M&A. Les deux sont venus avec leur juste part de défis, mais ils ont également partagé une grande mission et une équipe d’individus extraordinaires. vraiment rendu Twitter exceptionnel, c’était avant tout ‘les gens’. »

Partageant une photo avec ses collègues, il a écrit : « Voici ma première équipe, les gens formidables de @magicrecs, qui ont rendu mon travail facile et exigeant tout en le rendant incroyablement agréable. Une profonde gratitude va aux dirigeants qui m’ont guidé tout au long de ces années de transformation. »

Parlant de l’entreprise depuis que M. Musk en a pris le contrôle, il a déclaré que c’était beaucoup plus difficile, cependant, ils en sont sortis plus forts. « Et puis est arrivé le « 2.0 ». Quel voyage extraordinaire cela a été. Dire que c’était difficile au début serait un euphémisme. Le changement a été massif et rapide ; nous en sommes sortis plus forts, grâce à l’équipe remarquable qui a tenu le fort. »

« Travailler avec @elonmusk a été très instructif, et il était instructif de voir comment ses principes et sa vision façonnent l’avenir de cette entreprise », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que « Twitter est un endroit qui défie l’entendement ». « C’est unique, particulier, remarquable et résilient, tout cela grâce aux personnes brillantes et capables qui l’ont construite et continuent de la façonner. Il est impossible de saisir le fonctionnement interne de cette plate-forme et ce qui se passe au quotidien à moins que vous n’ayez eu la chance d’en faire l’expérience de première main. Alors bravo à l’équipe qui, malgré tout le bruit extérieur, continue d’avancer et d’être forte », a-t-il conclu.

Suite à un incident de diffusion en direct sur Twitter, la candidature du gouverneur de Floride à la présidence en 2024 a été en proie à des difficultés techniques. Sa campagne pour l’investiture présidentielle républicaine a commencé 20 minutes plus tard que prévu et des centaines de milliers d’utilisateurs de Twitter avaient déjà quitté le flux en direct au moment où la conversation a commencé.