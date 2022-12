Le meilleur gendarme de Surrey, Brian Edwards: «Nous avons la sécurité publique en ordre»

Le commissaire adjoint Brian Edwards, l’officier responsable du plus grand détachement de la GRC au Canada, est en train de terminer un rapport «séparé et distinct» sur les capacités de la GRC de Surrey au gouvernement provincial qui doit être présenté le 22 décembre, en tant que plan final de la ville de Surrey pour maintenir la GRC de Surrey comme police de compétence de la ville et arrêter la transition vers le service de police de Surrey devait atterrir sur le bureau du ministre de la Sécurité publique et solliciteur général Mike Farnworth le jeudi 15 décembre.

Le service de police de Surrey prépare également un rapport pour le gouvernement provincial, attendu le 22 décembre.

La décision de Farnworth est attendue début janvier.

Lorsqu’Edwards a été présenté il y a trois ans comme nouvel officier responsable de la GRC de Surrey, lors d’une conférence de presse, on lui a demandé pourquoi il voulait le poste, étant donné que tout indiquait à l’époque que la GRC était sur le point de partir, pour être remplacé par une nouvelle police municipale.

Maintenant, la GRC est une fois de plus en lice pour rester la police compétente de Surrey.

Zytarouk : Pensiez-vous que ce serait une possibilité, à ce moment-là?

Edwards : Eh bien, cela a été un énorme changement. Mon rôle ici est de fournir des services de police à la ville, c’est à d’autres de déterminer qui assure la police de la ville. Je suis extrêmement heureux, et nos membres le sont, d’avoir la possibilité de continuer à surveiller Surrey. Nous l’avons toujours dit. Maintenant que l’occasion se présente, nous allons absolument la saisir et soumettre les rapports demandés et nous sommes prêts à rester et à continuer à servir les citoyens de Surrey à l’avenir. Je suis donc resté ouvert à toutes les possibilités, car c’est juste la nature de le travail.

Zytarouk : Je suppose que lorsque vous avez accepté le poste, vous reconnaissiez à l’époque qu’il y aurait une période de transition. Maintenant, si la GRC demeure la police compétente, allez-vous continuer à être l’officier supérieur ici à Surrey?

Edwards : Absolument, je n’ai pas l’intention de partir et j’aimerais beaucoup rester dans ce rôle et aller de l’avant et continuer à faire progresser les services de police dans la ville de Surrey.

Zytaruk: Lors de votre présentation (au conseil municipal, le 28 novembre), vous avez mentionné que vous avez maintenant l’occasion de remettre les pendules à l’heure sur certaines choses; Bien sûr, vous n’avez pas perdu de vue que dans les médias sociaux, toute cette question de la police est devenue un véritable champ de bataille. Comment cela affecte-t-il la base ? Y a-t-il eu des combats entre eux à ce sujet?

Edwards : Comme vous le savez, la transition est une question très politique dans cette communauté. Mon travail a toujours été de pouvoir continuer à fournir le meilleur service de police à la communauté, ce qui signifie soutenir à la fois les membres de la GRC et les membres du SPS (Surrey Police Service) qui sont déployés dans ce détachement. Et ces membres ont continué à sortir, à fournir des services de police de haute qualité à cette communauté. La chose la plus importante que je puisse faire est de veiller à ce que je me concentre sur la sécurité publique, de faire ce qu’on me demande de fournir, de fournir les informations que je peux, et d’autres détermineront qui surveillera la communauté. La police ne détermine pas qui elle contrôle, d’autres le font. Et c’est le public qui détermine cela. J’essaie donc de concentrer mes efforts sur la prestation des services de police à cette communauté. Au moment où j’ai dit remettre les pendules à l’heure, ce dont je parlais, c’est de la quantité de travail qui reste à faire sur la transition, des accords juridiques qui restent à venir et de la quantité d’efforts qu’il reste encore à avoir lieu pour nous amener à cet endroit.

Zytarouk : Que ressentez-vous pour les conseils municipaux de priver le détachement de ressources pendant de nombreuses années, puis que le détachement soit critiqué pour ne pas avoir assez de bottes dans la rue?

Edwards : C’est difficile parfois lorsque nous avons une croissance importante dans cette communauté et qu’il y a entre 1 000 et 1 500 personnes qui arrivent chaque mois. financement comme la santé mentale, l’éducation et les dépendances. Je dois donc me concentrer sur des services de police efficients et efficaces et sur l’utilisation des programmes que nous avons aussi efficacement et efficacement que possible. Nous avons réussi à le faire au cours des trois dernières années et vous l’avez vu avec les tendances de la criminalité dans la communauté, mais cela ne peut pas durer indéfiniment, alors j’ai hâte que cela soit résolu et de pouvoir résoudre défis que nous avons en matière de ressources et être en mesure de faire des demandes d’augmentation des ressources d’une manière stratégique qui est efficace et qui continuera à réduire la criminalité.

Zytarouk : Il y a un message qui dit que si seulement Surrey avait le service de police de Surrey et non la GRC, cela résoudrait le problème des jeunes hommes qui meurent dans la violence des gangs à Surrey, ou contribuerait grandement à le résoudre. Est-ce un faux-fuyant ?

Edwards : Je n’ai jamais vu de documentation qui puisse montrer un lien entre un changement de service de police à Surrey et, en fait, des différences dans la criminalité. J’ai confiance dans nos programmes que nous avons dans cette communauté, j’ai confiance dans le modèle d’affaires, j’ai confiance dans les relations avec le district scolaire et j’ai confiance dans les interdépendances avec l’UMECO (Combined Forces Special Enforcement Unit) et d’autres services de police que nous avons. Les conflits de gangs vont bien au-delà de l’application de la loi, ils sont liés aux dépendances, ils sont liés aux produits du crime et au blanchiment d’argent, et donc vous ne pouvez pas y remédier en changeant simplement d’uniforme, cela doit être un effort dévoué. Et nous le savons parce qu’il n’y a pas un seul service de police qui ait les réponses à cela, où que ce soit au Canada. Je rejette donc cette proposition parce que je ne pense pas que ce soit vrai. Deuxièmement, il n’y a pas d’analyse de rentabilisation ou de modèle d’affaires avancé qui démontre que cela serait plus efficace que ce que nous faisons, et ce que nous faisons depuis plus de 70 ans.

Zytarouk : Je veux juste revenir sur une question que je vous ai posée il y a quelques années à propos de la façon dont les choses se passent avec la base parce que c’est évidemment stressant. Vous commandez des officiers du SPS ainsi que des gendarmes. S’entendent-ils ? Parce que vous supervisez des êtres humains, et que les gens doivent s’inquiéter pour leur travail, dois-je déménager ma résidence, ma famille. Ça doit être stressant pour les deux parties.

Edwards : Nous nous occupons de cela depuis quatre ans avec la GRC, trois ans sous mon mandat, et je comprends tout à fait parce que je m’en occupe moi-même. Nos gens sont des professionnels, tout comme les agents du SPS. Ils sont dévoués, ils viennent et ils servent cette communauté. L’incertitude a un impact sur les gens, elle a toujours un effet sur les gens, et c’est pourquoi nous avons besoin d’une décision très rapide à ce sujet afin que nous puissions obtenir la certitude et permettre aux agents de se concentrer entièrement sur leurs fonctions ici et leur permettre, avec leurs familles, pour pouvoir savoir avec précision à quoi ressemble leur avenir.

Zytarouk : Je suppose que quand tout sera dit et fait, celui qui continuera comme police de juridiction devra faire face aux mauvais sentiments, au mauvais sang pendant un certain temps de la part des gens qui n’ont pas réussi, dans la communauté. Avez-vous des préoccupations à ce sujet?

Edwards : Je pense que ce qui est important dans la communauté, c’est le travail que nous faisons, c’est le travail que fait n’importe quel corps de police, la transparence dans ce travail et des communications efficaces. Je pense également qu’avec la GRC, la prochaine étape que nous allons franchir consiste à élaborer le prochain plan stratégique quinquennal, et ce plan sera d’une importance cruciale dans la façon dont nous nous engageons avec la communauté, la gouvernance de ce plan et la prestation de ces services, car c’est vraiment les priorités, les buts et les objectifs de la communauté que nous servons. Et donc je pense que si cela est fait efficacement, nous pouvons avancer de manière extrêmement positive. Parce qu’en fin de compte, c’est la qualité du service de police qui compte et le degré de sécurité publique que nous pouvons établir et un sentiment de sécurité dans cette communauté.

Zytarouk : Y a-t-il quelque chose que vous vouliez exprimer à nos lecteurs, nos téléspectateurs, à l’approche d’une nouvelle année – de nouveaux espoirs, je suppose ?

Edwards : Absolument. Je pense que ce que je voudrais dire, c’est que j’apprécie la patience de tout le monde dans la communauté, j’apprécie le soutien continu des services de police, et je veux aussi que les gens de la communauté sachent que moi et mon équipe, nous avons cela. Nous avons la sécurité publique en ordre, nous continuerons de nous concentrer sur cela et de gérer cela dans la direction que la province nous ordonne d’aller, et nous n’avons jamais lâché le pied à cet égard, et les statistiques le montrent. Je veux que le public sache que nous continuons à faire de notre principale préoccupation la sécurité publique dans cette communauté.

tom.zytaruk@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

Ville de SurreyService de police de SurreyGRC de Surrey