Le meilleur forfait illimité de Verizon n’est pas leur nouveau

Le nouveau myPlan sans fil de Verizon des plans ne sont pas géniaux. Ce sont sans doute les pires plans sans fil de l’industrie en ce moment, ce que je suis sûr qu’AT&T est heureux de m’entendre dire. Ni l’un ni l’autre n’offrent des plans qui peuvent rivaliser avec les offres de T-Mobile, principalement en raison des bonus inclus que vous obtenez de T-Mo à des prix comparables. Verizon avait ces bonus jusqu’à cette semaine ! AT&T l’a fait il y a quelque temps, mais les a abandonnés pour des raisons dont je ne suis pas sûr.

Ce que je veux dire ici, c’est que les nouveaux plans de Verizon sont vraiment nuls, mais tous leurs plans ne sont pas terribles. En fait, la gamme prépayée Verizon est plutôt bonne. Si vous voulez une valeur directe avec tous les avantages du nouveau monPlan des plans, ne cherchez pas plus loin que Unlimited Plus prépayé. Oui, il porte le même nom que le nouveau plan, uniquement sous forme prépayée et pour beaucoup moins d’argent.

Le meilleur forfait illimité de Verizon est Unlimited Plus, mais pas le nouveau Plus illimité.

En octobre dernier, nous avons partagé avec vous que Verizon avait fait l’impensable : ils ont baissé les prix de leur gamme prépayée. Cette gamme prépayée existe toujours aujourd’hui, même si je ne sais pas pour combien de temps. Pour ceux d’entre vous qui envisagent de passer à un autre plan, vous voudrez peut-être prendre un moment long et difficile pour les examiner.

Voici pourquoi je pense que Verizon prépayé Unlimited Plus est leur meilleur.

Verizon prépayé Unlimited Plus ne coûte que 60 $ / mois si vous vous inscrivez au paiement automatique, sinon ce serait 70 $. Il comprend l’accès au réseau 5G Ultra Wideband de Verizon avec 50 Go de données par mois. Vous bénéficiez également de 25 Go de point d’accès mobile premium, d’un accès illimité à leur réseau national 5G et d’appels, SMS et données illimités au Canada et au Mexique.

Illimité Plus (prépayé)

Prix : 60 $/ligne lignes simples (avec paiement automatique)

: 60 $/ligne lignes simples (avec paiement automatique) Données 5G : 5G illimitée sur tout le territoire

: 5G illimitée sur tout le territoire Données 5G haut de gamme : 50 Go 5G ultra large bande

: 50 Go 5G ultra large bande Point d’accès pour mobiles: 25 Go

Le nouveau myPlan Unlimited Plus de Verizon coûte 80 $ / mois et vous donne un accès illimité à la 5G Ultra Wideband et à la 5G à l’échelle nationale, 30 Go de données de point d’accès, et bien, c’est à peu près tout. Il y a une réduction incluse si vous souhaitez ajouter une smartwatch ou une tablette connectée, mais personne n’en a besoin.

Plus illimité (nouveau mon plan)

Prix : 80 $/ligne lignes simples ; 45 $/ligne pour 4 lignes (avec paiement automatique)

: 80 $/ligne lignes simples ; 45 $/ligne pour 4 lignes (avec paiement automatique) Données 5G : 5G illimitée sur tout le territoire

: 5G illimitée sur tout le territoire Données 5G haut de gamme : Ultra Large Bande 5G illimitée

: Ultra Large Bande 5G illimitée Point d’accès pour mobiles : 30 Go

: 30 Go Remise sur les appareils connectés : Jusqu’à 50% de réduction

: Jusqu’à 50% de réduction Complément Internet à domicile : 25 $/mois

: 25 $/mois Garantie de prix: 3 années

Ainsi, pour 20 $ de plus par mois, la version myPlan d’Unlimited Plus ne vous offre que 5 Go de données de point d’accès de plus et un accès illimité à la 5G Ultra Wideband. Je vous dis tout de suite que le plafond de 50 Go de la version prépayée sera plus que suffisant pour 95 % d’entre vous. Allez vérifier votre facture sans fil et voyez combien de données vous utilisez – je parie que ce n’est même pas 10 Go par mois.

Qu’est-ce que ces 20 $/mois supplémentaires vous rapportent alors ? Afin de pouvoir acheter les meilleurs téléphones, comme un Galaxy S23 Ultra ou un iPhone 14 Pro, avec un plan de paiement mensuel, Verizon vous oblige à ces myPlan des plans. Si vous optez pour une option prépayée, ils s’attendent essentiellement à ce que vous apportiez votre propre téléphone ou à en payer le prix fort. Je sais que cela peut être un dealbreaker pour beaucoup d’entre vous, mais je suggérerais de trouver un autre moyen de financer un téléphone, puis de l’apporter avec vous à Verizon. À long terme, cela vous fera économiser 20 $ par mois et vous ne serez pas enfermé dans un contrat avec Verizon pendant 3 ans, ce qu’ils feront si vous achetez par leur intermédiaire.

Nous n’aimons pas toujours le prépayé, mais le prépayé Unlimited Plus de Verizon est son meilleur plan.