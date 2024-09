Le meilleur film Transformers jamais réalisé ?

Transformers One est une histoire d’origine étonnamment bonne et se classe comme le meilleur film de la franchise à ce jour (de loin).

PARCELLE: Une histoire d’origine se déroulant sur Cybertron et centrée sur l’amitié entre un jeune Optimus Prime (Chris Hemsworth) et Megatron (Bryan Tyree Henry) avant qu’ils ne deviennent des ennemis jurés.

REVOIR: Il semble que le meilleur film jamais réalisé par Paramount à partir de la franchise Transformers soit un film d’animation. Lorsque je suis allé au Comic Con de San Diego il y a quelques mois, les gens derrière Transformers 1 ont mentionné qu’en adoptant un format animé, pour la première fois dans l’histoire de la franchise sur grand écran, ils ont pu faire un Transformateurs film sans aucun personnage humain, qui se déroule à 100 % sur Cybertron. Il aurait coûté environ 400 millions de dollars s’il s’agissait d’un film live-action. Et, en effet, sans aucune limite à la portée de l’histoire, pour la première fois, nous avons un Transformateurs un film que l’on peut légitimement qualifier de formidable.

En effet, les gens vont être surpris avec celui-ci, qui s’inscrit tout à fait dans la lignée du récent film d’animation Tortues Ninja redémarrer et le Spider-Verse films. Bien qu’il ne soit certainement pas aussi bon que l’un ou l’autre Spider-Man : Dans le Spider-Verse ou À travers le Spider-Versecela s’en rapproche beaucoup plus que vous ne pourriez l’imaginer.

Dans ce film, nous plongeons dans l’histoire des Autobots et des Decepticons, en suivant la façon dont Optimus Prime et Megatron ont libéré les Cybertroniens de l’esclavage virtuel avant d’être divisés en deux factions en guerre. Dans celui-ci, le jeune Optimus, appelé ici Orion Pax, et Megatron (D-16) sont deux mineurs qui n’ont pas de rouages ​​de transformation et qui existent dans l’échelon inférieur de la société cybertronienne, sur laquelle Sentinel Prime, joué par Jon Hamm, règne. Chris Hemsworth et Bryan Tyree Henry font du bon travail en évoquant la chimie de copains nécessaire entre Orion Pax et D-16, avec une grande partie du film se déroulant presque comme une version animée de Tango et argent liquide alors que les deux se lancent dans une mission qui mène à leur transformation éventuelle en personnages emblématiques tels que nous les connaissons.

Même si tout cela semble devoir être imprégné de Transformateurs histoire d’apprécier ce que le réalisateur Josh Cooley (Histoire de jouets 4) et ses scénaristes, le film est beaucoup plus convaincant qu’on ne le pense. Il commence comme un film d’aventure de science-fiction typique, avec un acolyte humoristique (Keegan Michael-Key dans le rôle de Bumblebee avant qu’il ne perde sa voix) et un intérêt amoureux pour un robot (Elita de Scarlett Johansson), mais prend finalement une tournure sombre lorsque la vérité sur Cybertron émerge et que le côté plus impitoyable de D-16 fait surface. On ne peut s’empêcher de s’investir dans la fraternité entre les deux robots, et lorsqu’ils finissent par se retourner l’un contre l’autre, cela semble assez épique.

Le travail vocal de Hemsworth et Tyree Henry y contribue certainement. Bien que beaucoup puissent avoir des problèmes avec le fait que Peter Cullen ne prête plus sa voix à Optimus, Hemsworth fait de nombreuses références vocales à son prédécesseur, rendant hommage à sa performance emblématique au fil du film. De même, la performance vocale de Tyree-Henry une fois qu’il devient Megatron commence à changer, et il imprègne le personnage d’une quantité surprenante de pathos.

Le film est également magnifique à regarder. Le style d’animation est frais et il s’efforce d’être distinctif tout en rendant hommage à l’ancien dessin animé et au film de 1986. Il se déroule également dans la même chronologie que le film moderne Transformateur des films, mais c’est suffisamment distinct pour que vous n’ayez pas besoin d’en avoir vu un pour l’apprécier.

Il faut noter que le public avec qui j’ai vu ce film semblait VRAIMENT aimer le film. Ils ont ri et applaudi tout au long du film, et quand il a été terminé, le public l’a applaudi à tout rompre, ce qui est quelque chose qu’on n’a jamais eu dans les projections gratuites dans mon coin. Il y a une raison pour laquelle Paramount a fait autant de projections de bouche à oreille, car ce film a le potentiel d’être un succès majeur, et, encore une fois, c’est le meilleur Transformateurs film jamais réalisé, et de loin.