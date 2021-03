Le meilleur et le pire des Golden Globes

Ce fut un Golden Globes comme aucun autre, pour le meilleur (les toiles de fond des gagnants!) Et pire (les problèmes techniques!). Les défis liés à l’organisation d’une cérémonie de remise des prix au milieu d’une pandémie étaient évidents à grande et à petite échelle dimanche soir, tandis qu’une série d’exposés sur la Hollywood Foreign Press Association, le groupe qui distribue les prix, a donné le ton pour le Afficher. Voici les hauts et les bas de la soirée tels que nous les avons vus. – Stéphanie Goodman

Le plus grand défi: comment la cérémonie s’est attaquée à la diversité

Dans la nuit, la Hollywood Foreign Press Association a fait face à de vives critiques concernant le manque de diversité de ses membres et une liste de nomination qui omettait certaines des émissions et des films dirigés par les Noirs les plus décorés de la saison. Et pourtant: de nombreux trophées de la soirée sont allés à des talents et des histoires noirs, et une femme asiatique a marqué l’histoire des Golden Globes.

Chadwick Boseman a remporté le prix du meilleur acteur dans un drame (pour «Ma Rainey’s Black Bottom»), Andra Day a remporté la meilleure actrice dans un drame (pour «Les États-Unis contre Billie Holiday»), Daniel Kaluuya a été le second gagnant du film ( «Judas et le Messie noir») et John Boyega ont remporté le même prix pour la télévision («Petite hache»). Le film à succès de Pixar « Soul », sur un jazzman de Harlem, a reçu deux Globes (pour le meilleur film d’animation et la musique originale).