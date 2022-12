Le meilleur et le pire de la Coupe du monde 2022 au Qatar

DOHA, QATAR –

Après 64 matchs, 172 buts et l’une des meilleures finales de l’histoire, la Coupe du monde 2022 est terminée.

L’Argentine est championne pour la troisième fois après avoir battu la France aux tirs au but. Lionel Messi a enfin mis la main sur le trophée d’or qui lui avait longtemps échappé.

Voici un aperçu de certains des points forts du tournoi – et des points faibles :

MEILLEUR JOUEUR

Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or en tant que meilleur joueur du tournoi. Il n’a jamais mieux joué lors d’une Coupe du monde, marquant sept buts, fournissant trois passes décisives et étant le joueur vedette de l’Argentine lors de ses sept matches.

Il a également fait un record de 26 apparitions en Coupe du monde pour battre le record de Lothar Matthaus. Messi rejoint définitivement Pelé et Diego Maradona dans le panthéon des plus grands joueurs de football.

LE PLUS GROS FLOP

Compte tenu de son nom et de son profil, et du drame qu’il avait créé par une interview explosive avant le tournoi, la superstar portugaise Cristiano Ronaldo aurait difficilement pu avoir un pire tournoi. OK, il a converti un penalty contre le Ghana pour devenir le premier homme à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes, mais rien d’autre ne s’est bien passé pour le joueur actuellement sans club.

Il a tenté – et échoué – de marquer un but de la tête contre l’Uruguay, a montré une mauvaise attitude après avoir été remplacé contre la Corée du Sud au grand dam de son entraîneur, puis a été mis au banc contre la Suisse et le Maroc en huitièmes de finale. Il a pleuré après la défaite 1-0 du Portugal contre le Maroc qui a mis fin à sa carrière en Coupe du monde et a terminé le tournoi avec un seul but.

MEILLEUR BUT

L’attaquant brésilien Richarlison tournait le dos au but lorsqu’il a utilisé une touche pour lancer le ballon dans les airs près du point de penalty, puis s’est retourné et a bondi du sol pour délivrer un coup de pied acrobatique spectaculaire dans le filet.

Il a scellé une victoire 2-0 sur la Serbie en phase de groupes et a brièvement fait oublier aux Brésiliens Neymar, blessé.

MEILLEURE ÉCONOMISER

Il restait 20 secondes de temps d’arrêt dans le temps additionnel de la finale lorsque l’attaquant français Randal Kolo Muani a passé sans faute sur le gardien argentin Emiliano Martinez. La victoire, le titre, était là pour la France mais Martinez a tendu la jambe gauche pour garder le ballon à l’extérieur. C’était un arrêt aussi important que tous les buts de Messi.

MEILLEURE CORRESPONDANCE

L’Argentine était impliquée dans les deux meilleurs. Tout d’abord, le match de quart de finale de l’équipe contre les Pays-Bas avait tout pour plaire : buts, esprit de jeu, drame tardif grâce à un but à la 11e minute du temps d’arrêt pour porter le score à 2-2, une séance de tirs au but, un record de la Coupe du monde de 17 cartons jaunes et un carton rouge après le coup de sifflet.

Il y a même eu la vue de Lionel Messi interrompant son entretien d’après-match sur le terrain pour crier des injures à un joueur néerlandais : “Qu’est-ce que tu regardes, idiot ?” Puis vint la finale au même stade Lusail, qui aurait pu la surpasser.

ÉQUIPE LA PLUS DÉCEVANTE

La Belgique est arrivée en deuxième position et avec certains des joueurs les plus célèbres au monde. Ils ont marqué un but, ne sont pas sortis de leur groupe et l’entraîneur Roberto Martinez a quitté son poste. L’Allemagne qui sort de la phase de groupes pour la deuxième Coupe du monde consécutive est une seconde proche.

MEILLEUR MOMENT

C’est un terrain bondé dans une Coupe du monde avec tant de bouleversements, mais rien ne vaut le moment où les Pays-Bas ont aveuglé l’Argentine avec un coup franc audacieux à la 11e minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps de leur match de quart de finale fou pour le prolonger.

Au lieu de tirer depuis le bord de la surface avec pratiquement le dernier passage de jeu du match, Teun Koopmeiners a joué une courte passe au milieu de la surface, Wout Weghorst a pris une touche et a retenu son marqueur avant de rentrer à la maison. sur l’étirement.

MEILLEURS FANS

Le Maroc est pour le bruit, l’Argentine pour la pure passion et le Japon pour la façon dont ils rangent après eux-mêmes.

RÉVÉLATION

À 31 ans, Antoine Griezmann s’est réinventé en tant que meneur de jeu du milieu de terrain pour la France, après avoir joué comme attaquant pendant toute sa carrière. Il était l’un des joueurs du tournoi.

MEILLEUR CITATION

“J’avais le sentiment que c’était celui-là.” — Lionel Messi après avoir remporté la Coupe du monde pour la première fois.