Le meilleur et le pire au fil des ans

Arsenal a annoncé que son contrat de fabrication de kits avec Adidas a été prolongé jusqu’en 2030ajoutant ainsi six années supplémentaires aux mandats qui devaient initialement expirer en 2024.

La marque allemande a fourni pour la première fois des kits pour les Gunners dès 1986 dans le cadre d’un partenariat original qui a duré jusqu’en 1994, lorsque Nike a repris les rênes.

Après cinq cycles de kits avec Puma entre 2014-15 et 2018-19, Adidas est ensuite revenu en tant que fournisseur officiel de vêtements d’Arsenal dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 300 millions de livres sterling à l’époque. Grâce à la dernière extension, la marque restera désormais in situ aux Emirats dans un avenir prévisible.

La collaboration a produit plusieurs kits classiques instantanés au fil des ans, mais il est juste de dire que tous les efforts n’ont pas été gagnants. Voici un aperçu des meilleures et des pires bandes créées par Adidas pour les habitants du nord de Londres.

Meilleurs ensembles

1. Domicile 1992-94

Toujours synonyme du double triomphe d’Arsenal en FA et en Coupe de la Ligue sous George Graham en 1992-93, le kit porté lors des deux finales brille toujours d’un éclat nostalgique. Aucun maillot domicile des Gunners n’a jamais eu le même aspect grâce à la garniture des manches en blocs et au positionnement central tout aussi inhabituel du logo Adidas, qui était à la fois situé au centre et intégré dans le col surdimensionné.

2. Extérieur 1991-93

Sans doute le kit Arsenal le plus célèbre et le plus mémorable du panthéon, le maillot jaune et bleu marine (alias “The Bruised Banana”) reste un favori des fans à ce jour. Bien plus attrayant esthétiquement que ne le suggère son surnom familier, le design est un élément de base omniprésent dans tout panthéon des kits de la ligue anglaise.

3. Domicile 2019-20

Après 25 ans d’absence, Adidas subissait une pression considérable pour bien faire les choses lors de son grand retour dans le giron d’Arsenal. Effectivement, la première offre de leur nouveau contrat de kit était une chemise de maison intelligente qui brillait avec des rendez-vous subtils et traditionnels – y compris une garniture impeccable inspirée des bandes Adidas des années 1990 portées plus de deux décennies auparavant.

4. Domicile 2020-21

L’offre la plus intelligente des kits maison modernes post-2019, Adidas a tout ici. L’inspiration principale du design est venue du style géométrique Art déco de l’ancien blason du club d’Arsenal des années 1930 et 1940, tandis que le motif triangulaire utilisé sur le maillot a été tiré du motif trouvé dans le carrelage à l’intérieur des célèbres “salles de marbre” du ancien bâtiment de la tribune est à Highbury.

5. Troisième 2021-22

En utilisant le distique des Gunners de kits extérieurs “éclair bleu” de 1994 et 1995 comme point de départ, Adidas a présenté une version mise à jour du design en transformant le boulon en un motif en zig-zag intégral en bleu foncé et turquoise pour créer un équilibre parfait entre contemporain et rétro.

Les pires trousses

1 & 2. 1986-88 domicile et extérieur

Nous voudrions simplement déclarer d’emblée que les premiers designs fournis pour Arsenal par Adidas sont apparemment parfaitement bien. En effet, les kits domicile et extérieur de l’époque ont fière allure de loin grâce à leur aura vintage. La raison pour laquelle ils sont inclus sur cette liste est le matériau à partir duquel ils ont été fabriqués – ce polyester horrible, fin, trop brillant, sujet à l’électricité statique et qui colle à tout ce qui se trouve à moins de six pouces.

3. 2020-21 à l’extérieur

Un kit qui a certainement épissé l’opinion en deux, la chemise blanche était parsemée de “veines” censées imiter le marbre de couleur rouge trouvé dans les couloirs de Highbury. Cependant, cela donnait également l’impression que le porteur avait été impliqué dans un accident industriel particulièrement sanglant.

4. Avant-match 2021-22

Créé en collaboration avec Arsenal Women et la créatrice de mode britannique Stella McCartney, le résultat a été un patchwork stimulant d’imprimés animaliers aux couleurs criardes et contrastées. Difficile à regarder.

5. 2021-22 domicile

Le kit domicile le plus faible de la deuxième manche d’Adidas en tant que fabricants de kits Arsenal. Le design général était juste un peu trop simple et discret, tandis que la garniture bleu foncé sur les épaules rouge vif ne se démarquait pas du tout. Hélas, tout cela était juste un peu trop oubliable.