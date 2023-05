Le meilleur esprit et la sagesse de Warren Buffett et Charlie Munger lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway

Buffett a offert des conseils sur la façon de vivre sa vie, de dépenser et d’investir d’une manière qui ne soit pas préjudiciable.

« Vous devriez écrire votre nécrologie et ensuite essayer de comprendre comment la respecter. C’est quelque chose sur lequel vous devenez plus sage au fur et à mesure. … Vous voulez juste vous assurer de ne pas faire d’erreurs qui vous font sortir du jeu ou être sur le point de vous sortir de votre jeu. Vous ne devriez jamais avoir une nuit où vous vous inquiétez d’investir, en supposant que vous ayez de l’argent à investir… Dépensez un peu moins que vous ne gagnez, et vous pouvez dépenser un peu plus que vous ne gagnez. … Alors vous avez des dettes, et il y a de fortes chances que vous ne vous en sortirez jamais. Je ferai une exception en termes d’hypothèque sur votre maison.