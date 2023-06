Le meilleur espoir du Canada pour une médaille olympique en surf a un problème — elle n’est pas encore Canadienne

De nombreux membres des cercles olympiques canadiens prédisent de grandes choses à Paris pour la surfeuse adolescente Erin Brooks. Le seul problème est que Brooks n’est pas un citoyen canadien et n’est actuellement pas éligible pour représenter le Canada sur la scène olympique.

Brooks a attiré l’attention des médias ces dernières années, gravissant rapidement les échelons et se faisant un nom dans le monde du surf et au-delà. Au cours des dernières années, elle a concouru sous le drapeau canadien lors d’événements internationaux, notamment plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a remporté une médaille d’argent au championnat du monde au Salvador. Toute la couverture de son succès, y compris les articles écrits sur le site Web du Comité olympique canadien (COC), rapporte que la jeune fille de 15 ans a la double nationalité canadienne.

En réalité, Brooks a obtenu des exemptions pour concourir pour le Canada à ces compétitions avec l’assurance que sa demande de citoyenneté en attente est susceptible de réussir. Aucune exemption de ce genre n’est possible pour les Olympiques ou les Jeux panaméricains.

« Je me concentre uniquement sur la compétition », a déclaré Brooks, 15 ans, à CBC Sports. « La citoyenneté est quelque chose dont mon père et d’autres personnes peuvent s’occuper. Je me concentre uniquement sur le surf. »

Au cours des trois dernières années, la famille de Brooks, avec l’aide du COC et de Surf Canada, a tenté de convaincre le gouvernement canadien d’accorder la citoyenneté canadienne au phénomène du surf.

« Nous nous rapprochons certainement de plus en plus du fil. J’espère simplement que cela se produira. Ce serait merveilleux de la voir faire partie d’Équipe Canada », a déclaré David Shoemaker, PDG du COC, à CBC. « Nous appuyons sa candidature. Nous pensons qu’elle serait un merveilleux ajout à Équipe Canada en raison non seulement de son potentiel de concourir au plus haut niveau et de concourir pour une médaille, mais aussi de sa capacité à inspirer les jeunes Canadiennes. »

« Nous continuons à travailler pour officialiser la citoyenneté canadienne d’Erin et elle préfère surfer pour le Canada, bien que d’autres aient essayé de la recruter », a déclaré le président de Surf Canada, Lionel Conacher. « Elle sent que ses racines et son avenir sont au Canada et elle espère rendre le Canada fier aux Jeux de 2024. »

Erin Brooks a besoin de sa citoyenneté en place pour les Jeux panaméricains, qui doivent avoir lieu au Chili fin octobre, et qui sont l’une des dernières qualifications directes pour les Jeux olympiques. (Madeline Edwards)

Brooks est née et a grandi au Texas avant de déménager à Hawaï pour poursuivre sa carrière de surfeuse, mais elle a des liens avec le Canada. Elle a encore de la famille élargie vivant au Canada, principalement dans la région de Montréal.

Ses grands-parents sont nés au Québec avant de déménager en Californie. Sa mère est allemande, mais son père, Jeff, est né aux États-Unis et était éligible à l’époque pour acquérir la double nationalité en vertu de la loi canadienne.

Ces règles ont changé depuis et Erin a dû emprunter une voie différente vers la citoyenneté. Elle a fait une demande directement au ministre canadien de l’Immigration, Sean Fraser, qui pourrait lui offrir une exemption et lui accorder la citoyenneté au motif que Brooks a une valeur exemplaire ou exceptionnelle pour le Canada.

Les responsables sportifs canadiens disent que Brooks est un athlète unique dans une génération.

« Elle est une menace absolue pour le podium à Tahiti », a déclaré Dom Domic, directeur exécutif de Surf Canada. « Sans aucun doute, elle fait partie des trois meilleures de la planète quand on parle du genre de conditions que nous verrons à Tahiti. [where the Paris Olympics competition will be held.] »

Jeff Brooks dit que sa fille est le meilleur espoir de médaille du Canada en surf.

« Il y a d’autres surfeuses canadiennes et certaines très bonnes, mais elle est la meilleure chanceuse du Canada pour remporter une médaille aux prochains Jeux olympiques et elle s’est avérée être l’une des meilleures surfeuses au monde, et il y a certainement un avantage à ce qu’elle peut apporter, » il a dit.

Brooks et sa famille disent qu’ils sont déterminés à concourir pour le Canada. Ils disent qu’il ne s’agit pas de trouver un chemin plus facile vers les Jeux olympiques dans un pays qui n’est pas une puissance de surf traditionnelle.

« Je veux inspirer les jeunes filles canadiennes à surfer. Il y a des vagues incroyables ici au Canada », a déclaré Erin. « Je veux que les gens sortent, s’amusent et poursuivent leurs rêves. »

REGARDER | Le surf olympique, expliqué :

Le surf est une nouvelle discipline olympique à Tokyo 2020. Apprenez à connaître ce sport.

Jeff Brooks dit que d’autres pays ont poursuivi sa fille pour concourir pour elle aux Jeux olympiques, notamment les États-Unis, l’Italie et l’Allemagne.

« Tous ces pays lui apporteraient plus de visibilité et plus d’argent », a-t-il déclaré. « Elle surfe pour le Canada parce qu’elle le veut pour sa famille, pas parce qu’il y a un énorme avantage pour elle à être associée au Canada.

« L’attrait est qu’elle a été capable de faire beaucoup de choses jamais faites auparavant pour quelqu’un qui est en compétition internationale pour le Canada. »

L’horloge tourne. Brooks a besoin de sa citoyenneté en place pour les Jeux panaméricains, qui doivent avoir lieu au Chili fin octobre, et qui sont l’une des dernières qualifications directes pour les Jeux olympiques.

« Il y a une séquence qui doit se produire », a déclaré Shoemaker. « Nous n’avons pas un an, disons-le ainsi, pour que cela soit résolu. »

La décision est à la seule discrétion de la ministre, qui a sa demande depuis près de trois ans. Dans une déclaration à CBC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter la demande en raison de la législation sur la protection de la vie privée.

Warren Creates, un avocat spécialisé en droit de l’immigration à Ottawa qui n’est pas directement impliqué dans cette affaire, affirme que les exemptions pour ces motifs sont « extrêmement rares » et une « bataille difficile » selon son expérience.

« C’est une barre très haute. Oui, le ministre a ce pouvoir discrétionnaire, mais il doit l’utiliser à bon escient et de manière équilibrée, pas au hasard », a déclaré Creates. « Simplement parce qu’il y a une pétition signée par 10 000 personnes disant que cette personne devrait être citoyenne pour pouvoir participer à une compétition internationale sous les couleurs canadiennes, il y a un équilibre très responsable fait par les hauts fonctionnaires du ministère avant de recommander à un ministre d’approuver tout tel cas. »