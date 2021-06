Le meilleur espoir de la NBA, Jalen Suggs, est sur le point de devenir millionnaire

Jalen Suggs a ébloui les fans de basket-ball avec son jeu à l’Université de Gonzaga la saison dernière. Le jeune de 20 ans est propriétaire de l’un des plus gros clichés de l’histoire de March Madness et un premier choix projeté lors du repêchage NBA du mois prochain.

Suggs, qui, alors qu’il était lycéen, est devenu le premier athlète de Histoire de l’État du Minnesota pour remporter le M. Football et M. Basketball au cours de la même saison, s’est préparé à franchir une nouvelle étape toute sa vie. Mais s’il est enthousiaste à l’idée d’entrer dans la prochaine phase de sa carrière sportive, il attend également avec impatience tout ce qui vient d’être un athlète professionnel.

« C’est une chose qui est venue avec tous ceux à qui j’ai parlé – passer de jouer au basket parce que vous l’aimez à jouer comme votre travail, entrer et mettre votre travail et être payé », a déclaré Suggs à CNBC Make It of the lead- jusqu’au brouillon. « Je suis impatient de commencer à découvrir tout l’autre côté de la NBA, pas seulement le basket-ball, mais les affaires. »

Le natif du Minnesota est devrait être l’un des cinq premiers joueurs choisis dans le brouillon. La saison dernière, le choix n ° 1 Anthony Edwards a gagné un salaire de 8,1 millions de dollars tandis que le choix n ° 5 Isaac Okoro a remporté 5,3 millions de dollars selon les données de Spotrac.

Alors qu’il est sur le point de devenir millionnaire, Suggs dit que le meilleur conseil financier qu’il a reçu vient de son père, Larry, qui lui-même était un athlète hors pair et lui a inculqué une appréciation du travail acharné.

« Il m’a appris… que l’argent ne pousse pas sur les arbres, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez ou quelle que soit la hauteur que vous atteignez », explique Suggs. Peu importe combien il peut gagner, il sait qu’il doit « toujours être intelligent dans ma prise de décision et la façon dont je la gère ».

Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas l’intention de dépenser une partie de sa nouvelle richesse. Suggs dit qu’il a l’œil sur de beaux vêtements et chaussures. « Tu dois l’apprécier. J’ai mis tellement de travail pour arriver là où je suis aujourd’hui. »

Mais il y a un achat qu’il veut faire plus que tout autre.

« Je veux vraiment avoir une belle voiture, même pas pour moi, pour ma mère. Elle a une Escalade dont elle a rêvé et dont elle a parlé presque tous les jours », dit-il. « Je veux vraiment avoir ça pour elle. Je n’aurais jamais pu arriver ici tout seul. »