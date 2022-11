Le meilleur espoir de la LNH visite la Colombie-Britannique avant le match Giants vs Regina Pats

La star du hockey junior Connor Bedard, en voie de devenir le premier joueur du repêchage de la LNH en 2023, a visité le Langley Events Centre aujourd’hui (24 novembre).

Le centre droitier né en 2005 et capitaine des Pats de Regina était à la patinoire locale des Giants de Vancouver pour une séance d’entraînement avant un match déjà complet contre les Giants le vendredi 25 novembre.

La prochaine confrontation a excité les fans de Langley, certains payant jusqu’à 192 $ pour un seul billet. Il n’y a jamais eu autant de demande de billets pour un match régulier à Langley auparavant. Bedard a déclaré qu’il était excité pour son premier match à Langley et « gonflé à bloc » pour jouer devant une foule à guichets fermés.

Le joueur de hockey qui a obtenu le meilleur score est en voyage sur la route en Colombie-Britannique et joue à divers endroits, et la plupart des arénas ont déjà été vendus.

“C’est assez cool de voir [the sold out games]. C’est aussi excitant pour toute notre équipe et les gens verront beaucoup d’énergie », a déclaré le joueur né à North Vancouver.

Le jeu du vendredi 25 novembre est COMPLET. Votre prochaine chance de voir Connor Bedard sera au Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH le 25 janvier. Places limitées restantes, procurez-vous vos billets avant qu’ils ne soient épuisés. https://t.co/vY5GfFy4Vn – Géants de Vancouver (@WHLGiants) 23 novembre 2022

Même la famille de Bedard a dû faire des ajustements au début, mais ils ont tous réussi à obtenir leurs billets, a confirmé Bedard.

De nombreux experts et fans de hockey considèrent le joueur de 17 ans comme le nom le plus en vogue dans les conversations du repêchage 2023 de la LNH. Selon les analystes, il est le plus susceptible d’être premier au classement général cette saison de repêchage de la LNH.

Bedard a déclaré qu’il était enthousiasmé par le repêchage et même par les conseils de joueurs expérimentés. Il a en outre partagé que ses matchs internationaux lui ont permis de s’entraîner avec d’autres joueurs de la LNH et d’aiguiser ses compétences.

« J’ai vu leur éthique de travail. Vous pouvez apprendre beaucoup de [the NHLers], et c’est génial. commenta-t-il.

Lorsqu’on lui a demandé s’il regardait les matchs des Canucks, le jeune athlète a déclaré qu’il était un «grand fan» de l’équipe depuis qu’il était enfant, mais qu’il avait raté quelques matchs ces derniers temps en raison d’un calendrier serré.

“Nous avons été assez occupés et j’ai raté quelques matchs, mais j’essaie toujours de regarder [Canucks].”

Bedard a également nommé le joueur de la LNH Mason McTavish des Ducks d’Anaheim comme un joueur qu’il admire.

En 2020, Bedard est devenu le premier joueur à avoir obtenu un «statut exceptionnel» dans la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL), lui permettant d’entrer dans la ligue à l’âge de 15 ans au lieu de 16 normalement.

Le joueur de 5 pieds 10 pouces a également été le premier choix au total par les Pats de Regina lors du repêchage bantam de la WHL. Au cours de la saison 2021-22, il est devenu le plus jeune marqueur de 50 buts de la ligue, terminant avec 51 buts et 100 points pour Regina.

Bedard a également représenté le Canada au Championnat du monde des moins de 19 ans à l’âge de 15 ans.

Les Giants de Vancouver affronteront les Pats de Regina au LEC le vendredi 25 novembre. La rondelle tombera à 19 h 30. Le repêchage de la LNH 2023 débutera le mercredi 28 juin.

