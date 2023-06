Le meilleur espion américain s’est rendu secrètement en Chine – FT

Le directeur de la CIA, Burns, aurait fait le voyage le mois dernier

Le président américain Joe Biden a dépêché le mois dernier le directeur de la CIA William Burns à Pékin pour rencontrer des responsables du renseignement chinois, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources américaines anonymes.

Le point de vente a décrit Burns comme « un des [Biden’s] fonctionnaires les plus dignes de confiance » et dit que la visite a montré « à quel point la Maison Blanche était devenue préoccupée par la détérioration des relations entre Pékin et Washington. »

Bien que ni la Maison Blanche ni la CIA n’aient officiellement confirmé la visite, FT s’est appuyé sur « Cinq personnes connaissant bien la situation. » L’un d’eux, identifié uniquement comme un responsable américain, a déclaré que Burns « a rencontré des homologues chinois et a souligné l’importance de maintenir des lignes de communication ouvertes dans les canaux de renseignement. »

Il n’était pas clair si Burns s’était rendu à Pékin avant ou après la réunion du 10 mai entre le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, et le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, à Vienne. La Maison Blanche n’a annoncé la réunion qu’après sa fin.

Cependant, FT a précisé que le directeur de la CIA s’était rendu en Chine avant le sommet du G7 du 19 mai à Hiroshima, au cours duquel Biden a fait un commentaire énigmatique sur l’attente d’une réponse immédiate. « dégel » dans les relations sino-américaines.

Depuis la semaine dernière, il n’y avait aucun signe d’un tel dégel, du moins dans le domaine militaire. Le Pentagone s’est plaint le 25 mai que la Chine ne répondait pas aux ouvertures de l’armée américaine. Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a refusé de rencontrer son homologue américain Lloyd Austin lors de la conférence Shangri-La Dialogue à Singapour le week-end dernier. Les États-Unis avaient sanctionné Li en 2018 pour son implication dans l’achat de systèmes d’armes à la Russie.

Burns est un ancien diplomate qui a passé trois ans comme ambassadeur des États-Unis en Russie (2005-2008) et sous-secrétaire d’État avant de prendre sa retraite en 2014. Biden l’a nommé directeur de la CIA en 2021. Il a une histoire de missions secrètes au nom de Biden, allant à Moscou en novembre 2021 et à Kiev en janvier 2022, juste avant l’escalade du conflit en Ukraine.

En avril, il a admis que la CIA était « à l’aveugle » par l’accord négocié par la Chine entre l’Iran et l’Arabie saoudite.