Le meilleur épisode d’Agatha All Along donne tout pour Patti LuPone

La dernière fois que nous avons vu Lilia, elle était aspirée dans une tourbière, mais Agatha tout au longle septième épisode de (intitulé « La main de la mort dans la mienne »). oh non!) commence avec le personnage, désormais habillé en Glinda la bonne sorcière de Le Magicien d’Oz– tomber à travers un vide noir. La scène s’estompe alors que nous revenons à Agatha et Billy/Teen/William se promenant à travers le décor semé de brouillard de la Route des Sorcières, en attendant que ses architectes surnaturels leur construisent un autre piège mortel inspiré de la culture pop.

Pendant leur temps libre, Billy/Teen/William pose judicieusement à Agatha quelques questions brûlantes : « Où est Rio ? et « Wanda Maximoff est-elle vraiment morte? » Agatha est évasive sur les deux comptes, refusant de répondre au premier et taquinant « Oui… non !…peut être… » à la seconde. Elle a vu le corps de Wanda, mais il est « difficile de dire » si une autre personne pourrait corroborer sa mort, en plaisantant : « si vous voulez des réponses claires, demandez à une femme hétéro ». En avançant, ils tombent sur un château au loin et le reconnaissent comme leur prochaine épreuve.

En entrant, Agatha se transforme en méchante sorcière de l’Ouest (ou Elphaba, si vous avez envie) tandis que Billy/Teen/William devient Maléfique. Bien que ce code vestimentaire semble confirmer un procès sur le thème fantastique, le clan survivant est plutôt invité à interpréter un jeu de cartes de tarot et à se fournir des lectures mutuelles. Billy/Teen/William lit pour Agatha son premier dessin « Le Chariot », mais ne parvient pas à fournir une interprétation précise de sa signification.

Il s’avère que pour chaque carte que le joueur se trompe, une épée tombe du plafond. Ensuite, en dessinant le Sept d’Épée inversé, BTW suggère qu’Agatha doit être honnête, les rapprochant toutes les deux de la mort avec une autre épée plongeante. Suggérant que le tarot n’est qu’une « arnaque » sans « compétence » ou « magie » impliquée, Agatha prend les rênes, faisant chuter cinq épées supplémentaires d’en haut juste à cause de son attitude. À ce moment-là, nous découvrons que nos héros sont piégés dans une pièce au plafond descendant, ajoutant un élément d’horloge supplémentaire au déroulement.

Comme BTW souhaite que Lilia, la liseuse de tarot, soit là pour les sauver, nous apprenons qu’elle et Jennifer ont survécu aux sables mouvants, mais sont tombées à travers le sol et dans un tunnel souterrain. Ayant un autre de ses sorts, Lilia est confuse par son environnement, alors Jennifer lui dit « tu as très clairement dit que nous devions suivre ce tunnel dégoûtant et chercher des étagères », sans savoir ce qu’elle voulait dire par là. Nous apprenons que les fréquents apartés étranges de Lilia sont en fait son expérience du temps de manière non linéaire, rebondissant à travers différents moments de sa vie comme Picard dans le film. Star Trek : la nouvelle génération finale, ou Desmond dans Perdu.

Lilia revient alors mentalement au moment de son enfance où elle a appris à lire les feuilles de thé avant de revenir au présent. Elle admet que ses rêveries sont de plus en plus fréquentes et conclut qu’elle doit être « proche de la fin » de sa vie. À ce moment-là, ils sont (apparemment) transportés au château pour participer à la dernière épreuve aux côtés d’Agatha et BTW.

De retour dans le jeu, Lilia est habillée en Glinda, comme mentionné précédemment, tandis que Jennifer est la méchante reine de Blanc comme neige sous sa forme alternative de sorcière (même si je pensais qu’elle était l’homme derrière Winky’s de Promenade Mulhollandd’abord…). Les souvenirs de Lilia reviennent et elle confirme qu’elle se souvient de sa bar-mitsva, comme nous l’avons vu la semaine dernière. Agatha tout au long; il s’excuse immédiatement de l’avoir jetée dans une tourbière. Lilia révèle qu’elle lui a jeté le sceau en sachant qu’il aurait « besoin de temps » pour se retrouver après être mort dans un accident de voiture et avoir vu son cadavre détourné par un personnage de sitcom né par magie. Alors… je suppose que cela a du sens ?

Maintenant qu’ils ont leur lecteur de tarot, les choses devraient se dérouler plus facilement, n’eût été la relation complexe de Lilia avec l’écoulement du temps. Alors que son esprit revient soudainement au tunnel avec Jennifer, elle révèle qu’elle a consciemment mis fin à ses alliances temporelles dans son enfance depuis, « tout [she] j’ai vu, c’était la mort. Là, ils trouvent « l’étagère » qu’ils cherchaient : une véritable étagère qui sert également de porte vers la pièce particulière du château. Agatha et BTW ont du mal à y lire les cartes de tarot.

De retour dans le jeu pour de vrai cette fois, Lilia remanie le jeu et révèle d’ailleurs sa fortune. Bien que le clan préférerait qu’il demande aux cartes comment échapper au piège mortel des épées qui tombent, il demande plutôt : « Suis-je William ou suis-je Billy ? Elle lui donne une lecture de six cartes, dessinant le Magicien et le Soleil avant un autre flash-back sur son enfance.

Nous découvrons qu’elle a eu une vision selon laquelle le clan qui l’a élevée était voué à mourir d’une peste, et bien qu’elle les ait prévenus, elle a passé le reste de sa vie traumatisée d’avoir été ignorée. Sa mère dit que sa mort n’est rien d’autre qu’un problème, en gros, et que son caractère inévitable est ce que tout le monde a en commun. Lilia, semble-t-il, a toujours su qu’elle mourrait dans une chute. Sa figure maternelle ignore cela et demande : « Que ferez-vous pendant le temps qu’il vous reste ? »

Une fois de plus, le palais mental de Lilia la ramène au tunnel et nous découvrons que les Salem Seven sont sur leurs talons, bien qu’ils marchent à reculons, dans un visuel légitimement étrange. Revenant au procès du tarot, Lilia comprend soudain que, comme c’est le cas, son procès, elle est censée se donner la lecture. Elle tire la Reine des Coupes, en plongeant, elle doit se représenter elle-même, ainsi que le Trois de Pentacles, qu’elle reconnaît comme son clan. Le chevalier aux baguettes était Alice (RIP), la grande prêtresse est Jennifer, le trois d’épée pour Agatha, la tour inversée pour BTW et la mort pour Rio, toujours visiblement absent, qui, on découvre, n’est pas réellement « Rio Vidal ». du tout, mais plutôt l’incarnation de la mort dans l’univers Marvel, elle-même !

Après avoir terminé son essai à temps, le plafond se rétracte et une jeune fille de fer à proximité s’ouvre, révélant la sortie. Pendant que les autres s’enfuient, Lilia décide de rester derrière et de gérer les Salem Seven qui entrent dans la pièce sous leurs formes animales bien trop mignonnes. Lilia renverse la carte Tour, ce qui fait d’une manière ou d’une autre retourner tout le château sur la tête, l’empalant. au moins cinq des Salem Seven sur les épées ci-dessous. Embrassant son destin, Lilia tombe elle aussi et, dans ses derniers instants, elle est ramenée au moment même où elle a commencé à étudier la sorcellerie.

Je pense qu’il est prudent de dire que c’était probablement le meilleur épisode de la série à ce jour, clôturant l’arc de Lilia d’une manière beaucoup plus satisfaisante que celui d’Alice. Nous ne savions vraiment pas grand-chose sur Madame Calderu avant cet épisode, mais nous l’avons définitivement maîtrisée avant la fin.

Bien que cela ait donné à Lilia une raison de se sacrifier noblement et d’augmenter le nombre total de morts, j’avais l’impression que c’était une sortie assez ignominieuse pour les Salem Seven, qui ne représentaient finalement pas grand-chose, surtout si l’on considère qu’ils sont sur le point d’être remplacés. par Death en tant que principal antagoniste de la série à l’avenir. Je suppose que leur vendetta contre Agatha pour avoir tué leurs parents et les avoir poussés à s’élever en tant qu’unité familiale de métamorphes semi-sauvages doit s’arrêter ici.

Espérons que les raisons pour lesquelles Death déteste Agatha et s’implique dans le clan se révèlent deux fois moins intéressantes. (Pourtant, je n’ai compté que cinq corps parmi eux, alors peut-être qu’elle gardera quelques hommes de main de Salem et nous pourrons les voir faire autre chose que se cacher étrangement, après tout ? Cela donnerait également à BTW et à Jennifer quelqu’un pour se battre. en finale.)

En parlant de l’absence de Rio et de la révélation qui a suivi… en quelque sorte sucé ? Rio est MIA depuis deux épisodes complets maintenant, donc voir sa véritable identité révélée en l’absence continue du personnage est un choix déroutant. D’autant plus que cette série porte le titre de la mémorable révélation du méchant de sa série mère, WandaVision. Les deux derniers épisodes devront vraiment faire beaucoup de travail pour justifier presque tout ce qui concerne l’inclusion de Rio jusqu’à présent, sans parler de la raison pour laquelle la Mort élémentaire a choisi de se faire passer pour une femme nommée Rio Vidal en premier lieu.

On croise les doigts Agatha tout au long atterrit sur ses pieds avec sa finale en deux parties la semaine prochaine. A bientôt alors.