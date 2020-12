Qui est le meilleur entraîneur d’embrayage de la NFL? Il y a en fait un service de classement, et il choisit, eh bien, lisez la suite.

Le classement des entraîneurs EdjSports est une évaluation des performances de chaque entraîneur-chef de la NFL sur des points tels que les forces globales de l’équipe, l’exécution et les décisions de quatrième échec. Les notes accordent un poids considérable aux quatrièmes downs car ils ont souvent un impact majeur sur les résultats des jeux. Ce sont des décisions pré-instantanées qui sont totalement attribuables à l’entraîneur quel que soit le résultat.

Pendant près de deux décennies, l’équipe moyenne de la NFL a abandonné environ trois quarts d’un match par saison en raison de mauvais choix ou d’erreurs flagrantes de la part des gars portant des casques, selon EdjSports.

Les classements tiennent compte du lieu, de l’emplacement du ballon, du score, de l’heure et des temps morts ainsi que des forces comparatives de l’équipe dans toutes les simulations. Toutes les données sont cumulatives et ne sont pas basées sur les succès ou échecs historiques des entraîneurs. S’ils prennent de mauvaises décisions selon les critères, cela affecte leur classement.

Alors, qui obtient le signe de tête pendant la semaine 14 du programme?

Naturellement, l’entraîneur de la meilleure équipe de l’AP Pro32, et leader général du classement, Andy Reid de Kansas City. Sur la base des critères, Reid est toujours haut dans le classement, ce qui n’est pas vraiment nouveau étant donné qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs de la NFL depuis plus de deux décennies.

L’entraîneur d’Indianapolis, Frank Reich, est deuxième, suivi de Matt LaFleur de Green Bay. Sans surprise, tous sont des entraîneurs offensifs.

Incidemment, les trois derniers du classement EdjSports sont l’entraîneur-chef par intérim des Lions Darrell Bevel, l’entraîneur des Giants Joe Judge et le patron des Jaguars Doug Marrone.

DONT JINX ME, BRO

Derrick Henry a commencé à secouer la tête, souriant presque aussitôt qu’il a entendu la question mentionner 2 000, comme dans les mètres se précipitant.

Ne le fais pas, ne le fais pas, ont dit les Titans.

Non, le journaliste n’a pas demandé au leader pressé de la NFL ses chances de devenir le huitième porteur de ballon de l’histoire de la ligue pour atteindre cette marque tant vantée. La question a fini par porter sur Adrian Peterson, maintenant avec les Lions de Detroit et l’adversaire des Tennessees dimanche, pour 2 000 en 2012. Peterson a couru 2 097 verges cette saison avec le Minnesota.

C’est une étape importante, peu de gens l’ont fait, a déclaré Henry. C’est une entreprise rare et les arrières qui l’ont fait, je suis sûr qu’ils diraient, remercions beaucoup leurs coéquipiers, O-line, tous les gars qui bloquent, n’auraient pas pu le faire sans eux, le personnel d’entraîneurs. Il faut tout le monde, et ces gars qui l’ont fait ont probablement d’excellents coéquipiers pour les aider à faire cela en cours de route.

Henry compte actuellement 1 532 verges au sol. Avec trois matchs à jouer, Henry aurait en moyenne 156 verges au sol pour se retrouver dans cette entreprise d’élite.

QUELQU’UN COMME MOI

L’ancien secondeur de la NFL, Dhani Jones, était nageur, cycliste et coureur avant d’essayer le football pour la première fois en tant que recrue au lycée. Il a fini par débuter 131 matchs pendant 10 saisons en championnat avec les Giants, les Eagles et les Bengals.

Mais Jones a toujours une passion pour les sports d’endurance. Il a récemment organisé cinq entrevues avec des athlètes d’horizons et d’expériences différents pour favoriser l’inclusion.

La série de conférenciers Someone Like Me est diffusée cette semaine sur les pages Instagram et YouTube de Gatorade Endurance. Il comporte des conversations avec Max Fennell, le premier triathlète professionnel noir; Alison Desir, athlète d’endurance, militante et défenseure de la santé mentale; Chris Mosier, un athlète transgenre de l’équipe américaine; Kionte Storey, un vétéran de l’USMC et un athlète adaptatif; et Diana Karen Mireles, une marathonienne basée à Los Angeles.

Je suis cette personne il y a 30 ans avant la NFL qui était assise sur cette ligne de départ, regardant autour d’elle, essayant de savoir s’il y avait quelqu’un là-bas qui était comme moi, et je n’ai vu personne et j’aurais aimé qu’il y en ait, a déclaré Jones. Et maintenant, il y a des gens comme Max, comme Chris Mosier, Alison, Kionte, Diana. Il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, aimeraient être motivés et aimeraient être excités par le fait qu’il y a des gens qui parlent de cela et qu’ils peuvent donc le soutenir.

PACKERS AID POLICE

Les Packers se sont associés à la ville de Green Bay pour fournir un système de caméra corporelle d’une valeur de 3,6 millions de dollars à la police de Green Bay.

Le système Axon comprend le matériel, les logiciels et la formation. Les Packers ont contribué 757 000 $ en soutien direct à la ville de Green Bay, ainsi que 170 000 $ supplémentaires en rabais en fonction de l’implication des équipes.

Ce système comprend une fonction de coaching de relecture qui permet aux agents de demander des commentaires aux entraîneurs sur tout incident capturé sur des caméras portées sur le corps. Le PDG de Packers, Mark Murphy, a déclaré que les caméras compléteraient nos nombreux autres efforts pour remédier aux injustices dans nos communautés de couleur.

C’est quelque chose qu’ils pourraient revoir leurs propres bandes et regarder et en tirer des leçons comme nous le faisons avec notre film, et continuer à se maintenir à un niveau élevé de la même manière que n’importe qui d’autre à leur travail, a déclaré Davante Adams, récepteur large des Packers.

Murphy avait diffusé une vidéo avant la saison discutant des plans des Packers pour résoudre les problèmes de justice sociale et affirmant que l’une des choses très importantes pour nous tous était de fournir des caméras corporelles aux policiers.

La vidéo a été publiée deux jours après que les Packers ont annulé l’entraînement pour discuter de ces questions et près d’une semaine après que Jacob Blake, 29 ans, un homme noir, a été abattu par la police le 27 août à Kenosha, Wisconsin.

Nous voulons faire partie d’un changement percutant, a déclaré Adams. Nous voulons que ce soit quelque chose de mieux que de simplement accéder à Twitter et de retweeter ou d’avoir quelque chose à dire là-bas. Il suffit de faire de réels changements et d’essayer de remettre le monde sur le bon pied à l’approche de 2021. Nous avons connu une année 2020 difficile, et cela a été difficile bien avant cela.

JALON CANADIEN

Le LP Ladouceur est au bord d’un record de la NFL pour les matchs de saison régulière d’un joueur d’origine canadienne, se préparant pour son 251e dimanche à domicile contre San Francisco.

Le Montréalais de 39 ans s’est joint aux Cowboys trois matchs dans la saison 2005 et a joué tous les matchs depuis. Cela comprend neuf sorties éliminatoires qui ne comptent pas pour le record du botteur Eddie Murrays de 250 matchs de 1980 à 2000.

Vous ne pensez jamais que votre carrière va durer aussi longtemps dans à peu près tout ce que vous faites, a déclaré Ladouceur. Vous espérez jouer à quelques jeux et porter un type d’uniforme ou de maillot. Mais porter ce casque et ce maillot au cours des 250 derniers matchs a été un voyage assez spécial.

Le Pro Bowler 2014 a égalé le record du club Jason Wittens de 16 saisons. S’il joue les trois matchs restants en 2020, Ladouceur aura besoin de deux matchs la saison prochaine pour battre le record du club des Wittens de 255 matchs. Il détient déjà le record de franchise pour des matchs consécutifs.

Quatre entraîneurs en chef différents, six entraîneurs d’équipes spéciales différentes, il y a des changements de philosophie avec beaucoup de choses, a déclaré Ladouceur. Parfois, les vivaneaux, les parieurs, les kickers sont juste un peu, OK, nous pouvons passer à autre chose ou bien obtenir un jeune homme ou modeler quelqu’un d’autre à notre goût. Je pense que ma plus grande réussite est de pouvoir passer par tous ces différents coachs et de pouvoir m’adapter à leur philosophie.

Selon les Cowboys, Ladouceur entre dans le match contre les 49ers avec une fiche parfaite sur 2237 clichés, y compris les séries éliminatoires. C’est 1 053 bottés, 512 buts sur le terrain et 672 PAT.

Ladouceur parle couramment le français, il a répondu jeudi à quelques questions dans sa langue maternelle et est devenu citoyen américain l’année dernière. Il dit qu’il prend les premiers mois de chaque intersaison pour déterminer s’il doit revenir. Il sonnait comme s’il serait de retour pour prendre le dernier des records du club Wittens pour les matchs.

Mon objectif est d’être en bonne santé et de finalement me rendre au Super Bowl, a-t-il déclaré. Je pense que ce sont les deux principaux éléments. J’attends avec impatience ce prochain match et celui d’après et c’est comme ça que j’approche ma carrière de footballeur.

ÉMULER LA VINCE?

L’entraîneur des Carolina Panthers, Matt Rhule, a déclaré qu’il pensait faire une déclaration de mode pour le match du samedi soir contre le Lambeau Field contre les Packers de Green Bay en l’honneur du légendaire Vince Lombardi.

J’ai pensé à porter l’un de ces longs trenchs que Vince avait l’habitude de porter, mais j’aurais l’air d’un imbécile parce que je ne peux pas l’enlever, dit Rhule en riant.

Rhule considère Lombardi et Bear Bryant comme ses idoles d’entraîneur et a même nommé son fils Bryant Vincent Rhule.

On ne sait pas si Rhule pourrait porter un chapeau à dents de chien.

___

Les rédacteurs de l’AP Pro Football Barry Wilner, Schuyler Dixon, Rob Maaddi et Teresa Walker, ainsi que les écrivains sportifs Steve Megargee et Steve Reed ont contribué.

___

