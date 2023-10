Voir chez Purple Matelas violet Meilleur endroit pour acheter un matelas hybride Voir chez Helix Hélix Luxe Meilleur endroit pour acheter un matelas pour les couples Afficher plus (3 articles)



Il est révolu le temps où vous deviez entrer dans un magasin et vous frayer un chemin dans une pièce remplie de matelas d’avant en arrière, allongés sur les lits un par un. Vous n’avez pas non plus besoin de transporter un matelas à l’arrière de votre camion pour le transporter chez vous depuis le magasin ou de payer le magasin où vous l’avez acheté pour qu’il vous le livre.

Les matelas Bed-in-a-Box deviennent de plus en plus populaires à mesure que les gens réalisent que leur commodité n’enlève rien à leur confort, leur soutien et leur durabilité. Ces matelas sont tout aussi confortables et de qualité que certains des lits traditionnels les plus populaires de l’industrie, et ils sont expédiés directement à votre domicile dans une boîte. Internet abrite certains des meilleurs endroits pour acheter un matelas, et certains modèles ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs.

Meilleur endroit global pour acheter un matelas

Brooklyn Bedding convient à presque tous les dormeurs ; du côté ou du ventre, à la petite ou à la taille plus. La marque fabrique ses propres matelas en Arizona et propose des lits abordables et de qualité. Vous ne pouvez presque pas vous tromper avec un matelas Brooklyn Bedding.

Brooklyn Literie – Meilleur endroit pour acheter un matelas dans son ensemble

Fabriqués à partir de ses propres usines en Arizona, les matelas Brooklyn Bedding offrent certains des meilleurs matelas aux prix les plus abordables. J’ai eu la possibilité de rapporter à la maison un certain nombre de matelas de notre centre de test et j’ai choisi une literie Brooklyn, qui témoigne de leur confort. Les dormeurs peuvent trouver une gamme de matelas de Brooklyn Bedding qui répondent à certains besoins, de son matelas phare Signature et de son lit rafraîchissant Aurora Luxe, à un lit idéal pour les athlètes et les coureurs appelé matelas Spartan.

Purple est un grand nom dans l’industrie des lits dans une boîte, car la marque fabrique des matelas que l’industrie n’avait jamais vus avant l’arrivée de Purple. Sa sauce secrète est la Purple GelFlex Grid, qui est une plaque d’un matériau semblable à un gel, à la fois doux, spongieux et offrant un bon soutien – un peu comme la semelle intérieure du Dr Scholl. La marque propose un large catalogue de matelas Purple parmi lesquels choisir, y compris une liste de lits hybrides. Les matelas Purple Restore sont disponibles dans différents niveaux de fermeté et offrent une sensation similaire au Purple original, mais avec des constructions plus solides. La gamme Rejuvenate de Purple comprend des matelas à plateau-coussin épais et de qualité supérieure avec la sensation signature de la marque.

Les matelas fermes ne conviennent peut-être pas à tout le monde, mais ils offrent de grands avantages si vous dormez sur le dos ou sur le ventre et si vous vivez avec des maux de dos. Saatva propose l’un des meilleurs matelas fermes, dont le Saatva Classic. Il comporte plusieurs couches zonées pour un soutien ciblé et un soulagement de la pression, deux couches de ressorts pour une sensation de soutien ultra et est proposé en trois niveaux de fermeté. Vous pouvez même choisir entre deux hauteurs : 11,5 pouces ou 14,5 pouces. En bref, le Saatva Classic est un matelas luxueux, digne d’un hôtel chic, à un prix très raisonnable. Pour ceux d’entre vous qui souhaitent un matelas ultra ferme et offrant un soutien supplémentaire, vous pouvez opter pour le modèle Saatva HD.

Les matelas biologiques sont attrayants car ils sont fabriqués à partir de matériaux naturels provenant de sources durables, ce qui les rend hypoallergéniques, antimicrobiens et beaucoup moins susceptibles de dégager des gaz. L’un des meilleurs des meilleurs est le matelas Avocado Green, soutenu par une multitude de certifications différentes vérifiant son label « vert ». Le matelas phare Avocado Green est un matelas hybride en mousse de latex avec un profil ferme, idéal pour les dormeurs sur le dos et sur le ventre. Cependant, je recommanderais de prendre le plateau-coussin. La marque vient également d’ajouter une option somptueuse, la rendant disponible pour un plus large éventail de positions de sommeil, y compris les dormeurs latéraux.

Lorsque l’on pense à la mousse à mémoire de forme, Tempur-Pedic est souvent un matelas populaire qui nous vient à l’esprit. Le matelas Nectar a une sensation tout aussi dense et à réponse lente que recherchent les amateurs de mousse à mémoire de forme, mais il est beaucoup plus abordable. Nectar propose plusieurs matelas pour répondre à différents besoins. Leur lit phare est entièrement fabriqué en mousse, mais vous pouvez également vous procurer le matelas hybride, qui offre plus de soutien, de durabilité et de durabilité (bien qu’il soit également plus cher). Cela dit, les lits Nectar sont plutôt abordables. Ils proposent certains des lits les plus abordables de cette liste et ont tendance à offrir des forfaits gratuits avec votre achat.

Si vous ne le saviez pas, Walmart possède sa propre marque de matelas, et ils sont à la hauteur de la marque avec sa garantie de prix avantageux. Le matelas Allswell original est l’un des lits hybrides les moins chers du marché, mais il est en fait plutôt agréable. Je le recommande à tous ceux qui souhaitent dépenser moins de 500 $ pour un nouveau lit. Vous pouvez également vous procurer le matelas Allswell Luxe ou Allswell Cool, qui sont tous deux de bons matelas à des prix incroyablement bas. Le matelas moyen dans une boîte coûte entre 800 et 1 000 dollars, et ce uniquement pour un lit en mousse. Les matelas Allswell ont des constructions hybrides (mousse et ressorts) qui s’adaptent à toutes les morphologies.

Le catalogue de matelas Helix est vaste et parfois, trop d’options peuvent être un peu écrasantes. Helix le sait et a créé un simple quiz sur le sommeil pour vous proposer le matelas Helix parfait en fonction de vos réponses. Je pense que les matelas Helix Luxe conviendront très bien aux couples car ils sont disponibles dans une large gamme de niveaux de fermeté, vous donnant ainsi qu’à votre partenaire la possibilité de trouver un bon compromis entre ce dont vous avez tous les deux besoin. Les lits ont également des constructions hybrides solides avec un soutien lombaire et bord supplémentaire et des dessus de coussin moelleux qui les rendent vraiment confortables.

Le nom Big Fig signifie « plus grandes figures » et la marque conçoit des matelas pour répondre aux besoins des dormeurs plus lourds ; un soutien supplémentaire et un confort durable. Le matelas Big Fig mesure 13 pouces d’épaisseur, est durable et possède un profil ferme et de soutien. Pour les dormeurs pesant environ 230 livres, il devrait être moyennement ferme et moyen pour ceux pesant environ 300 livres ou plus. L’une des raisons pour lesquelles il est si durable est sa quantité de bobines de soutien supplémentaires, puisque le Big Fig en possède 1 600. Il est également composé de plusieurs couches de mousse pour un confort accru.

Que rechercher lors de l’achat d’un matelas

Tous les matelas ne sont pas de taille unique. Vous devrez peut-être creuser un peu pour trouver le matelas qui correspond à votre position de sommeil, à votre type de corps et à tout autre besoin que vous pourriez avoir.

Fermeté

Les lits se situent à différents endroits sur l’échelle de fermeté ; doux, ferme ou quelque part entre les deux. Le niveau de fermeté qui vous convient dépend principalement de votre position de sommeil. Les matelas moyens conviennent cependant à la plupart des positions de sommeil, car ils offrent un bon équilibre entre douceur et fermeté.

Sentir

Les matériaux du matelas contribuent à la sensation d’un matelas. La mousse à mémoire de forme donne au lit une sensation dense et lente à réagir à la pression. Le latex et les ressorts rendent le lit gonflable, et la mousse poly rend le matelas doux et neutre. Tout dépend de la sensation que vous recherchez avec votre matelas.

Type de corps

Les lits ont une construction en mousse ou hybride. Les lits en mousse conviennent à la plupart des personnes pesant environ 200 livres ou moins, mais les personnes pesant environ 230 livres devraient envisager un matelas hybride. Les lits devraient durer environ sept à dix ans ou plus, mais un matelas entièrement en mousse ne sera pas aussi durable ni durable pour les dormeurs de grande taille.

Position de sommeil

Les dormeurs latéraux devraient opter pour un niveau de fermeté doux à moyen, les dormeurs sur le dos et le ventre devraient envisager un profil moyen à ferme, et les dormeurs combinés devraient rechercher un matelas intermédiaire.

Température

Si vous avez le sommeil chaud, si vous vivez avec des bouffées de chaleur ou si vous êtes aux prises avec la ménopause, un matelas rafraîchissant peut être la solution. La plupart des lits disposent d’une sorte de technologie pour les aider à réguler la température, mais seule une poignée de lits vous aident à dormir au frais.

Voir plus: Meilleur matelas rafraîchissant pour les dormeurs chauds

Comment nous testons les matelas

1. Fermeté : Nous déterminons où se situe un matelas sur notre échelle entre un et 10, 10 étant le plus ferme.

2. Ressentir : Nous prenons contact avec nos matelas. Nous aimons avoir une « idée » de la façon dont les matériaux à l’intérieur du lit contribuent à la façon dont nous vivons le lit. Certains lits ont une sensation de mousse à mémoire de forme importante ou une sensation de mousse de latex rebondissante.

3. Durabilité : La construction d’un matelas et la politique de garantie d’une marque nous aideront à déterminer la durabilité et la durée de vie que nous prévoyons pour un matelas.

4. Meilleur type de corps : Nous essayons de déterminer à quels types de personnes chaque matelas convient le mieux. Les lits hybrides conviennent mieux aux personnes plus lourdes que les matelas entièrement en mousse, car ils offrent plus de soutien et de durabilité.

5. Meilleure position de sommeil : Le niveau de fermeté d’un lit aidera à déterminer s’il convient à votre position de sommeil. Les dormeurs latéraux dorment généralement mieux sur un matelas moelleux, tandis que les dormeurs sur le dos et sur le ventre dormiront mieux sur un lit ferme.

6. Isolation des mouvements : Si vous couchez avec un partenaire, vous voudrez peut-être envisager cette fonctionnalité. Nous testons l’isolation des mouvements en plaçant une tasse d’eau au bout d’un lit et en la faisant rebondir pour tester dans quelle mesure elle absorbe les mouvements.

7. Soutien des bords : Nous examinons les matériaux à l’intérieur d’un matelas et nous nous appuyons physiquement sur chaque bord du matelas pour avoir une idée de la qualité de son soutien.