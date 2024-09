Le meilleur duo de lanceurs de la MLB ? Le concurrent le plus vulnérable ? AL ROY ? 5 questions brûlantes

Il ne reste que deux semaines dans la saison régulière, et pourtant il reste encore tant de choses à régler.

Sur quels prétendants peut-on compter ? Qui a les lanceurs les plus fiables ? Qui devrait remporter le titre de recrue de l’année dans la Ligue américaine ?

Les experts de la MLB de FOX Sports Rowan Kavner et Deesha Thosar abordez ces sujets et bien d’autres lors de la table ronde de cette semaine.

1. Comment évalueriez-vous la course au titre de recrue de l’année de l’AL ?

Kavner : Alors que Paul Skenes et les Jacksons se battent dans la Ligue nationale, le titre de recrue de l’AL est à la portée de tous. Colton Cowser a été favori pendant une bonne partie de la saison, Wilyer Abreu a été l’un des meilleurs recrues de l’AL toute l’année en termes de taux au bâton, et Luis Gil a semblé être la réponse pendant un certain temps (et pourrait faire une demande tardive pour le prix), mais un autre joueur en maillot rayé a pris le devant de la scène au moment le plus important de l’année. En plus de son superbe travail derrière le bâton, Austin Wells a un OPS de .874 dans la deuxième moitié de la saison tout en s’installant au poste de remplaçant pour une formation qui a besoin de production. Je ne pense pas qu’Abreu reçoive suffisamment d’attention (même en tenant compte du fait qu’il ne frappe pas les gauchers), mais pour l’instant, Wells a probablement fait assez pour se hisser au sommet de la liste dans une course serrée.

Thosa: Au cours des dernières semaines, le receveur des Yankees Austin Wells est passé du statut de outsider en tant que recrue de l’année à celui de prétendant légitime grâce à sa montée en puissance dans la dernière ligne droite de la saison régulière de l’équipe. Ces jours-ci, le receveur recrue frappe derrière Juan Soto et Aaron Judge et livre dans les moments décisifs, avec une moyenne au bâton de ,313 avec un OPS de 1,014 avec deux retraits et des coureurs en position de marquer. Comme pour les adversaires de division en lice pour l’AL East, ce sera une course serrée entre Wells et le voltigeur des Orioles Colton Cowser, qui est au coude à coude avec le receveur des Yankees en termes de slugging, de wRC+ et de fWAR. Cowser, qui mène toutes les recrues de l’AL avec 20 home runs, a joué environ 40 matchs de plus et compilé 155 apparitions au bâton de plus que Wells. Mais les receveurs puissants sont devenus une espèce en voie de disparition, et Wells fait tout cela en frappant derrière deux des meilleurs frappeurs de la MLB. Je n’ai pas de vote BBWAA pour le titre de recrue de l’année de la Ligue américaine cette année, mais je n’envie certainement pas les journalistes qui en ont.

2. Quel leader de division semble le plus vulnérable (en tant que prétendant, et non pour remporter sa division respective) à l’approche du mois d’octobre ?

Thosa: Les Brewers. Bien que leurs bras aient été solides toute l’année – ils entament les dernières semaines de la saison régulière avec un effectif de lanceurs parmi les trois meilleurs des ligues majeures – la formation n’est tout simplement pas aussi puissante que d’autres prétendants aux séries éliminatoires plus forts. Milwaukee est classé 11e en wRC+ et 13e en pourcentage de slugging. Les Brewers arrivent beaucoup sur les bases, obtenant le plus de buts sur balles en MLB après les Yankees, et ils profitent au maximum de leurs opportunités en volant des bases à un rythme élevé. Mais les home runs sont toujours essentiels pour gagner en séries éliminatoires, et dans cette catégorie, le Brew Crew est classé dans la moitié inférieure de la ligue (et en dessous des cinq autres équipes de première place). Il y a encore une chance que le lancer et le petit ballon intelligent puissent porter les Brewers sur une séquence surprenante, mais leur manque de puissance est une vulnérabilité difficile à ignorer.

Kavner : Les Guardians ont été constamment négligés toute la saison, donc je déteste en rajouter ici. Ils méritent d’être félicités pour ce qu’ils ont fait, mais ils ont un bilan de 26-25 depuis la pause des All-Star. Pendant ce temps, leur rotation se classe 22e en ERA et leur attaque se classe 26e en OPS. Peut-être qu’Alex Cobb et Matthew Boyd finissent par être les aubaines qui réparent miraculeusement leur rotation, mais même si leur bullpen et leur défense peuvent les aider à verrouiller toute avance qu’ils obtiennent mieux que n’importe quelle équipe du baseball, je suis toujours préoccupé par le nombre d’avances qu’ils auront réellement en octobre.

3. À quels deux meilleurs lanceurs partants de l’équipe feriez-vous le plus confiance lors d’une série d’après-saison ?

Kavner : J’aurais dit Chris Sale et Reynaldo López avant le problème d’épaule de López, et il est tentant de se contenter de Zach Wheeler et Aaron Nola compte tenu de leur expérience, mais je choisirai un top deux qui pourrait être plus surprenant. Je n’ai probablement pas besoin de vous dire à quel point Framber Valdez a été bon ces derniers temps, mais l’as des Astros a une moyenne de points mérités de 1,32 depuis le début du mois d’août, la meilleure de la ligue, et il est passé à un retrait d’un match sans coup sûr le mois dernier. Ce n’est pas aussi étonnant, cependant, que ce que son compagnon de rotation Hunter Brown a accompli tout en se remettant d’un début d’année désastreux. Brown avait une moyenne de points mérités de 16,43 après ses trois premiers départs de la saison. Lors du dernier de ces trois départs, il a accordé 11 coups sûrs en moins d’une manche de travail à Kansas City. Cela a été un revirement spectaculaire depuis lors, en particulier depuis le début du mois de mai. En utilisant davantage ses balles plongeantes et change-up et en réduisant considérablement son taux de coups sûrs, Brown a une moyenne de points mérités de 2,26 dans la deuxième moitié de la saison, ce qui le classe au cinquième rang des ligues majeures. Ajoutez à cela ce que Yusei Kikuchi a fait depuis son échange à Houston, et les Astros peuvent construire un duo de tête redoutable même si Justin Verlander ne revient jamais en forme.

Thosa: Zack Wheeler et Aaron Nola. Wheeler, l’as des Phillies, a été négligé pendant des années, mais son talent sur le monticule sera le plus marquant en octobre, lorsque le décor de 42 000 fans en délire ne fera rien pour le décourager. Wheeler est excellent pour se sortir des impasses, affiche l’un des taux de retraits au bâton les plus élevés parmi les partants qui lanceront en séries éliminatoires, et il lance profondément dans les matchs, permettant aux enclos de se reposer et de se réinitialiser dans les séries éliminatoires cruciales. Derrière lui, l’expérience de Nola ne fait que renforcer le duo des Phillies. Le droitier vétéran a une moyenne de points mérités de 3,70 en neuf départs en séries éliminatoires en carrière et a été particulièrement dominant lors de la séquence d’octobre de l’année dernière, son seul hic étant survenu contre les Diamondbacks lors du match 6 de la NLCS. Il est facile de faire confiance au sang-froid de Wheeler et Nola dans une série éliminatoire, et je m’attends à ce que les résultats confirment leur pedigree cet automne.

4. Quelle a été l’équipe de baseball la plus décevante cette année ?

Thosa: Pour moi, ce sont les Rangers du Texas. Ce fut une sacrée chute pour les champions en titre des World Series, qui avaient une chance légitime de devenir les premiers à remporter à nouveau les World Series depuis que les Yankees en ont remporté trois de suite entre 1998 et 2000. Ils ont eu la tâche pas si difficile de rester à flot pendant la première moitié, ce qu’ils ont fait en se dirigeant vers la pause des All-Star avec un bilan de 46-50, jusqu’à ce que des renforts viennent de joueurs comme Josh Jung, Max Scherzer et Jacob deGrom. Mais maintenant que ces joueurs blessés sont de retour, c’est l’attaque des Rangers qui a été la plus décevante. Les mêmes batteurs qui les ont menés au Fall Classic l’année dernière ont été des ratés cette année, se classant dans le tiers inférieur de la ligue en wRC+ et en slugging, avec leurs chiffres de puissance isolés à peine meilleurs que ceux des Nationals, des Marlins, des Pirates et des Rays. Corey Seager a ressemblé à Corey Seager, mais Marcus Semien, Adolis Garcia et Wyatt Langford ont tous frappé en dessous de la moyenne de la ligue. Le Texas espérait que son attaque serait soutenue par son équipe de lanceurs loin d’être d’élite, mais les batteurs des Rangers semblent toujours en forme après avoir remporté le premier championnat de la franchise.

Kavner : Il y a beaucoup de candidats ici, mais ce sont les Blue Jays. Après leurs récents ratés en séries éliminatoires, cette année a semblé être un point d’inflexion pour la direction de la franchise et de son noyau de joueurs. Et ça n’aurait pas pu être pire. Une rotation avec Kevin Gausman, Chris Bassitt et José Berríos avec Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette et George Springer en tête de l’attaque semblait suffisante pour faire de Toronto un prétendant dans la compétitive AL East. Au lieu de cela, ils sont en dernière place et sont presque assurés de terminer avec leur première saison perdante depuis 2019. Leur saison désastreuse a laissé beaucoup de gens se demander où va la franchise à partir d’ici, d’autant plus que Guerrero, Bichette et Bassitt sont tous des agents libres après la saison prochaine et que le système de la ferme pourrait utiliser une autre injection de talent même après avoir ajouté quelques jeunes pièces à la date limite.

5. Si vous deviez gagner un match en ce moment, qui serait votre lanceur partant ?

Kavner : Chris Sale. Le 27 juin, Sale a lancé sept manches, a accordé un point et a retiré 11 frappeurs sur prises. Il a perdu ce match 1-0 et n’a plus été accusé de défaite depuis. Même si cette année a été malchanceuse à Atlanta, elle a au moins amené le favori du prix Cy Young de la Ligue nationale dans l’un des échanges les plus déséquilibrés que nous ayons vus depuis un certain temps. Sale a une moyenne de points mérités de 2,38, la meilleure de la MLB, et une marque encore plus spectaculaire de 1,75 depuis la pause des étoiles. Il n’a pas accordé plus de deux points mérités lors d’un départ depuis le 1er juin. C’était il y a 17 départs.

Thosa: Chris Sale. De son palmarès à sa présence imposante sur le monticule, en passant par ses performances éblouissantes, le vétéran gaucher est redevenu le Chris Sale d’autrefois, lorsqu’il était un éternel prétendant au Cy Young avec les White Sox et les Red Sox de 2012 à 2018. Depuis le 1er juin, il affiche une moyenne de points mérités de 1,91 et un FIP de 1,67 — et n’a accordé que deux coups de circuit au cours de cette période de 16 départs. Il a une chance légitime de remporter la triple couronne des lanceurs de la Ligue nationale. En termes de victoire d’un match en ce moment, la capacité de Sale à annuler la menace de la balle longue tout en retirant les frappeurs sur prises le sépare du peloton. Ses 11,5 K/9 et 0,4 HR/9 sont tous deux en tête des ligues majeures. Sale a eu le contrôle et la domination complets cette année, et en plus de toutes ses autres forces, rester en bonne santé et commencer tous les cinq jours a été ce qui a le plus compté pour une équipe des Braves d’Atlanta qui se bat pour les séries éliminatoires. Cette saison de renaissance pour Sale lui a valu le titre de meilleur lanceur de la MLB à l’heure actuelle.

Rowan Kavner est un journaliste de la MLB pour FOX Sports. Il a précédemment couvert les Dodgers de Los Angeles, les Clippers de Los Angeles et les Cowboys de Dallas. Diplômé de LSU, Rowan est né en Californie, a grandi au Texas, puis est revenu sur la côte ouest en 2014. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .

Deesha Thosar est une rédactrice MLB pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert Mets en tant que journaliste de terrain pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit désormais dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .

