Quand et où: Projections à 17 h samedi 4 novembre au Prytania Uptown.

« Le précipice » (réalisé par Ben Johnson | 1 heure 22 minutes) Le Festival du film de la Nouvelle-Orléans se fait depuis longtemps un devoir de représenter les cultures autochtones, et cette année n’est pas différente. En plus des courts métrages tels que « Ekbah » et « Isle of Memories », tous deux projetés dans le cadre du programme de courts métrages louisianais « Gumbo » du festival, il y a cette production de la Louisiana Public Broadcasting présentant l’impact continu de l’érosion côtière sur la Louisiane à travers la l’histoire des habitants de Pointe-au-Chien et de leurs efforts toujours plus désespérés pour sauver leur mode de vie. À la fois drôle et touchant, il offre un regard personnel et percutant depuis les premières lignes de la lutte contre le changement climatique.