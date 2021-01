La révélation par Nvidia de sa dernière gamme de GPU RTX 30 Series axée sur les ordinateurs portables est un autre de nos meilleurs choix au CES 2021. Tout comme avec la série RTX 30 de bureau, l’équivalent ordinateur portable de Nvidia devrait offrir des gains de performances significatifs, même au niveau d’entrée.

Nvidia affirme que le RTX 3060 est non seulement plus puissant que le RTX 2080 Super de la génération précédente, mais aussi 30% plus rapide que la PS5 de Sony, et qu’il est capable d’exécuter des jeux à un solide [email protected] avec des graphiques ultra-niveau activés.

C’est assez impressionnant, mais cela s’améliore encore avec le RTX 2070, offrant [email protected] gameplay, et pour ceux qui ont besoin d’une véritable centrale mobile, les 12 Go de mémoire du RTX 3080 haut de gamme sont plus que suffisants pour [email protected] avec les effets de lancer de rayons activés.

Avec un bond impressionnant de puissance, il ne devrait pas être surprenant que les OEM aient sauté sur la nouvelle gamme de cartes, Nvidia affirmant que les OEM ont plus de 70 nouveaux ordinateurs portables RTX en préparation pour la sortie en 2021.

L’augmentation de la puissance, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que Nvidia Reflex et le BAR redimensionnable pour un meilleur accès au GPU, font de l’annonce du GPU mobile Nvidia l’une des plus importantes et des plus importantes du salon virtuel de cette année.