Le meilleur dîner pour la santé intestinale, selon les diététistes

Lorsque nous utilisons le terme « santé intestinale », nous parlons en grande partie de la santé et de la diversité du microbiome intestinal, c’est-à-dire de l’ensemble des micro-organismes qui vivent dans votre tractus gastro-intestinal. Cette communauté de microbes intestinaux n’affecte pas seulement votre santé gastro-intestinale, elle a également un impact important sur votre bien-être général.

“Des recherches scientifiques récentes soutiennent l’idée selon laquelle un microbiome équilibré et sain joue un rôle dans la digestion et l’absorption des nutriments, la génération d’hormones, la production de neurotransmetteurs, votre métabolisme et votre système immunitaire et bien plus encore, dit Tami Best, MSdiététiste nutritionniste chez Top Nutrition Coaching, spécialisée dans la santé intestinale.

Une façon de maintenir un intestin sain consiste à se nourrir, notamment en adoptant une alimentation riche en aliments végétaux et en probiotiques. Mais à quoi cela ressemble-t-il réellement ? Pour vous donner une idée, nous allons commencer par le dîner. Nous avons discuté avec des experts en santé intestinale de la façon de créer un dîner sain pour l’intestin, de ce qu’ils recommandent et de la façon de le manger pour soutenir votre microbiome. Continue de lire.

Que rechercher dans un dîner respectueux de la santé intestinale

Ingrédients riches en probiotiques

Les probiotiques sont des bactéries vivantes bonnes pour la santé qui aident à peupler votre intestin pour un microbiome sain. Nous avons encore besoin de plus de recherches pour savoir si ou quand les suppléments de probiotiques sont bénéfiques, selon le Centre National de Santé Complémentaire et Intégrativeil est donc particulièrement important d’obtenir des probiotiques à partir de sources alimentaires.

Vous pouvez trouver des probiotiques dans des aliments comme le kimchi, la choucroute, le tempeh, le miso, le kéfir et certaines marques de fromage cottage. Le yaourt est un autre excellent aliment riche en probiotiques qui peut être incorporé au dîner, et il peut être utilisé comme base pour une vinaigrette ou une marinade ou mis dans un bol de soupe, recommande Diana Mesa, Dt.P., CDCESfondateur et propriétaire d’En La Mesa Nutrition.

Fibre prébiotique

Les fibres sont excellentes pour la santé intestinale, surtout s’il s’agit d’un type spécifique appelé fibre prébiotique, qui agit comme aliment pour les bactéries saines de votre intestin, leur permettant de se développer.

“Les bactéries de votre intestin fermentent les fibres prébiotiques, libérant des sous-produits tels que des gaz et des acides gras à chaîne courte”, explique Mesa. « Les acides gras à chaîne courte ont des propriétés anti-inflammatoires, qui sont bénéfiques non seulement pour la santé intestinale mais aussi pour la santé globale », explique-t-elle.

Les aliments prébiotiques recommandés par Best comprennent les grains entiers, les pois, les légumineuses, les artichauts, l’ail, le miel, les asperges, la banane, les feuilles de pissenlit et les oignons. Mesa dit qu’elle adore incorporer des pommes de terre, des légumineuses ou des plantains dans ses dîners pour obtenir des fibres prébiotiques.

Aliments végétaux

Pour un dîner respectueux des intestins, assurez-vous d’emporter les plantes. Une étude de 2020 en Nutriments ont découvert que les personnes qui suivaient un régime méditerranéen riche en aliments végétaux avaient des microbiomes intestinaux significativement plus diversifiés que celles qui suivaient un régime occidental typique pauvre en fibres et riche en sucres ajoutés et en produits d’origine animale. Les chercheurs pensent que les antioxydants, présents en abondance dans les aliments végétaux, pourraient avoir quelque chose à voir avec cela.

Un environnement à faible stress

La santé intestinale ne se limite pas aux nutriments que vous consommez. Il s’agit aussi comment tu manges. Une alimentation consciente peut favoriser la régulation du système nerveux et aider votre corps à passer en mode « repos et digestion » pour une digestion optimale, selon une étude réalisée en 2019 dans Médecine intégrative.

Essayez de dîner dans un environnement sans stress. Cela signifie prévoir suffisamment de temps pour le repas afin de ne pas avoir à vous précipiter et manger régulièrement tout au long de la journée afin de ne pas vous présenter au dîner avec une faim extrême. Cela vous donnera la possibilité de bien mâcher vos aliments. “La digestion commence dans la bouche, et dans l’agitation du quotidien, vous pourriez vous retrouver à manger assez rapidement”, explique Mesa. Ralentir signifie bien mâcher les aliments, ce qui peut améliorer votre digestion et rendre l’alimentation plus agréable, dit-elle.

Le meilleur dîner pour soutenir la santé intestinale

Pour un microbiome intestinal sain, nous recommandons notre saumon rôti aux pois chiches fumés et aux légumes verts. Il contient près du quart de la valeur quotidienne de fibres (6 grammes) dans chaque portion et regorge d’aliments végétaux qui fournissent des prébiotiques et des antioxydants. De plus, le saumon est une source de protéines de haute qualité riche en acides gras oméga-3 pour réduire l’inflammation.

Si vous souhaitez ajouter une céréale, nous vous recommandons d’opter pour une céréale entière comme le quinoa, le riz sauvage ou l’orge pour ajouter des prébiotiques. Cependant, si vous commencez tout juste à augmenter votre apport en fibres, vous voudrez peut-être commencer avec une céréale comme le riz blanc, qui contient moins de fibres. Cette recette est déjà une excellente source de fibres, et en ajouter trop trop rapidement peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux comme des ballonnements.

Voici trois raisons pour lesquelles nous aimons ce dîner pour la santé intestinale :

Riche en fibres prébiotiques

Ce dîner comprend l’une des sources prébiotiques préférées de Mesa : les légumineuses ! Les pois chiches sont mélangés à de l’huile, du paprika et du sel, puis rôtis pour un accompagnement croustillant au saumon et au chou frisé. S’il vous reste des pois chiches après avoir réalisé cette recette, vous avez de la chance. Ils fonctionnent très bien comme collation seuls ou comme garniture de salade pour le déjeuner du lendemain.

Outre les pois chiches, cette recette incorpore du chou frisé, une autre excellente source de fibres prébiotiques. La recette vous demande de faire cuire le chou frisé sur la cuisinière pour un repas chaud, mais vous pouvez toujours le servir froid si vous voulez quelque chose de plus rafraîchissant.

Contient des probiotiques

Cette recette comprend une vinaigrette verte crémeuse pour garnir le saumon et les légumes verts. L’une des sources de l’onctuosité de la vinaigrette est le babeurre, un ingrédient qui contient parfois (mais pas toujours) des probiotiques. (Vérifiez l’étiquette pour les cultures vivantes et actives.)

Si vous ne savez pas si votre babeurre contient des probiotiques, il est également facile d’ajouter des probiotiques en utilisant du yaourt nature au lieu du babeurre ou de la mayonnaise dans la recette. Vous pouvez également échanger la vinaigrette et préparer cette sauce crémeuse au yaourt et à l’aneth à la place.

Ingrédients anti-inflammatoires

Cette recette contient quelques ingrédients anti-inflammatoires recommandés par Best, notamment des légumes à feuilles vertes, des poissons gras et de l’huile d’olive extra vierge. “Les aliments anti-inflammatoires aident à maintenir les cellules intestinales en bonne santé”, explique Best.

De plus, les pois chiches sont assaisonnés de paprika, une épice qui peut avoir des effets anti-inflammatoires en raison de sa teneur en capsaïcine. La capsaïcine est responsable de la saveur épicée des aliments comme le paprika et les piments. Une étude de 2022 en Biomolécules ont découvert que la capsaïcine peut aider à réduire l’inflammation et à stimuler la production de mucine dans le côlon, ce qui favorise la croissance de bactéries intestinales saines.

L’essentiel

Pour un intestin sain, il est important de manger des prébiotiques, des probiotiques et des aliments anti-inflammatoires comme les poissons gras et les légumes-feuilles. Le meilleur dîner qui convient est notre saumon rôti aux pois chiches fumés et aux légumes verts. Pour favoriser une digestion saine, les experts recommandent également de le manger lentement dans un environnement sans stress. De plus, avec un dîner aussi bon, vous aurez envie de le savourer et de l’apprécier.