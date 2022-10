Le meilleur designer d’Apple s’en va trois ans après avoir succédé à Ive

Le vice-président du design industriel d’Apple, Evans Hankey, quitte l’entreprise, Pomme confirmé à CNBC vendredi.

Hankey a succédé à l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, il y a trois ans, lorsqu’il est parti pour créer sa propre entreprise indépendante. Hankey a été responsable d’une grande partie du travail de conception industrielle d’Apple, de l’aspect et de la convivialité du matériel de l’entreprise aux méthodes utilisées pour les produire en gros volumes.

Hankey n’a jamais été aussi reconnu qu’Ive, qui est connu dans la tradition Apple comme l’un des principaux esprits derrière l’introduction de l’iMac, de l’iPod et de l’iPhone. Pourtant, elle était souvent cité dans les médias après le lancement de nouveaux produits, discuter de décisions de conception spécifiques et de la façon dont l’équipe de conception d’Apple travaille.

J’étais proche du fondateur d’Apple, Steve Jobs, et relevait directement du PDG d’Apple, Tim Cook. Hankey relevait de Jeff Williams, COO d’Apple.

Hankey a travaillé en étroite collaboration avec Alan Dye, qui était en charge de l’aspect et de la convivialité du logiciel d’Apple, et qui restera dans l’entreprise, selon Bloomberg Newsqui a signalé pour la première fois le départ de Hankey.

Apple n’a pas nommé de remplaçant pour Hankey, selon Bloomberg News, mais la société a déclaré à CNBC dans un communiqué qu’elle resterait dans l’entreprise pour gérer la transition.

“L’équipe de conception d’Apple rassemble des créatifs experts du monde entier et de nombreuses disciplines pour imaginer des produits qui sont indéniablement Apple. L’équipe de conception senior a des leaders solides avec des décennies d’expérience. Evans prévoit de rester pendant que nous traversons la transition, et nous Je voudrais la remercier pour son leadership et ses contributions”, a déclaré un représentant d’Apple dans un communiqué.

L’action Apple est restée largement inchangée aux nouvelles, augmentant de moins de 1% vendredi lors des échanges intrajournaliers.