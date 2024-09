Le meilleur design de Google ? L’étui pour l’étui Pixel Buds

Au cours des 4,5 dernières années, j’ai utilisé le même étui tous les jours pour utiliser mes Pixel Buds. Manipuler si souvent la même forme signifie que je dois rarement réfléchir à la façon de l’utiliser, surtout d’une seule main. Déterminer de quel côté se trouve l’avant sans chercher à soulever le couvercle est une seconde nature, tout comme passer à un bourgeon lorsque je pose le boîtier sur une surface et que je l’extrait.

9to5Google a un newsletter redémarrée qui met en évidence les plus grandes histoires de Google avec des commentaires supplémentaires et d’autres informations. Inscrivez-vous ici!

Il existe un rituel consistant à retirer les écouteurs de leur étui de chargement (et à les rendre) qui se poursuivra pendant de nombreuses années. Cela peut diminuer à mesure que la durée de vie de la batterie s’allonge, mais il y aura toujours des circonstances où il sera nécessaire de les retirer. (Les interfaces cerveau-ordinateur du futur lointain seraient la seule chose qui éviterait cela.)

Réalisés lors de la première tentative de Google, les écouteurs-nuques ont échoué dans tous les domaines. Je déteste activement ce boîtier carré arrondi qui était en caoutchouc/plastique doux au toucher et qui est fragile si vous essayez de le mettre dans votre poche. L’inspiration pour l’extérieur était clairement le tissu de cette époque matérielle (Nest Mini, boîtiers Pixel, etc.), mais il ne pouvait pas être nettoyé pour quelque chose qui était manipulé si souvent tout au long de la journée. Lors de l’ouverture, la nature du tour de cou signifiait que vous deviez emballer et déballer de manière peu pratique.

Trois ans plus tard, Google se rachète avec les Pixel Buds de 2e génération. Cela ressemble plus à un caillou lisse, à l’exception de la couture noire. De front, on ne sait pas vraiment ce qu’est cet objet jusqu’au port USB-C révélateur avec l’unique bouton juste au dessus à l’arrière. Ils ne crient pas au gadget en étant carrés et denses ou littéralement transparents. L’ouverture et la fermeture du couvercle sont idéales pour s’agiter, mais j’aime aussi retourner cette forme dans ma main.

Avec les Pixel Buds A-Series, Google a introduit une bande de couleur – bleu mer, vert olive foncé ou clairement blanc – qui s’étend à l’intérieur. C’est une petite touche que Google n’a pas revisitée. Avec le boîtier des Pixel Buds de 2e génération, des fissures capillaires se sont finalement formées sur le côté. Cela n’a pas eu d’impact sur l’intégrité structurelle, mais c’était une horreur. Google a probablement résolu ce problème, car ma série A et mes Pixel Buds ultérieurs n’avaient pas ce problème.











Extérieurement, le boîtier des Pixel Buds Pro 2 2024 aurait exactement le même aspect que le modèle 2022 sans la découpe du haut-parleur. Cela contribue à rendre le boîtier un peu plus lourd, mais les dimensions identiques permettent de partager des accessoires tiers. Outre Localiser mon appareil, cela permet des sons de boîtier, qui peuvent être désactivés, pour l’état de charge et le niveau de la batterie. Avec les écouteurs, la conception sonore de Google est cette fois plus douce et juste plus Pixel-y.

L’autre changement générationnel est le passage d’IPX2 à « Indice de protection minimum contre l’eau IPx4 » pour une tranquillité d’esprit supplémentaire.











Pour l’avenir, j’aimerais toujours un endroit pour connecter une longe sans ajouter de manchon encombrant. Mettre une deuxième découpe à côté du port USB-C serait également intéressant pour la symétrie. En interne, j’aimerais que si un futur boîtier restait toujours connecté à votre téléphone, comme la Pixel Watch 3, noter l’état de la batterie. Les derniers AirPod font quelque chose de similaire et c’est plus rapide que d’ouvrir le couvercle et d’attendre quelques secondes pour vérifier le pourcentage.

Sinon, je veux que le cas reste exactement le même. Tout le monde connaît les écouteurs véritablement sans fil, mais je dirais que les cas des Pixel Buds sont suffisamment différents pour que la plupart des gens prennent une seconde pour comprendre de quoi il s’agit. Je suis surpris (et heureux) que Google n’y ait pas apposé le logo G. Au lieu de cela, ils semblent satisfaits du fait que vous regardiez le logo sur chaque bourgeon après avoir soulevé le couvercle.

En regardant le reste de la gamme matérielle de Google, je suppose que la Pixel Watch finit par affiner le design inspiré des gouttelettes pour le rendre plus élégant. Le boîtier des Pixel Buds n’a pas les mêmes contraintes qu’un portable et n’a pas besoin d’être plus petit, car être un peu plus grand est bon pour la découverte physique.

En supposant que nous n’obtenions pas de successeur aux Pixel Buds Pro 2 avant 2026, cela prendra 6,5 ​​ans avec ce boîtier en forme de galet. J’aime cette rare cohérence dans l’électronique grand public, alors que je dirais que les écouteurs sont plus proches des outils et des objets de transport quotidiens. Leur utilité – écouter de l’audio, prendre des appels, enregistrer et supprimer le bruit – place les écouteurs dans la catégorie de quelque chose avec lequel je ne quitte pas la maison.