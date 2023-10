Le meilleur des thrillers policiers du sud de l’Inde à regarder sur Netflix, Amazon Prime Video et plus OTT

Les thrillers policiers ont toujours été un genre de films et de séries Web très regardé. De nouveaux thrillers policiers sont annoncés et réalisés chaque année dans l’industrie cinématographique. Mais comment choisir lesquels regarder et lesquels abandonner ? Eh bien, nous avons ce qu’il vous faut. Consultez la liste des meilleurs thrillers policiers du sud de l’Inde actuellement diffusés sur diverses plateformes OTT comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+ Hotstar et d’autres pour une expérience de détente parfaite au bord du siège.

Kantar – Netflix et Amazon Prime Vidéo

Il s’agit d’un thriller d’action kannada qui a pris le pays par surprise en devenant l’un des films à suspense les mieux notés de 2022 sur IMDb. Le film se déroule dans un petit village du sud du Karnataka et met en lumière les rituels culturels suivis par les habitants du Karnataka. Le film tourne autour d’un meurtre mystérieux qui déclenche une série d’événements qui révèlent les sombres secrets du village. Le film est écrit et réalisé par Rishab Shetty, qui joue également le rôle principal. Le film présente également Sapthami Gowda et Kishore dans des rôles clés.

KGF : Chapitre 2 -Amazon Prime Vidéo

Ceci est une suite du film à succès Kannada KGF : Chapitre 1, sorti en 2018. Le film suit l’histoire de Rocky, qui devient le roi de la mine d’or après avoir vaincu ses ennemis dans la première partie. Cependant, il fait face à de nouveaux défis de la part d’un homme politique puissant et d’un mercenaire impitoyable, qui veulent reprendre son empire. Le film est réalisé par Prashanth Neel et met en vedette Yash, Sanjay Dutt, Raveena Tandon et Srinidhi Shetty dans les rôles principaux. KGF a préparé une tempête avec sa collection au box-office dans l’actualité du divertissement.

Vikram -ZEE5

Il s’agit d’un thriller d’action tamoul mettant en vedette Kamal Haasan, Fahadh Faasil et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux. Le film est réalisé par Lokesh Kanagarajconnu pour ses films précédents Managaram et Kaithi. Le film tourne autour d’un groupe d’opérations noires infiltrées dirigées par Vikram, qui se lancent dans une mission visant à éliminer un célèbre baron de la drogue à Chennai. Le film regorge de séquences d’action et de rebondissements à indice d’octane élevé.

Yashoda-Netflix

Il s’agit d’un drame policier Telugu qui marque les débuts de Samantha Ruth Prabhu en tant que productrice. Le film est réalisé par Nandini Reddy et met en vedette Samantha dans les rôles principaux. Le film est basé sur l’histoire vraie d’une femme nommée Yashoda, accusée d’avoir tué son mari et les membres de sa famille d’une manière horrible. Le film explore les motivations de ses actes et les défis auxquels elle a été confrontée pour prouver son innocence.

Drishyam 2 -Disney+ Hotstar

Ceci est une suite du thriller malayalam Drishyam, sorti en 2013. Le film est réalisé par Jeethu Joseph et met en vedette Mohanlal, Meena, Ansiba Hassan et Esther Anil dans les rôles principaux. Le film continue l’histoire de Georgekutty, qui a réussi à sauver sa famille d’une accusation de meurtre dans la première partie. Mais il fait face à de nouvelles menaces de la part de la police et de la famille de la victime, déterminées à découvrir la vérité.

Kuruthi -Amazon Prime Vidéo

Il s’agit d’un thriller malayalam qui traite des thèmes de la religion, de la politique et de la violence. Le film est réalisé par Manu Warrier et met en vedette Prithviraj Sukumaran, Roshan Mathew, Murali Gopy et Srindaa dans les rôles principaux. Le film tourne autour d’un groupe de personnes piégées dans une maison isolée lors d’une émeute communautaire. Ils doivent survivre la nuit tout en affrontant leurs propres préjugés et peurs.

Navarasa -Netflix

Il s’agit d’une anthologie de neuf courts métrages qui explorent les neuf émotions ou rasas de l’esthétique indienne : l’amour, le rire, la colère, la compassion, le courage, la peur, le dégoût, l’émerveillement et la paix. Les films sont réalisés par certains des plus éminents cinéastes du cinéma tamoul tels que Gautham Menon, Karthik Subbaraj, Bejoy Nambiar et Priyadarshan. Les films mettent en vedette un éventail d’acteurs tels que Suriya, Vijay Sethupathi, Revathi, Parvathy Thiruvothu et Siddharth.

Kurup -Netflix

Il s’agit d’un thriller policier biographique malayalam basé sur la vie de Sukumara Kurup, l’un des criminels les plus recherchés en Inde. Le film est réalisé par Srinath Rajendran et met en vedette Dulquer Salmaan, Sobhita Dhulipala, Indrajith Sukumaran et Sunny Wayne dans les rôles principaux. Le film raconte le tristement célèbre cas de meurtre de Kurup, qui a simulé sa propre mort pour une escroquerie à l’assurance en 1984 et est en fuite depuis.

Regardez cette vidéo d’Allu Arjun ici :

Pushpa – Disney+ Hotstar

Il s’agit d’un thriller d’action telugu mettant en vedette Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil et Jagapathi Babu dans les rôles principaux. Le film est réalisé par Sukumar et tourne autour de Pushpa Raj, un chauffeur de camion impliqué dans la contrebande illégale de bois de santal rouge dans les forêts d’Andhra Pradesh. Le film présente l’affrontement entre Pushpa et un agent forestier impitoyable, qui veut mettre fin à ses activités illégales.