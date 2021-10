Le meilleur des publicités de Tom Brady, classé

On n’a jamais pensé que Tom Brady avait une grande personnalité pendant ses jours avec les Patriots. Cependant, il semble que son personnage robotique n’était qu’une façade érigée pendant son séjour en Nouvelle-Angleterre.

Depuis son arrivée à Tampa Bay, Brady a laissé libre cours à son esprit et à son humour. Il est actif sur les réseaux sociaux, en particulier depuis qu’il a rejoint Twitter avant la saison 2019 de la NFL, et est apparu dans de nombreuses publicités pendant son séjour avec les Buccaneers.

Bien sûr, Brady était toujours un incontournable de la télévision pendant son séjour avec les Patriots. Il n’est pas apparu dans autant de publicités qu’il le fait maintenant, mais il en reste quelques-unes mémorables (bien que, pour être honnête, celles d’aujourd’hui soient juste un peu meilleures).

Voici un aperçu de 10 des publicités les plus mémorables auxquelles Brady a participé au cours de sa carrière.

10. « Dégonfler » – Foot Locker

Brady a accepté de figurer dans cette publicité Foot Locker à la suite de Deflategate. Ce n’était pas vraiment bien reçu compte tenu de son statut de méchant dans la NFL.

« Je ne sais pas exactement ce qui me passait par la tête lorsque j’ai pris la décision », a déclaré Brady à propos de la publicité, selon le San Francisco Chronicle. « J’avais beaucoup de temps libre en début d’année. J’ai donc dû trouver des moyens de le remplir.

Choisir de faire cela n’était probablement pas le meilleur idée, mais c’était quand même assez drôle pour les fans des Patriots. Pour d’autres bases de fans de la NFL, cela peut sembler un peu geignard.

9. « Passez une journée MVP » – MVP quotidien

Il n’y a rien de génial à cela, à part le fait que Brady est habillé comme une combinaison de Dwight Schrute et Joe Exotic. Appréciez la tenue, mais c’est la seule particularité de cette annonce. C’est peut-être la raison pour laquelle l’entreprise qui l’a fait a fermé ses portes depuis longtemps.

8. « La routine matinale de Tom Brady » – Replay Intel 360

Oui, la relecture Intel 360 peut rendre la routine matinale normale de Brady épique, même si elle est banale. C’est un peu similaire au style de jeu de Brady en tant que quart-arrière – il n’est pas le joueur le plus flashy; il fait juste tous les lancers nécessaires pour gagner – alors peut-être qu’il y a de l’ironie là-dedans.

Cette publicité est solide dans tous les domaines, mais elle n’est pas aussi drôle que certaines des autres comiques qui figurent en tête de cette liste.

7. « 5 anneaux » – Boucliers IRM

Cela a été montré localement dans la région de la Nouvelle-Angleterre, mais c’est l’une des publicités les mieux pensées dans lesquelles Brady était.

À l’origine tournés lorsque Brady avait quatre bagues, ils ont tourné une fin alternative avec lui mettant cinq bagues dans le casier de l’installation d’IRM. La version originale avec quatre anneaux a été présentée jusqu’à ce que les Patriots battent les Falcons dans le Super Bowl 51. Après cela, ils avaient la version à cinq anneaux prête à être utilisée immédiatement. C’est une excellente planification de la part de Shields et Brady.

6. « Retraite » – Hulu

Cela a été publié pendant le Super Bowl 54. Brady était sur le point d’être un agent libre pour la première fois, alors il a décidé de jouer avec les fans des Patriots.

Brady a posté une image fixe dans la semaine précédant le Super Bowl. Il a envoyé la Nouvelle-Angleterre dans une frénésie.

Brady prenait-il sa retraite ? Cela signifiait-il qu’il sortait d’un stade et rejoignait une autre équipe ? Ou était-il entré dans un stade pour retourner aux Patriots ? Les fans et les personnalités des médias ont passé beaucoup de temps à le décomposer, mais cela s’est avéré être une prise éhontée pour cette publicité Hulu, qui faisait allusion en plaisantant à la retraite.

La publicité elle-même était une publicité classique et directe de Hulu, mais Brady mérite quelques accessoires sur la façon dont il a géré la préparation.

5. « Bready » – Métro

Écoute, je comprends. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui n’ont pas de sens. Brady ne mange pas beaucoup de pain à cause de son régime restrictif à base de TB12, alors pourquoi Subway l’a-t-il choisi pour cela ? De plus, pourquoi Subway le paie-t-il pour figurer dans une publicité pour un produit qu’il ne mangera pas ? À ce niveau, cette publicité est absurde.

Cependant, l’idée que Brady porterait de l’eau de Cologne à l’odeur de pain parce qu’il ne peut pas la manger est quelque peu comique, tout comme la fausse publicité pour l’eau de Cologne elle-même. Et comme le reconnaît Brady, il doit encore reconnaître la grandeur quand il la voit.

Ce n’est pas aussi bon que les autres publicités de Subway dans lesquelles Brady est, mais c’est mieux que la plupart ne le pensent.

4. « Ne rien faire » – Uggs

Brady est depuis longtemps un porte-parole d’Uggs, si naturel qu’il a joué un rôle important dans leurs campagnes publicitaires. Celui-ci se démarque, car il comprend Julian Edelman et Jeff Bridges.

Dans cette campagne publicitaire, Brady est à l’aise de ne rien faire tandis qu’Edelman veut désespérément qu’il fasse quelque chose parce qu’il s’ennuie. Cela amène Edelman à essayer diverses choses pour attirer l’attention de Brady, notamment faire un smoothie et faire éclater du papier bulle.

Pendant ce temps, Jeff Bridges arrive et chante une chanson folk américaine classique – « Buffalo Gals » – pendant que Brady dort sur le canapé. Il chante doucement avant de jouer plus fort et de faire paniquer Brady.

Brady s’en sort bien pour être impassible dans cette série de publicités, ce qui ne peut pas être facile avec Edelman. De toutes les publicités Uggs de Brady, ces courtes pièces uniques étaient les meilleures.

3. « Pas assez de temps » — Métro

Brady est un personnage central de cette campagne publicitaire. Il contient plusieurs publicités et il apparaît souvent comme le rival de Steph Curry. Il vole des lignes à Curry en une seule tandis que Curry se plaint que Brady n’est pas coupé aussi souvent qu’il le fait.

Bien sûr, Brady le fait vraiment. À quelques reprises dans les publicités rapides, Brady essaie de faire entendre un mot, est ignoré et dit : « Mais je suis Tom Brady ! lorsqu’il est coupé.

La chimie de Brady avec Curry et la longueur des courtes publicités font vraiment ce travail.

2. « Je suis dedans » – FTX (Tom Brady et Gisele Bundchen)

Qui aurait pensé qu’une publicité de crypto-monnaie serait aussi divertissante ? FTX a mis le doigt sur la tête avec celui-ci. Cela commence par Bundchen convainquant Brady de se lancer sur le marché des crypto-monnaies, et Brady décidant d’en parler à tous ses amis et connaissances.

Bien sûr, cela a été fait récemment, donc la plupart des amis de Brady sont décrits comme des habitants de la Nouvelle-Angleterre. Il obtient une variété de réponses de leur part et est répertorié comme « la pire personne de tous les temps » dans le téléphone de quelqu’un.

Les amis de Brady en Nouvelle-Angleterre essaient également d’insister sur le fait qu’ils ne le reprendront pas, mais ils admettent immédiatement qu’ils mentent.

Cette publicité est hilarante à la base et les réactions capturent bien les émotions que les fans des Patriots ont vécues après le départ de Brady. Ajoutez quelques accents de Boston exagérés et une référence à Dogecoin, et c’est l’un des meilleurs du groupe pour Brady.

1. « Annonce pour le grand jeu » – T-Mobile (Tom Brady et Rob Gronkowski)

C’est de loin la meilleure publicité que Brady ait jamais faite. C’est probablement l’une des meilleures publicités récentes mettant en vedette un joueur de la NFL.

À l’origine, il devait être diffusé pendant le Super Bowl, mais étant donné l’accord de droits exclusifs de la NFL avec Verizon, T-Mobile l’a publié en ligne et sur d’autres réseaux. Ce fut tout de suite un succès.

L’annonce décrit l’histoire alternative de la façon dont Brady a atterri à Tampa Bay. Il a appelé Gronkowski, mais le « réseau irrégulier » de Brady l’a amené à mal comprendre les conseils de Gronkowski. Gronk voulait que Brady prenne sa retraite et le rejoigne en Floride. Au lieu de cela, Brady pense que Gronk voulait qu’il signe avec les Buccaneers et le recrute pour y signer également.

De toute évidence, ce n’est pas vraiment ce qui s’est passé, mais c’est amusant d’imaginer que cela s’est produit. Et Gronkowski disant : « Je suis à la retraite ? » et « Maman, où est mon pantalon de foot ? » pour terminer le spot d’une minute n’est que la cerise sur le gâteau. Bravo, T-Mobile.