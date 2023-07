Le meilleur des films de la star de Satyaprem Ki Katha, Kartik Aaryan, classé selon les collections du box-office

Kartik Aaryan est actuellement sur un nuage neuf avec des éloges pour son dernier film Satyaprem Ki Katha. Dirigé par Sameer Vidhwans, le drame romantique met également en vedette Kiara Advani en tête. Après une ouverture décente dans les salles, Satyaprem Ki Katha gravit les échelons du succès. Réalisé avec un budget de Rs 65 crores, le film a jusqu’à présent rapporté Rs 37,2 crores dans le monde, et ce n’est pas fini. Cela étant dit, jetons un coup d’œil aux films de Kartik Aaryan selon leur classement au box-office.

Les débuts de Kartik Aaryan dans Pyaar Ka Punchnama

Kartik Aaryan a fait ses débuts à Bollywood avec la comédie romantique Pyaar Ka Punchnama en 2011. Le film nous a fait rire et a attiré les dollars, collectant Rs 17,2 crore dans le monde entier. Mais le succès s’est vite estompé avec les deux films consécutifs de Kartik, à savoir Akaash Vani et Kaanchi qui se sont avérés être des désastres au box-office. Sur un budget de Rs 10 crore, Akaash Vani n’a collecté que 3,05 crore, et Kaanchi, avec un budget de Rs 20 crore, n’a collecté que Rs 5,1 crore.

Kartik Aaryan est devenu célèbre avec Sonu Ke Titu Ki Sweety

La chance a tourné en faveur de Kartik Aaryan avec sa quatrième sortie, Pyaar Ka Punchnama 2. Gardant en vie l’héritage de sa suite, le film a surperformé, frappant Rs 88 crore sur un budget de Rs 22 crore. Après avoir livré un raté au box-office en 2017, avec le film Guest Iin London, Kartik Aaryan a frappé une tache violette dans sa carrière cinématographique après avoir décidé de faire partie de la comédie romantique Sonu Ke Titu Ki Sweety. Le réalisateur Luv Ranjan a amassé une somme énorme de Rs 157 crore sur un budget de Rs 40 crore.

Kartik Aaryan épelle merveille avec Bhool Bhulaiyaa 2

Luka Chuppi de Kartik Aaryan et Pati Patni Aur Woh ont également eu une bonne tournée théâtrale. Mais, la sortie de 2020 Love Aaj Kal 2, n’a pas créé la magie attendue, faisant du drame romantique un flop. Kartik Aaryan, cependant, n’a pas déçu ses fans, après avoir fait un retour en force avec Bhool Bhulaiyaa 2. La comédie d’horreur a rapporté une énorme quantité de Rs 266 crore, avec un budget de seulement Rs 75 crore. Mais une fois de plus, Kartik Aaryan n’a pas réussi à rapporter de l’argent lorsque Shehzaada a sous-performé, récoltant Rs 49 crore sur un budget de Rs 65 crore.

Projets à venir de Kartik Aaryan

Kartik Aaryan a été engagé pour Bhool Bhulaiyaa 3 d’Anees Bazmee et Aashiqui 3 d’Anurag Basu. Les deux films sont gardés secrets.