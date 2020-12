Le changement climatique est l’un des problèmes urgents auxquels le monde est confronté. Chaque pays supporte le poids du changement climatique d’une manière ou d’une autre. Afin de s’attaquer à ce problème, les dirigeants mondiaux partagent souvent une scène pour signer des accords et parvenir à un consensus sur certaines mesures nécessaires. Diverses organisations et scientifiques ont également travaillé sur des moyens d’aider à devenir des pays neutres en carbone.

Dans une nouvelle percée, une équipe de chercheurs de l’Université d’Oxford a découvert un moyen de convertir le dioxyde de carbone (CO2) en carburéacteur, a rapporté Filaire. Cependant, jusqu’à présent, ils ont mené l’expérience dans les quatre murs d’un laboratoire. S’ils parviennent à le mettre en œuvre dans les opérations quotidiennes des compagnies aériennes, cela contribuera à réduire les émissions des jets à zéro net.

« L’infrastructure des carburants hydrocarbonés est déjà là. Ce processus pourrait aider à atténuer le changement climatique et utiliser l’infrastructure carbone actuelle pour le développement durable »,Filaire a cité Tiancun Xiao, chercheur principal au département de chimie d’Oxford.

Les chercheurs ont mené leur expérience en utilisant des catalyseurs à base de fer bon marché. Au cours de leur étude, ils ont d’abord préparé le catalyseur fer-manganèse-potassium par la méthode de combustion organique. Ce catalyseur aide à transformer le dioxyde de carbone en hydrocarbures par hydrogénation. Fondamentalement, le CO2 extrait de l’air est utilisé pour la conversion et réémis plus tard par les carburéacteurs pendant le vol. Grâce à ce processus, la neutralité carbone pourrait être atteinte.

Pendant le processus de conversion, des matières premières importantes en tant que sous-produits sont produites. Ces matières premières peuvent être utilisées dans l’industrie pétrochimique.

« Cependant, certains défis sont rencontrés lors de la réalisation de l’expérience. L’extraction du carbone de l’air est un processus fastidieux. L’activation du CO2 s’avère difficile. Dans ce processus, la synthèse d’hydrocarbures par hydrogénation du CO2 produit des chaînes courtes, alors que le une longue chaîne est nécessaire pour la synthèse du carburant d’aviation. «

« La mise à l’échelle est toujours un problème, et il y a de nouvelles surprises lorsque vous passez à une plus grande échelle,Filaire a rapporté citant Joshua Heyne, professeur agrégé de génie mécanique et chimique à l’Université de Dayton.

Joshua a ajouté qu’à long terme, l’idée d’une économie circulaire du carbone pourrait s’avérer utile.

Pendant ce temps, des études sont déjà en cours pour trouver des alternatives au carburéacteur traditionnel. Certains des carburants alternatifs sont préparés à partir de déchets solides municipaux, de paille, de biomasse ligneuse et même d’huile de cuisson usagée.

Selon l’accord de Paris sur le climat, adopté en 2015 par les dirigeants de plus de 150 pays, le réchauffement climatique devrait être limité à bien en dessous de deux, de préférence à 1,5 degrés Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels.