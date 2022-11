Le meilleur d’Emtech 2022 et la désinformation américaine à mi-parcours

La semaine dernière, MIT Technology Review a réuni certains des esprits les plus pointus du monde dédiés au développement des technologies qui changent notre façon de vivre. EmTech, notre événement phare annuel couvrant les développements de pointe et les tendances mondiales, entendu par des experts travaillant dans des domaines aussi divers que la commercialisation spatiale à l’édition de gènes CRISPR, aidant à définir l’ordre du jour pour l’année à venir et au-delà. Un grand merci à tous ceux qui ont participé en personne et en ligne !

Voici quelques-uns des faits saillants de l’ordre du jour rempli d’action :

+ Kiran Musunuru, un cardiologue américain de renom, est un pionnier de l’utilisation de l’édition de gènes pour traiter les maladies cardiaques. Il s’est assis avec Antonio Regalado, notre rédacteur principal en biotechnologie, pour discuter de l’essai clinique qu’il a supervisé pour évaluer si la modification d’un gène régulateur du cholestérol pourrait aider à prévenir de futurs décès dus à une maladie cardiaque.

+ Alla Weinstein, le cofondateur de la société éolienne offshore Trident Winds, a évoqué l’incroyable potentiel de l’océan pour la production d’énergie propre, un domaine qui intéresse particulièrement l’administration Biden. “L’océan lui-même a plus d’énergie que nous n’en avons jamais besoin, tant que nous pouvons la capter”, a-t-elle déclaré au public.

+ Franck McCourt, un entrepreneur civique et PDG de la société d’investissement McCourt Global, est monté sur scène pour exposer sa vision d’un nouvel Internet axé sur l’égalité, plutôt que sur le modèle actuel, qui, selon lui, repose sur une répartition inégale du pouvoir. Il a expliqué pourquoi les États-Unis doivent se tourner vers l’Europe pour tirer des leçons de la confidentialité des données, pourquoi le statu quo met en péril la démocratie et pourquoi le moment est venu d’essayer de réparer notre modèle défectueux.

+ Hugh Herr est professeur d’arts médiatiques et de sciences au MIT Media Lab et codirecteur du K. Lisa Yang Center for Bionics. Il nous a donné un aperçu des projets fascinants sur lesquels lui et son laboratoire travaillent, y compris l’aide aux personnes qui ont perdu leurs membres qui ont besoin de prothèses en Sierra Leone, et l’avenir passionnant des exosquelettes.

+ Will Douglas Heaven, notre rédacteur en chef pour l’IA, a présidé un panel fascinant avec Ashley Llorensvice-président et directeur général de Microsoft Research, Yann LeCunvice-président et scientifique en chef de l’IA chez Meta, et Raïa Hadsell, directeur principal de la recherche et de la robotique chez DeepMind. Ils ont discuté de tout, de la définition de l’IA à l’importance de l’apprentissage par renforcement.

Si vous avez manqué, vous pouvez relire nos blogs en direct des deux jours d’événements en direct, ou vous inscrire pour EmTech numériquenotre conférence phare sur l’IA, qui débutera en mars 2023.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 La désinformation tourbillonne sur les réseaux sociaux avant les élections de mi-mandat aux États-Unis

Malgré les promesses répétées des grandes plateformes, elles tentent de le combattre. (WP $)

+ Twitter, en particulier, risque d’héberger des falsifications politiques. (FT $)

+ Comment les républicains se sont renforcés mutuellement sur l’attaque de Pelosi. (NYT $)

+ L’économie américaine pourrait s’avérer le plus grand point de basculement cette semaine. (Bbc)

2 Twitter demande à certains employés licenciés de reprendre le travail

Certains des travailleurs auraient été licenciés « par erreur ». (Bloomberg $)

+ Jack Dorsey s’excuse d’avoir développé Twitter trop rapidement, apparemment. (Le bord)

+ Le fondateur de Mastodon n’est pas un grand fan d’Elon Musk. (Temps $)

+ Voici comment trouver vos comptes Twitter préférés sur Mastodon. (Filaire $)

3 Quelle est la prochaine étape pour les vaccins covid?

Plus d’aiguilles, potentiellement. (Magazine connaissable)

+ Deux vaccins covid inhalés ont été approuvés. (examen de la technologie MIT)

4 Crypto tente de revitaliser le football britannique de la ligue inférieure ⚽

Un crypto millionnaire veut jouer à Ted Lasso avec le bas rang Crawley Town. (NYT $)

+ Le patron de Binance vend ses avoirs en jetons dans l’échange rival FTX. (CoinDesk)

5 L’algorithme de TikTok n’est pas aussi puissant que vous ne le pensez

Une grande partie de son adhérence réside dans notre dépendance au téléphone. (Filaire $)

+ Ce qu’il vous sert dépend de facteurs inconnus. (Le gardien)

+ Comment les influenceurs en herbe sont obligés de combattre l’algorithme. (examen de la technologie MIT)