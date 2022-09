Le meilleur démocrate américain suggère que le parti joue trop bien

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a appelé à une stratégie plus audacieuse, affirmant que les Dems “se font écraser” par des républicains “impitoyables”

Les observateurs du discours politique au vitriol américain pourraient supposer que la dernière chose dont les principaux partis ont besoin en ce moment est d’employer des tactiques encore plus agressives, mais c’est exactement ce qu’un démocrate de premier plan, le gouverneur de Californie Gavin Newsom, a recommandé.

“Ces gars sont impitoyables de l’autre côté” Newsom a déclaré samedi au Texas Tribune Festival à Austin, au Texas. “Où sommes-nous? Où organisons-nous, de bas en haut, un récit alternatif convaincant ? Où allons-nous à l’attaque chaque jour? Ils gagnent en ce moment.

Newsom, qui est considéré comme l’un des principaux candidats à l’investiture présidentielle du parti démocrate en 2024, a fait valoir que les républicains avaient pris l’initiative et forcé les membres de son parti à répondre à leurs cascades. “Ils dominent la chose la plus importante de la politique américaine aujourd’hui, et c’est le récit.”

Les faits deviennent secondaires par rapport au récit, et nous sommes écrasés. Nous sommes sur la défensive encore et encore.

Le gouverneur a insisté sur le fait qu’il ne dirigeait pas ses critiques contre Joe Biden, affirmant que le président était occupé à jouer “une classe de maître sur la substance et la politique” durant ses deux premières années dans le Bureau ovale. Cependant, une bonne gouvernance ne suffit pas pour gagner des élections, a-t-il ajouté, “sinon Biden serait à 75% d’approbation.” Le dernier sondage ABC News/Washington Post fixe le taux d’approbation du président à 39 %.

Des stratégies qui ont été efficaces dans le passé, comme le mantra de Michelle Obama “quand ils vont bas, nous allons haut,” ne sont plus politiquement viables parce que “ce n’est pas le moment dans lequel nous vivons en ce moment,” dit Newsom.

La suggestion de Newsom selon laquelle les démocrates ne sont pas assez impitoyables est ironique, étant donné que le parti a utilisé son contrôle sur le Congrès pour destituer à deux reprises Donald Trump et faire pression pour que l’ancien président soit inculpé. Les chefs de parti, dont Biden, ont suggéré que les républicains sont un “danger clair et présent” à la démocratie américaine. S’exprimant vendredi au Texas Tribune Festival, la candidate présidentielle du parti en 2016, Hillary Clinton, a comparé les partisans de Trump à des nazis.

Outre Biden et le vice-président Kamala Harris, Newsom est considéré comme le candidat n ° 2 à l’investiture présidentielle démocrate en 2024, selon une analyse publiée samedi par CNN. Seul le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, se classe plus haut. Bien que Newsom ait pris des mesures pour rehausser son profil national, comme la publication de panneaux publicitaires dans sept États contrôlés par les républicains encourageant les femmes à se faire avorter en Californie, il a déclaré au public texan qu’il ne participerait certainement pas à la course.

Alors que Newsom s’est arrêté avant de critiquer Biden, le candidat au poste de gouverneur du Texas Beto O’Rourke a blâmé le président pour le fait que les Hispaniques votent de plus en plus pour les républicains. “Le candidat Biden n’a pas passé un centime ou une journée dans la vallée du Rio Grande ou vraiment n’importe où au Texas, d’ailleurs, une fois que nous sommes arrivés dans la dernière ligne droite des élections générales”, O’Rourke a déclaré samedi au Texas Tribune Festival.