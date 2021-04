Tous les meilleurs produits Samsung disponibles à l’heure actuelle ont été réduits sur Amazon pour la journée. Certains peuvent durer plus longtemps que d’autres, mais si vous êtes à la recherche de l’un des plus récents et des meilleurs de Samsung, il est probablement en vente pour le moment.

Les meilleures offres incluent une réduction de 250 $ sur les modèles de 256 Go du Galaxy S21 Ultra et du Galaxy S21 +. Avec ces baisses de prix, vous recherchez des prix de départ de 999 $ et 799 $, qui correspondent à leurs modèles de 128 Go, mais vous obtenez le double du stockage.

La Galaxy Watch 3 est à nouveau de 150 $, avec des prix de départ de 249 $ (41 mm) ou 279 $ (45 mm). Tous les meilleurs écouteurs Samsung sont également à prix réduit, comme le Galaxy Buds Pro à 20 $ de rabais, les Buds Live à 40 $ et les Buds + (également) à 40 $.

Nous avons commencé une liste des offres pour vous ci-dessous, mais s’il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, je le rechercherai sur Amazon. Je suppose que la plupart des Samsung choses sont en vente aujourd’hui.

Achetez l’énorme vente Amazon de Samsung: