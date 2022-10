Le meilleur de Leslie Jordan : un regard sur certains des moments hilarants du comédien bien-aimé

L’humoriste Leslie Jordan est décédé lundi des suites d’un accident de voiture à Los Angeles. Il avait 67 ans.

“Le monde est définitivement un endroit beaucoup plus sombre aujourd’hui sans l’amour et la lumière de Leslie Jordan”, a partagé son agent, David Shaul, dans un communiqué avec Fox News Digital. “Non seulement il était un méga talent et une joie de travailler, mais il a fourni un sanctuaire émotionnel à la nation à l’un de ses moments les plus difficiles.”

La star de “Will & Grace” est devenue une icône culturelle lorsqu’il a commencé à vivre sur Instagram et à publier des vidéos quotidiennes de lui-même sur le site pendant le verrouillage du COVID-19 en 2020. Dans ces vidéos, il a parlé de sa vie en grandissant avec sa mère et sœurs jumelles, ainsi que de partager ses aventures à Hollywood.

Il a maintenu sa présence sur les réseaux sociaux, continuant à publier au-delà des jours de verrouillage et recueillant des tonnes de fans adorateurs en cours de route. Son dernier message sur Instagram est venu juste un jour avant sa mort et comportait une vidéo de lui chantant avec son ami Danny Myrick.

Voici un retour sur certains des moments les plus hilarants de Jordan sur les réseaux sociaux et au-delà.

Jouer à “cache-cache” avec Chris Hemsworth

Il y a quelques mois à peine, Jordan s’est moqué de l’un des super-héros les plus coriaces de l’univers, Thor, autrement connu sous le nom de Chris Hemsworth.

Jordan a posté une photo de lui debout devant un ensemble d’énormes portes rouges, tout en essayant d’avoir un aperçu à l’intérieur. Il a encouragé les fans à balayer pour voir ce qu’il a trouvé de l’autre côté de la porte, seulement pour publier une photo de Hemsworth s’entraînant dans le gymnase.

Hemsworth a semblé apprécier la blague de Jordan, jouant le jeu dans la section des commentaires. Il a commenté qu’il se demandait si Jordan allait jamais le retrouver et que cela s’est avéré être “la plus longue partie de cache-cache de tous les temps”.

Les fans ont apprécié la blague, indiquant clairement dans la section des commentaires qu’ils aiment Jordan pour les avoir fait rire.

Se souvenant d’avoir emmené sa mère en croisière gay à son insu

En 2019, Jordan a annoncé son intention de présenter son spectacle solo, “Leslie Jordan EXPOSED”, lors du voyage inaugural de VACAYA. VACAYA est une entreprise de vacances réservée aux adultes qui opère principalement pour la communauté LGBTQ+ et leurs alliés.

Jordan a trouvé que cela lui convenait parfaitement, ayant lui-même participé à de nombreuses croisières vers des destinations du monde entier. Dans un cas, Jordan s’est rappelé avoir emmené sa mère de 80 ans en croisière gay, sans se rendre compte qu’elle ne savait pas que c’était une croisière gay jusqu’à ce qu’elle soit terminée, et ses sœurs l’ont souligné.

La croisière est allée de Barcelone à Ibiza et bien qu’il ne lui ait jamais dit que c’était une croisière gay, il a supposé qu’elle l’aurait compris une fois sur place. Ses sœurs jumelles plus jeunes lui ont alors dit qu’elles ne pensaient pas qu’elle l’ait jamais fait parce qu’elle n’arrêtait pas de leur dire à quel point les garçons étaient gentils.

Appel à la star du réalisateur Del Shores au Palm Springs Walk of Stars

Lorsque le réalisateur Del Shores a reçu son étoile sur le Palm Springs Walk of Stars, tout le monde était content pour lui. Tout le monde sauf Jordan, qui a joué dans l’un des films du réalisateur.

Dans une vidéo Instagram, Jordan peut être vu debout devant l’étoile de Shores avec un verre de thé glacé et dit qu’il “se demande simplement pourquoi (Shores) a obtenu une étoile et (il) ne l’a pas fait?” Jordan pense qu’il mérite une étoile aux côtés de Shores parce qu’il a déjà joué dans l’un des films de Shores.

Avant de s’éloigner, Jordan a renversé du thé sur la star agissant comme si c’était un accident, disant “oups” après l’avoir fait. Alors qu’il quittait la caméra, il a demandé : “Quelqu’un a un marteau-piqueur ?” avant la fin de la vidéo.

La section des commentaires sur la publication Instagram était remplie de fans lui faisant savoir à quel point Jordan les faisait rire et d’autres disant qu’ils convenaient qu’il méritait une étoile sur le Walk of Stars.

Quand il a proposé à Max Greenfield

En octobre 2021, Max Greenfield et Jordan sont sortis dîner, et il semblait que Jordan avait vraiment apprécié son séjour en compagnie de Greenfield. Il a posté leur sortie sur Instagram et a révélé qu’il avait fait une proposition surprenante à Greenfield.

Jordan a posté un selfie d’eux deux cette nuit-là, révélant qu’il avait demandé à Greenfield de l’épouser et que, malheureusement, il l’avait refusé. Il a cependant regardé le bon côté des choses, affirmant qu’il ne voulait pas être responsable de la rupture du mariage de Greenfield avec Tessa Sanchez Greenfield de toute façon.

Ce soir au dîner, j’ai demandé en plaisantant à @iammaxgreenfield de m’épouser, et il a dit : “Je suis hétéro et déjà marié.” Mais, il n’a pas dit non”, a déclaré Jordan en légende du post. “A la réflexion, je ne veux pas être un briseur de maison. Je t’aime @tesssanchezgreenfield.”

Les fans ont dit à Jordan dans la section des commentaires que Greenfield manquait et que les deux auraient formé un beau couple. Un commentateur en particulier a suggéré que Jordan ne devrait pas perdre espoir puisque Greenfield n’a techniquement jamais dit non et pourrait changer d’avis à l’avenir.

Partageant une cellule de prison avec Robert Downey Jr.

Lors d’une apparition sur “Gutfeld!”, Jordan est entré dans les détails de la fois où lui et l’acteur Robert Downey Jr. ont eu une brève rencontre en prison. Il a expliqué qu’il avait été condamné à 120 jours de prison pour un crime qu’il préférait garder secret, mais qu’il avait assuré qu’il était suffisamment grave pour qu’il soit allé en prison pendant des années.

“Je suis entré et je me suis assis, et il était là. Des années plus tard, je suis arrivé et il ne s’en souvenait pas”, a expliqué Jordan. “J’étais dans l’émission “Ally McBeal” avec tout le monde, Calista Flockhart, la femme d’Ellen DeGeneres, Portia De Rossi, Lucy Liu et tous les autres. Robert est entré, il m’a regardé et a dit : “Est-ce que je te connais ?’ et je lui ai dit ‘zippez-le’.

Jordan a plaisanté en disant qu’il devait rappeler à Downy Jr. qu’ils étaient tous les deux en prison ensemble. Il était heureux de savoir qu’ils auront toujours “152, Pod A, Cell 13, couchette du haut” en commun.