Le meilleur de la série « The Joel Klatt Show : Big Noon Conversations »

Joël Klatt La série de podcasts d’été de « Joel Klatt Show: Big Noon Conversations », comportait sept épisodes où FOX Sports dirigeait football universitaire analyste s’est assis avec certains des plus grands noms du sport pour discuter de l’état du football universitaire.

La liste des invités de Klatt comprenait la combinaison suivante d’entraîneurs et de commissaires à travers le paysage du football universitaire : l’entraîneur du Colorado Deion Sanders, Alabama l’entraîneur Nick Saban, état de l’Ohio l’entraîneur Ryan Day, l’entraîneur de l’UCLA Chip Kelly, le commissaire de la SEC Greg Sankey, le commissaire du Big 12 Brett Yormark et le commissaire du Big Ten Tony Petitti.

Voici un récapitulatif de chaque épisode, qui peut être trouvé dans son intégralité sur les deux Pomme et Spotifyen plus de page YouTube officielle de « Le spectacle de Joel Klatt ». Des clips vidéo supplémentaires de chaque épisode peuvent être trouvés sur les plateformes de médias sociaux FOX Sports, y compris Twitter, Facebook, Instagram et TIC Tac.

FOX Sports a également présenté des comptes rendus détaillés complets de chaque épisode, qui peuvent être trouvés ci-dessous, ainsi que sur FOXSpots.com et l’application FOX Sports.

ÉPISODE 1 : Deion Sanders, entraîneur-chef du Colorado

Dans le premier épisode de « The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations », Klatt est retourné à Boulder, Colorado pour s’asseoir avec Coach Prime. Les deux ont discuté des raisons pour lesquelles le Colorado était le bon choix pour Sanders et de ce qu’il pensait des critiques qu’il avait reçues. Ils se sont rendus compte de la tristement célèbre phrase de Prime « J’apporte mes bagages, et c’est Louis [Vuitton] » La ligne est née avant que Sanders ne partage l’histoire de ce qui s’est passé juste après cette réunion. Coach Prime a également révélé ce qu’il aime et n’aime pas dans le portail de transfert et le nom, l’image, la ressemblance (NIL).

Regardez l’épisode complet ici: Deion Sanders choisit le Colorado, commentaires sur les bagages de Louis, NIL et plus

Lisez l’article approfondi de FOX Sports sur l’interview: Deion Sanders dans la série d’interviews de Joel Klatt: « Je dois l’obtenir maintenant »

ÉPISODE 2 : L’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban

Dans le deuxième épisode de « The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations », Klatt s’est entretenu avec Saban à Tuscaloosa, Alabama. Les deux ont discuté de ce qui motive toujours l’entraîneur sept fois champion national. Ils ont également plongé dans les défis de l’entraînement à l’ère moderne du sport avec le portail de transfert, les opt-outs et NIL. L’entraîneur Saban s’est demandé si la relation entre les étudiants-athlètes et leur université était bien équilibrée en ce moment. Ils ont également discuté de la possibilité de parité dans le football universitaire avant de conclure la conversation par une offre d’emploi.

Regardez l’épisode complet ici: Nick Saban sur le défi de l’entraînement à l’ère moderne de la BFC

Lisez l’article approfondi de FOX Sports sur l’interview: Nick Saban dans la série d’interviews de Joel Klatt: « Nous devons créer un équilibre »

ÉPISODE 3 : Greg Sankey, commissaire de la SEC

Dans cet épisode de « The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations », Klatt s’est rendu à Birmingham, en Alabama, pour s’asseoir avec le commissaire de la SEC Sankey. Dans cette conversation de grande envergure, les deux hommes ont discuté de l’influence de Sankey dans le paysage du sport et de la nécessité d’un organe global supervisant le football universitaire. Sankey a également fait part de ses réflexions sur l’avenir des éliminatoires de football universitaire et sur les domaines qu’il estime devoir être abordés avant que les deux ne discutent de la programmation dans le sport et des défis propres à la SEC.

Regardez l’épisode complet ici: Greg Sankey sur l’avenir des séries éliminatoires et la programmation dans la SEC

Lisez l’article approfondi de FOX Sports sur l’interview: Joel Klatt va en tête-à-tête avec le commissaire de la SEC Greg Sankey sur l’expansion

ÉPISODE 4 : Ryan Day, entraîneur-chef de l’État de l’Ohio

Dans cet épisode de « The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations », Klatt est allé à Columbus, Ohio pour s’asseoir avec Day. Les deux hommes ont discuté de la différence entre le travail de Day et le moment où il a commencé comme entraîneur-chef à Ohio State. Ils ont également abordé les problèmes plus larges auxquels le sport est confronté et dans quelle mesure la NFL devrait être utilisée comme modèle pour le jeu universitaire. Coach Day a discuté de l’impact des séries éliminatoires élargies sur les meilleurs programmes comme l’État de l’Ohio. Il a ensuite expliqué à quel point la règle de ciblage est devenue frustrante et pourquoi le bon sens doit être appliqué davantage dans ces situations. Ils ont terminé avec une liste d’entraîneurs qu’il admire dans le jeu.

Regardez l’épisode complet ici: L’entraîneur de l’État de l’Ohio, Ryan Day, sur l’utilisation de la NFL comme modèle pour la BFC

Lisez l’article détaillé de FOX Sports sur l’interview: Ryan Day de l’Ohio State dit à Joel Klatt ce que le football universitaire pourrait retirer de la NFL

ÉPISODE 5 : Chip Kelly, entraîneur-chef de l’UCLA

Cet épisode de « The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations » mettait en vedette Klatt assis à Westwood, en Californie, avec l’entraîneur Kelly, qui a commencé par expliquer pourquoi il pense que le football universitaire est aussi bon qu’il ne l’a jamais été et pourquoi « il n’y a pas de pleurs sur le yacht. » La paire a discuté de l’influence de Kelly à la pointe des plans offensifs dans le sport et de la façon dont cela est né de la nécessité. Kelly s’est inquiété du fait que le football universitaire devienne trop transactionnel plutôt que transformationnel pour les joueurs avant de conclure avec ce qu’il aime le plus dans son travail.

Regardez l’épisode complet ici: Chip Kelly de l’UCLA sur la création de plans offensifs et pas de pleurs sur le yacht

Lisez l’article approfondi de FOX Sports sur l’interview: Chip Kelly explique à Joel Klatt pourquoi la BFC « n’a jamais été dans un meilleur endroit »

ÉPISODE 6 : Le commissaire du Big 12 Brett Yormark

Dans cet épisode de « The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations », Klatt s’est rendu à Dallas pour s’asseoir avec Yormark. Les deux ont plongé directement dans la grande question entourant la conférence alors que le commissaire a exposé ses critères d’expansion potentielle. Il a également détaillé ce qu’il pense être sa plus grande victoire au cours de sa première année à la tête du Big 12. Ils ont discuté de l’état actuel de NIL et du portail de transfert et le commissaire a expliqué pourquoi il pense que cela a été un « désastre » jusqu’à présent. Enfin, Yormark a expliqué pourquoi il pense qu’il est absolument la bonne personne pour diriger la conférence à l’avenir – et pourquoi il ne serait pas nécessairement un bon candidat pour d’autres conférences.

Regardez l’épisode complet ici: Le commissaire du Big 12, Brett Yormark, sur l’expansion et sa plus grande victoire

Lisez l’article approfondi de FOX Sports sur l’interview: Brett Yormark « prêt à perturber » alors qu’il guide Big 12 vers l’avenir

ÉPISODE 7 : Tony Petitti, commissaire du Big Ten

Dans le dernier épisode de « The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations », Klatt s’est assis avec le nouveau commissaire de la Big Ten Conference, Tony Petitti. Ils ont commencé par discuter de ce que le commissaire espère accomplir au début de son mandat. Petitti a expliqué comment son expérience en tant que dirigeant de la télévision et à la Major League Baseball l’a préparé à superviser l’accord de 7 milliards de dollars sur les droits médiatiques des Big Ten. Il a également réfléchi sur son temps à ABC lors de la création du BCS. Les deux ont terminé en discutant de l’importance d’encourager le succès de haut niveau en saison régulière à l’ère des séries éliminatoires élargies.

Regardez l’épisode complet ici: le commissaire des Big Ten, Tony Petitti, sur ses antécédents télévisés et les 100 premiers jours

Lisez l’article approfondi de FOX Sports sur l’interview: Tony Petitti sur la succession en tant que commissaire des Big Ten: « Ça commence par les relations »

