Le meilleur de la journée des médias NBA 2023 : Emo Jimmy Butler, non-présentation de James Harden

La journée des médias NBA est passée, ce qui signifie que la saison 2023-24 a officiellement commencé. Lundi marquait la première fois depuis des mois que nous entendions la plupart des joueurs, entraîneurs et directeurs généraux de la NBA. La journée des médias fournit toujours des informations intéressantes, et encore plus cette année, compte tenu de la récente vague d’échanges. Dans cet esprit, voici les cinq points les plus importants à retenir des conférences de presse de lundi, ainsi qu’un clin d’œil à un héros de la journée des médias.

1. Le Sixers avoir un gros James Harden problème

OK, eh bien, c’est peut-être plus quelque chose qui a été clarifié plutôt que appris. Mais quand même, il semblait y avoir au moins une petite chance que Harden se présente à la journée des médias et donne aux Sixers un peu plus de marge de manœuvre. Non. Non seulement Harden ne s’est pas présenté, mais il est clair que les Sixers n’ont aucune idée s’il envisage même de les rejoindre pour le camp d’entraînement cette semaine dans le Colorado, le premier sous la direction du nouvel entraîneur-chef Nick Nurse.

« Nous avons eu des conversations avec ses représentants », a déclaré Daryl Morey, président des opérations basket des Sixers. « Je ne pense pas qu’ils connaissaient leur plan. S’il est là, l’entraîneur va le coacher. S’il n’est pas là, nous nous en occuperons. »

Le problème pour les Sixers est que les Los Angeles Clippers semblent être la seule équipe intéressée à ajouter Harden. Les Clippers le savent. C’est pourquoi ils ne sont pas pressés de soumissionner contre eux-mêmes.

Morey, cependant, ne peut pas vendre à bas prix sur Harden – pas avec Joel Embiid à son apogée. Et comme Embiid l’a déclaré lundi : « Chaque année de ma carrière… pendant les huit prochaines années, je crois que nous devrions y aller chaque année pour essayer de remporter le championnat. Il ne devrait jamais y avoir de saison perdue. »

Si les Sixers ne résolvent pas bientôt ce gâchis de Harden, c’est exactement ce vers quoi ils pourraient se diriger.

2. Giannis est ravi de jouer avec Damien Lillard et est probablement maintenant un dollar pour la vie

Une partie de l’impulsion derrière la décision des Bucks de retourner Jrue Holiday et tous les choix disponibles au repêchage pour Damian Lillard était d’apaiser Giannis Antetokounmpo. Giannis avait passé l’intersaison à faire allusion au fait qu’il n’était pas ravi de l’effectif actuel des Bucks et à préciser qu’il ne signerait pas de prolongation à long terme avec eux s’il ne pensait pas que l’équipe était déterminée à gagner. À la suite de l’accord avec Lillard, il ne fait aucun doute que les Bucks sont tous impliqués ou non. Antetokounmpo l’a reconnu.

« Nous avons ajouté un autre niveau à notre équipe. … (Le front office des Bucks a) montré qu’ils étaient déterminés à remporter un championnat », a déclaré Antetokounmpo, selon Eric Nehm de l’Athletic .

« Je suis heureux. »

La principale faiblesse des Bucks ces dernières années a été leur attaque sur demi-terrain. L’ajout de Lillard résout ce problème. Alors Giannis est-il prêt à signer ce contrat ?

Quelle est la différence entre cette année et l’année prochaine ? Environ 100 millions de dollars. Mais l’emprise semble être uniquement une question d’argent, et non son désir d’être un Buck.

À moins d’une saison infernale, il semble que Giannis va rester longtemps à Milwaukee.

3. Il se passe des trucs bizarres à Toronto

La saison dernière, le président de l’équipe des Raptors, Masai Ujiri, a qualifié son équipe d’« égoïste ». Ce qui est bien. L’équipe n’était pas géniale (41-41). Mais cette année, lors de la journée des médias, Ujiri est allé encore plus loin.

Pascal Siakam, double All-Star des Raptors, est éligible à une prolongation. Siakam est très bon et ce n’est pas le genre de joueur qu’on aimerait perdre pour rien. Ainsi, lundi, on a demandé à Ujiri pourquoi les Raptors et Siakam ne sont pas encore parvenus à un accord sur un nouveau contrat.

« Nous croyons en Pascal, [But] nous pensons que beaucoup de nos joueurs n’ont pas joué de la bonne manière l’année dernière et nous voulons les voir jouer de la bonne manière », a déclaré Ujiri. via Michael Grange de Sportsnet . « J’ai dit que nous étions égoïstes, je ne veux pas fuir cela. Nous étions égoïstes et nous n’avons pas joué de la bonne manière. Alors voyons quand nous jouerons de la bonne manière. »

Cela ne veut pas dire que Siakam est un joueur égoïste. Mais ce n’est certainement pas un compliment. Et certainement une position étrange à prendre lors de la première conférence de presse de la saison.

4. Le Grizzlis pourrait être en meilleure forme que nous le pensions

Il s’agit de l’une des notes les plus dignes d’intérêt de la journée médiatique. Rappelez-vous comment Ja Morant a été suspendu pour les 25 premiers matchs de la saison pour conduite préjudiciable à la ligue ? Il s’avère qu’il sera autorisé à s’entraîner et à voyager avec l’équipe pendant cette période.

« La NBA a essentiellement dit que tant que Ja continue de rester sur la bonne voie, il sera clair qu’il participera à toutes les activités privées de l’équipe, donc aux entraînements, aux shootarounds, aux voyages avec l’équipe », a déclaré le directeur général des Grizzlies, Zach Kleiman. dit lors de la journée médiatique de l’équipe lundi. « Il ne sera pas avec nous, évidemment, pour les matchs préparatoires et les 25 premiers, mais nous le verrons là-bas et nous avons hâte de le retrouver lors du 26e match. »

Cela devrait rendre la transition de Morant dans l’alignement beaucoup plus fluide. Et dans une Conférence Ouest chargée, où la différence entre, disons, une tête de série 3 et le play-in pourrait se résumer à une seule séquence de défaites, chaque match compte.

5. L’équipe olympique de 2024 sera chargé

C’est ainsi que se déroule le cycle. L’équipe américaine domine depuis des années. Peu à peu, les meilleurs joueurs du pays cessent de participer, ce qui conduit à un résultat décevant. Les étoiles commencent alors à apparaître.

Eh bien, il semble que nous ayons atteint la fin de ce cycle.

« Je jouerai aux Jeux olympiques l’année prochaine », a déclaré Kevin Durant lundi, selon le Presse associée . Steph Curry a clairement indiqué plus tard qu’il était également intéressé à jouer pour l’équipe américaine – quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant.

Prime: Jimmy Butler reste le troll le plus prééminent de la NBA.

L’année dernière, Jimmy Butler s’est présenté à la journée des médias avec ses cheveux en dreadlocks, apparemment pour que sa photo officielle toute la saison le montre ridicule. Cette année, Butler a décidé de rehausser son niveau.

Rencontrez… « Emo Jimmy » ?

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top: Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel . » Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

