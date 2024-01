Ainsi commence la Paris Fashion Week Homme A/W 2024 – la dernière étape du mois de la mode masculine, qui arrive cette semaine dans la capitale française. Débutant avec le deuxième défilé de prêt-à-porter attendu de Pharrell Williams pour Louis Vuitton – une ode à l’Ouest américain et à ses codes vestimentaires distinctifs – la semaine se poursuit avec le premier défilé de Givenchy depuis le départ de Matthew M Williams (la collection sera conçue par l’équipe maison), une nouvelle sortie parisienne de la créatrice britannique Grace Wales Bonner, et ce qui s’annonce comme un show particulièrement intimiste de Rick Owens (nous avons jusqu’ici juré de garder le secret).

La programmation sera complétée par une collection sans aucun doute intrigante de Jonathan Anderson chez Loewe, la dernière sortie Dior Men de Kim Jones, et des défilés de Paul Smith, Comme des Garçons, Dries Van Noten, Valentino et Hermès, aux côtés d’une liste de créateurs émergents. des noms.

Voici, dans notre rapport en cours, le meilleur de la Fashion Week masculine automne-hiver 2024 de Paris, en l’occurrence.

Le meilleur de la Fashion Week Homme A/H 2024 de Paris

Louis Vuitton

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Louis Vuitton)

C’était au Bois de Boulogne à Paris pour le deuxième défilé de prêt-à-porter de Pharrell Williams pour Louis Vuitton. Cela fait suite à ses débuts l’été dernier à Paris et à une collection pré-automne ultérieure, où le créateur avait érigé une énorme boîte à l’ombre de la vaste Fondation Louis Vuitton de Frank Gehry. À l’intérieur de la salle du défilé automne-hiver 2024, de vastes projections bordaient les murs représentant les plaines rocheuses des États-Unis, donnant une idée de ce qui allait arriver (l’invitation, un chapeau de cowboy de marque LV et un harmonica gravé en fournissaient une autre). Voici l’ode de Williams à l’archétype le plus américain : le cow-boy, bien que filtré à travers les sensibilités parisiennes de Louis Vuitton (« Paris to VA », en référence à son État d’origine, est un motif récurrent dans son mandat jusqu’à présent).

Ainsi, il y avait des chaps en jean et des chapeaux de cowboy, des chemises de style occidental avec des jaunes à volants et des ornements de perles et de paillettes, et des riffs sur les vêtements de travail, d’une version ajustée du pantalon de menuisier traditionnel à double genou à une collaboration de chaussures avec Timberland. Des chapeaux de cowboy indispensables complétaient le look, tandis que d’énormes malles Louis Vuitton dorées roulaient le long de la piste sur des wagons frontaliers en bois.

Avant le spectacle, Williams a noté qu’une partie de la raison de cette collection était de fournir une vision plus large du trope du cowboy (les cowboys noirs et amérindiens étaient parmi les premiers cowboys aux États-Unis, bien qu’ils aient été largement exclus du spectacle). représentations contemporaines de l’époque). En tant que telle, la collection contenait un « échange créatif » avec des artistes des nations Dakota et Lakota, qui ont contribué à la vision de Williams pour la collection, y compris une version du sac « Speedy » de la maison, qui était brodé d’un motif Dakota Flower, ou « Keepalls » qui présentaient des motifs rappelant ceux trouvés sur les « parflèches », des peaux de buffle étirées qui étaient historiquement décorées par les communautés amérindiennes. Pour clôturer le spectacle, le groupe de pow-wow Native Voices of Resistance – vêtu de créations conçues par Dee Jay Two Bears de la tribu Sioux de Standing Rock – s’est produit alors qu’une douce bourrasque de neige tombait du plafond, le désert projeté sur les murs étant désormais saupoudré de blanc. Il s’agissait d’un défilé qui parlait de la vision vaste et énergique de Williams pour Louis Vuitton – il ne restait plus qu’à se demander où le créateur mènerait ensuite son odyssée.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur la Fashion Week masculine automne-hiver 2024 de Paris