Le meilleur de 2022 – Le New York Times

C’est pourquoi j’aime cette période de l’année.

C’est la saison des files d’attente. C’est un repas-partage culturel qui crée des listes de lecture, réserve Libby et fourre des boîtes de recettes, un moment pour s’écarter de votre régime médiatique particulier et goûter aux plats des autres. Les albums préférés de Jon Pareles. Les vins les plus mémorables d’Eric Asimov. Les performances qui ont marqué Maya Phillips. Je suis parti sur mon propre ébat culturel au cours de la dernière année, il est donc probable que bon nombre des choix de ces critiques seront nouveaux pour moi.

De meilleures listes de best-of

J’ai écrit l’année dernière que j’aimerais pouvoir obtenir des listes annuelles de best-of de toutes les personnes que je connais, et que ces listes ne se limiteraient pas aux genres habituels de choses qui peuvent être écoutées, regardées ou lues. Je veux les listes très subjectives et spécifiques des gens : les meilleurs conseils qu’ils ont reçus et les meilleures idées qu’ils ont eues. Les meilleurs seltzers qu’ils ont essayés ou les promenades qu’ils ont faites, les meilleurs changements qu’ils ont apportés à leurs routines matinales. Je veux des idées pour mieux vivre à travers le spectre de l’existence; aucune catégorie n’est trop idiosyncrasique.

J’ai demandé à des personnes proches de moi quelles choses, expériences ou notions extrêmement spécifiques feraient partie de leurs listes de best-of. Le meilleur moment de vacances de mon éditrice Amy Fiscus a été de voir le coucher de soleil sur le lac Michigan. “Les Américains n’ont pas besoin de se rendre sur la côte ouest pour voir le soleil glisser sur l’horizon d’une eau sans fin”, a-t-elle déclaré.

La liste des meilleurs de tout de mon amie Ali comprend la modification de sa routine d’épicerie, en ramassant juste ce dont elle a besoin sur le marché au lieu de remplir le garde-manger comme elle l’a fait au plus fort de la pandémie. Et elle a énuméré le jeu vidéo Perfect Tides, une histoire de passage à l’âge adulte qui se déroule en 2000. “L’histoire est si douce – j’ai pleuré, j’ai adoré”, a-t-elle déclaré.

Mes choix

La meilleure chose que j’ai cuite était ces biscuits croustillants aux pépites de chocolat; ils sont comme ceux de Tate, mais en mieux. Le meilleur conseil que j’ai reçu cette année vient d’une histoire qu’une amie m’a racontée à propos de ce qu’elle se disait quand ses trois enfants étaient très jeunes et qu’elle se sentait dépassée, comme s’il n’y avait pas assez d’heures dans la journée : « Tu ça va très bien », disait-elle. “Continuer.” J’ai trouvé ces mots simples profondément inspirants dans les moments difficiles. Le meilleur soda que j’ai essayé était la saveur de gingembre de Wegman – c’est comme un soda au gingembre non sucré. Le meilleur conseil de jardinage que j’ai reçu était d’arroser moins mes plantes. Le meilleur changement que j’ai apporté à ma routine est de porter la garde de nuit de mon dentiste au moins 75 % du temps. Je dors mieux et je m’inquiète moins de grincer des dents. Et, parce que je n’arrête pas d’y penser, le meilleur film que j’ai vu est le documentaire “All the Beauty and the Bloodshed”.