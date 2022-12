Le meilleur de 2022 du personnel de football nord-américain de The Athletic

Peu importe où vous vous trouvez sur la planète, les années de Coupe du monde sont intrinsèquement capitales. Comment pourraient-ils ne pas l’être ?

Cela était certainement vrai pour l’édition passionnante mais très problématique de la Coupe du monde que nous avons vécue en 2022. L’équipe nationale masculine des États-Unis a fait son retour sur la scène mondiale. Le Canada s’est qualifié pour le tournoi masculin pour la première fois en 36 ans. Le Mexique est parti avec l’espoir de faire enfin une course durable. Toutes les performances de ces nations lors des qualifications et du tournoi lui-même ont été sous le feu des projecteurs pendant une grande partie de cette année.

Mais les Coupes du monde ne sont pas tout, et nous pensons que cela ressort clairement de L’athlétismeLes 22 meilleures histoires du personnel de football nord-américain de 2022.

Après tout, 2022 a également été l’année où l’équipe nationale féminine des États-Unis a poursuivi sa transition loin d’une génération accomplie de joueuses et a été confrontée à des questions difficiles sur sa qualité réelle, même si elle s’est facilement qualifiée pour la Coupe du monde 2023. C’était l’année où deux enquêtes officielles sur l’inconduite de la NWSL ont fourni un livre qui donne à réfléchir à une période de troubles, avec beaucoup de travail à faire. Les équipes américaines seniors masculines et féminines ont mis la plume sur papier sur de nouvelles conventions collectives, qui font de l’égalité de rémunération la loi du pays.

La MLS a mis fin à une ère des droits médiatiques et en a commencé une nouvelle d’une valeur de 2,5 milliards de dollars. Des équipes d’expansion ont été ajoutées ou annoncées pour l’ensemble de la MLS, de la NWSL, de l’USL et de la Premier League canadienne. D’autres sont vraisemblablement en préparation, et une nouvelle ligue féminine canadienne est en route.

Nous sommes enthousiasmés par la direction que prend notre couverture pour la nouvelle année, mais pour l’instant, nous sommes heureux de prendre le temps de mettre en évidence tous les endroits où nous nous sommes rendus cette année. Merci pour votre lectorat et votre soutien en 2022. Nous attendons avec impatience une autre année mémorable en 2023.

– Alexandre Abnos et Brooks Peck | Rédacteurs en chef, The Athletic Soccer

Les histoires sont présentées par ordre de date de publication.

Par Matt Pentz | 4 février

À quel point les choses peuvent-elles changer en un an ? Le crochet médiatique de cette pièce était le jeu de Gyasi Zardes, qui venait de commencer la défaite 2-0 des États-Unis contre le Canada lors des qualifications pour la Coupe du monde. En l’occurrence, ce serait la dernière apparition de Zardes aux États-Unis, mais les joueurs présents et futurs rempliront probablement des rôles similaires en tant que cible préférée de la colère des fans. Matt explique magistralement ce que c’est pour ces joueurs dans cette histoire.

Par Jeff Rueter | 4 février

Jeff est né et a grandi dans le Minnesota, mais même lui a trouvé ridicule la température de 2 degrés Fahrenheit lors de la qualification masculine américaine contre le Honduras… probablement parce qu’il était l’un des rares membres de la presse à le couvrir en dehors du confort de la salle de presse intérieure et chauffée.

Par Sam Stejskal et Paul Tenorio | 3 mars

Il est intéressant, avec le recul, de regarder en arrière qui les dirigeants de l’équipe MLS gagneraient la Coupe MLS, qu’ils désignent comme le joueur le plus sous-estimé, etc. Mais la vraie viande de cette histoire arrive à mi-chemin, où les dirigeants se sont ouverts sur une variété de problèmes auxquels la ligue est confrontée, dont plusieurs qui sont toujours d’actualité jusqu’en 2023.

Par Steph Yang | 12 mai

L’entrée d’Angel City dans la NWSL établit un nouveau record pour ce à quoi le football professionnel féminin peut ressembler aux États-Unis. Cela signifie beaucoup pour quelqu’un comme Ali Riley, qui a vécu plusieurs situations moins qu’idéales avant de faire ses débuts avec son nouveau club au Banc of California Stadium.

Voir également: Le rapport de Meg sur la façon dont le jeu a ouvert une nouvelle ère pour la NWSL

Par Pablo Maurer et Matt Pentz | 20 mai

Pour beaucoup, “Don’t Tread” est un peu la nostalgie d’une époque révolue où la culture du football américain en était encore à ses débuts pour essayer de comprendre sa propre identité, mais pour Clint Dempsey et ceux qui le connaissaient le mieux, c’était une fenêtre sur ses origines et ce qui ferait de lui l’un des meilleurs et des plus influents joueurs de l’USMNT de tous les temps.

Par Sam Stejskal | 31 mai

À un moment charnière de sa carrière, Matt Turner a vécu une tragédie personnelle qui l’a profondément marqué alors qu’il effectuait son improbable ascension. Dans cette histoire, Sam donne aux lecteurs une perspective différente sur un joueur et une personne qui est devenue une figure centrale du football américain.

Par Pablo Maurer et Matt Pentz | 14 juin

C’est une question exceptionnellement difficile à résumer dans un texte de présentation, mais nous essaierons. Ce qui a commencé comme une quête pour répondre à une question simple est devenu une histoire sinueuse et imprévisible, menant de la Coupe du monde de 1934 aux petites villes de l’Iowa et aux asiles remplis d’hommes oubliés. Chaque étape de ce voyage captivant est étayée par des reportages et des recherches exhaustifs de Pablo et Matt, qui ont produit une lecture émouvante qui traite un peu du football, mais surtout de la condition humaine.

Par Jeff Rueter | 1er août

La gestion par les Timbers de la citation d’Andy Polo pour violence domestique a soulevé les sourcils de beaucoup, surtout compte tenu du fait que le club sœur de l’équipe de la NWSL, les Portland Thorns, avait été pris dans ses propres problèmes d’inconduite pendant une bonne partie de l’année. Jeff a fait un excellent travail en exposant en détail ce qui s’est passé ici : qui a fait quoi, quand c’est arrivé et à quel point c’était approprié (ou inapproprié) – toutes choses qui peuvent être extrêmement difficiles à analyser dans des situations comme celle-ci.

Par Sam Stejskal | 17 août

L’équilibre concurrentiel est un sujet qui peut très facilement rendre les yeux d’un lecteur vitreux, mais ici, Sam le rend accessible et offre une perspective constructive sur ce qu’il identifie comme un problème croissant pour la MLS.

Par Felipe Cardenas | 7 septembre

“Poulet et riz” était un détail que nos lecteurs devaient absolument connaître, et Felipe a fait un excellent travail pour le leur transmettre et donner plus de vie et de détails à l’un des scénarios les plus intéressants de la MLS de 2022.

Par Meg Linehan | 8 octobre

La visite des femmes américaines dans un Wembley à guichets fermés pour affronter les champions de l’Euro 22 aurait dû être une occasion purement festive, mais la publication du rapport de Sally Yates dans les préparatifs a donné au match une importance particulière et inattendue, qui Meg capture bien ici.

Par Steph Yang | 10 octobre

La meilleure façon de montrer que les abus et les fautes dans le football professionnel féminin américain sont systémiques et ancrés dans la culture serait de commencer par le tout début (ou presque). Steph a fait un travail irréel dans l’analyse des rapports de nous, des ligues, de la fédération américaine et d’autres publications pour assembler cette chronologie, avec une longueur qui est révélatrice en soi.

Par Pablo Maurer, Sam Stejskal et Paul Tenorio | 27 octobre

Le nouveau contrat de droits médiatiques de la MLS a été l’une des plus grandes histoires de l’année, mais cette histoire fait un excellent travail pour présenter le comment. Il s’avère que la construction d’une opération de diffusion complète à partir de presque rien est une entreprise de grande envergure et implique de nombreuses pièces mobiles.

Par Jeff Rueter | 6 novembre

Il s’est passé tellement de choses lors de la finale de la Coupe MLS de cette année et Jeff a fait un excellent travail en capturant les plus grands scénarios d’un match qui restera longtemps dans les mémoires comme l’un des meilleurs de l’histoire de la ligue.

Par Sam Stejskal | 14 novembre

Dest n’est pas seulement un joueur de premier plan pour l’USMNT, c’est aussi une figure unique pour l’équipe et Sam l’a si bien capturé dans cette histoire, qui faisait partie d’une série exceptionnelle qui en a révélé plus sur certains des meilleurs joueurs de l’USMNT à travers leurs villes natales.

Voir également: Pièce “Hometowns” de Paul Tenorio sur Weston McKennie et Otterbach, Allemagne

Par Jeff Rueter | 17 novembre

Il s’avère qu’avoir un seul Lionel Messi vaut mieux que d’en avoir 26. Qui savait?

Par Joshua Kloke | 18 novembre

L’un des personnages les plus remarquables de l’équipe canadienne de la Coupe du monde, Borjan est aussi connu pour ses bouffonneries loufoques sur le terrain que pour sa force et son leadership dans le vestiaire.

Par Christopher Kamrani | 21 novembre

Un profil de Christian Pulisic qui plonge dans l’un des aspects les plus intéressants de l’ascension de l’ailier vers son statut d’étoile la plus brillante du football masculin américain : sa personnalité introvertie, et comment cela s’accorde avec une large reconnaissance.

Par Pablo Maurer | 22 novembre

Inspiré en partie par toutes les réactions négatives qui ont entouré la sortie des kits américains de 2022, voici un retour riche en détails sur l’une des tenues les plus vilipendées (ou les plus aimées) d’une génération précédente de football américain : le faux-denim away kit utilisé pour la Coupe du monde 1994.

Par Paul Tenorio | 27 novembre

Le souvenir poignant de Paul de son père et le sentiment de voir le Costa Rica gagner sans lui résonneront pour tous ceux qui sont tombés amoureux du football via leur famille. C’est bon signe quand les gens dans les commentaires disent qu’une pièce les a poussés à appeler leurs proches.

Par Felipe Cardenas | 29 novembre

L’athlétismeLe bureau du football nord-américain de a fait sa part d’enquêtes sérieuses, mais parfois il y a de la valeur dans une ironie sur ce qui n’est pas dit par une équipe sur la pointe des pieds autour de sa plus grande star, aussi.

Par Sam Stejskal et Paul Tenorio | 29 novembre

Notre plan de couverture “si les États-Unis s’accrochent” à la 75e minute de ce match n’incluait pas cette pièce. Mais après cette conclusion tendue, il était clair quelle était l’histoire. J’étais (Alex) assis directement entre Paul et Sam à ce jeu, et je peux vérifier que toutes les réactions décrites dans cette histoire sont exactes.

