Le meilleur d’automne sur Anna Kendrick, handicap

« La Femme de l’heure » de Netflix marque les débuts d’Anna Kendrick en tant que réalisatrice, mais ce n’est pas la seule performance marquante du film. Parmi toutes les victimes présentées, une jeune fille se démarque dans l’intrigue qui a fait la une des journaux : Amy, une adolescente en fuite, a survécu à sa rencontre avec le tueur en série Rodney Alcala. Au milieu de sa série de meurtres, il a participé à « The Dating Game » dans les années 1970.

Amy est interprétée par Autumn Best, qui fait ses débuts au cinéma avec le rôle central. Elle est une ancienne de la série CW « The 4400 », mais, croyez-le ou non, elle s’est présentée à son audition avec peu ou pas d’espoir de décrocher le rôle.

Elle travaillait comme barista dans un café à Chicago lorsqu’elle a entendu parler de cette opportunité. « J’ai reçu l’e-mail et je me suis dit : il n’y a aucune chance qu’ils me mettent dans ce film d’Anna Kendrick – pas seulement parce que c’était Anna Kendrick et qu’elle est cool, mais je n’ai qu’une seule main », a déclaré Best. Variété lors de la première du film à Los Angeles le 10 octobre.

Elle espérait décrocher un rôle dans un long métrage dramatique, mais Best pensait qu’elle serait la toute dernière option envisagée pour ce film. « Chaque fois que je passe une audition pour quelque chose qui est une histoire réelle, je l’efface immédiatement », a-t-elle expliqué. « Parce que je me suis convaincu que personne ne voudrait jamais m’engager pour incarner une vraie personne sans différence de membre. »

Puis, peu de temps après avoir envoyé sa cassette d’audition, l’agent de Best l’a appelée pour lui faire savoir que Kendrick souhaitait se rencontrer via Zoom pour discuter du personnage. «Je travaillais au café au moment où j’ai reçu l’appel. Alors je me suis dit : « Laissez-moi sortir une minute » », a déclaré Best. « C’était tellement excitant! »

Best et Kendrick sont devenus « meilleurs amis » pendant le tournage. « Elle peut lire dans mes pensées », a déclaré Best à propos de sa collaboration avec son réalisateur. « Elle pouvait en quelque sorte dire quand j’étais simplement fatigué ou froid, ou simplement dans ma tête. » (Lors de la présentation du film lors de la première, Kendrick a décrit Best avec tendresse comme sa « fille littérale ».)

Daniel Zovatto (qui joue Alcala) a également fait l’éloge de Best. « Je pense simplement qu’elle a un avenir vraiment brillant », a-t-il déclaré avant de raconter leur expérience de tournage d’une séquence déchirante et palpitante où Rodney attaque Amy alors qu’elle était dans le désert.

« Il était environ six heures du matin et il faisait vraiment froid. Le sable était littéralement de la glace. Autumn ne portait absolument rien et cette fille était prête à partir. Elle m’a dit : « Faisons ça » », a déclaré Zovatto. « Quand vous avez un partenaire de scène comme celui-là, cela rend les choses encore plus amusantes, car tout le monde est à bord. J’ai adoré travailler avec cette fille.

Best a déclaré que Kendrick l’avait réconfortée pendant le tournage de la scène difficile en l’enveloppant dans des couvertures entre les prises et en la rassurant sur sa performance. «Elle a été très, très rapide pour dire: ‘Hé, je te vois’», a déclaré Best. « Quelqu’un qui dit : ‘Je te vois’ rend la journée plus facile, car alors tu n’as pas l’impression de prétendre que ce n’est pas difficile. »

Kendrick a également partagé son point de vue. « C’est drôle, parce que je ne me considère certainement pas comme une personne naturellement attentionnée », a-t-elle déclaré. «Mais ce n’est pas une chose à laquelle j’ai dû beaucoup réfléchir, car je sais à quel point j’exigeais des acteurs du film. J’ai été dans cette position et je sais à quel point vous vous offrez. Kendrick a ajouté : « Tout le monde a traité le matériel avec tellement de respect que cela m’a rendu vraiment ému. »

En fait, toutes les femmes qui ont incarné les victimes d’Alcala ont partagé à quel point l’environnement de soutien créé par Kendrick sur le tournage était crucial pour leur succès, en particulier lors des scènes les plus intenses.

« Au moment où mon moment le plus difficile a été passé, Anna est sortie de derrière le moniteur avec des larmes coulant sur son visage, et elle m’a dit : ‘Ça va ?' », a déclaré Kathryn Gallagher, qui joue Charlie. Elle a souligné à quel point ce type d’énergie est rare. «Cela montre vraiment que vous pouvez avoir un décor incroyablement chaleureux, sûr et confortable, sans sacrifier la réalisation d’un film brillant. Elle a placé la barre très haute. »

Nicolette Robinson (dont le personnage Laura est un amalgame de lanceurs d’alerte qui ont tenté de faire part de leurs inquiétudes au sujet d’Alcala au fil des années) a apprécié la vision de Kendrick, ainsi que sa sensibilité.

« Je savais que nous étions entre de très bonnes mains », a déclaré Robinson, décrivant Kendrick comme un rêve avec qui travailler. « En tant qu’acteurs, nous n’obtenons pas beaucoup de validation. Vous ne savez pas vraiment si ce que vous faites ce jour-là fonctionne. [But] elle était si bruyante et si favorable au renforcement du positif.

Kelley Jakle, qui connaît Kendrick depuis qu’ils ont joué dans les films « Pitch Perfect », incarne Sara, la première victime montrée à l’écran. « Il y a eu une prise où, avant même d’ouvrir les yeux, j’ai senti ses bras autour de moi dans ce gros câlin d’ours », se souvient Jakle. « C’était juste un moment tellement beau, à la fois pour notre amitié et pour travailler avec elle en tant que réalisatrice. »