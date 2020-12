La grande finale du meilleur danseur de l’Inde est la troisième émission la plus regardée à la télévision cette semaine. Le participant Tiger Pop a remporté la saison 1, remportant Rs 15 lakh et une Maruti Suzuki Vitara Brezza. Le Broadcast Audience Research Channel (BARC) a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 21 et le 27 novembre.

Selon le dernier rapport du BARC, voici les cinq meilleures émissions à la télévision:

Anupamaa – Vanraj quitte la maison après avoir été pris avec sa petite amie Kavya dans un complexe par sa famille. Le lendemain matin, il vient récupérer certains de ses effets personnels et offre de l’argent à sa mère, qu’elle refuse d’accepter. Anupamaa, la femme de Vanraj, dit qu’ils peuvent gérer la maison sans lui. Cependant, lors de sa visite, il essaie de convaincre sa fille Pakhi de l’accompagner. Le spectacle est titré par les acteurs Sudhanshu Pandey et Rupali Ganguly. Il est diffusé sur Star Plus.

Kundali Bhagya – Mahira mélange du poison au sucré, que Preeta est censée consommer pour briser son karva chauth rapidement. Mahira est contrariée que Girish l’ait rompue le jeûne au lieu de Karan. D’un autre côté, Sarla espère que le mariage de sa fille Preeta avec Karan s’améliorera. Alors que Dheeraj Dhoopar joue le rôle de Karan, Shraddha Arya est vu dans le rôle de Preeta. L’émission est diffusée sur Zee TV.

Meilleur danseur de l’Inde – L’émission de téléréalité de danse a été jugée par Geeta Kapur, Malaika Arora et Terence Lewis. La grande finale de l’émission est la troisième la plus regardée à la télévision cette semaine. Le participant Tiger Pop a remporté la saison 1, remportant 15 lakhs Rs et une Maruti Suzuki Vitara Brezza. Dans le grand épisode final, Raghav Juyal, Dharmesh Yelande, Krushna Abhishek et Pooja Sawant sont apparus en tant qu’invités. Il a été diffusé sur Sony TV.

Kumkum Bhagya – Rhea demande à son père, Abhi, d’épouser Mira car elle pense que sa mère Pragya ne l’aime pas et qu’elle veut une mère pour elle-même. Abhi est triste de la séparation de sa famille. D’un autre côté, l’autre fille d’Abhi, Prachi, est triste de la séparation de ses parents. Le spectacle met en vedette Sriti Jha et Shabbir Ahluwalia dans les rôles principaux. Il est diffusé sur Zee TV.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah – L’émission est diffusée avec succès à la télévision depuis plus de 12 ans maintenant. «Le principal mérite revient au public. De plus, le dévouement de l’équipe est imbattable jusqu’à ce jour. Asit Modi monsieur (producteur), le genre d’intérêt qu’il porte encore est presque comme le premier jour du tournage. Il n’est pas comme «itna time ho gaya toh kuch bhi chalega», ce n’est pas ainsi qu’il procède. Il est personnellement impliqué dans chaque décision créative », a déclaré Sunayana Fozdar, qui joue Anjali Bhabhi dans la série, à propos de son succès. L’émission est diffusée sur Sony SAB.