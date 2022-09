Le meilleur cycliste Van der Poel plaide coupable d’agression en Australie

Le cycliste néerlandais Mathieu van der Poel a plaidé coupable lundi de voies de fait simples après avoir été arrêté pour une altercation avec deux adolescentes dans un hôtel de Sydney, a déclaré un responsable du tribunal.

Le joueur de 27 ans a été arrêté à la veille de la course élite sur route dimanche aux championnats du monde de Wollongong, où il figurait parmi les favoris.

Van der Poel, qui a remporté une étape du Tour de France, devait comparaître devant le tribunal local de Sutherland mardi mais a plaidé coupable lundi et a été condamné à une amende de 1 500 dollars australiens (1 000 dollars américains), selon un communiqué du tribunal fourni par un responsable.

Il serait sur le chemin du retour aux Pays-Bas, son avocat Michael Rowe affirmant que son passeport avait été rendu et qu’il était libre de quitter l’Australie.

“Je suis sûr qu’il tient à quitter le pays après cela”, a-t-il ajouté.

La police a allégué que le cycliste avait eu une altercation avec deux filles âgées de 13 et 14 ans samedi soir et les avait poussées « avec une chute au sol et l’autre poussée contre un mur lui causant une légère égratignure au coude ».

Van der Poel a été accusé de deux chefs de voies de fait simples. La déclaration du tribunal indique qu’il a été condamné à une amende de 1 000 dollars australiens pour une accusation et de 500 dollars australiens pour l’autre.

“C’est un triste résultat car je pense qu’il était évidemment très frustré par les adolescents qui frappaient à sa porte, ce qui l’empêchait de dormir”, a déclaré Rowe à la chaîne néerlandaise NOS devant le tribunal.

“Il est sorti pour leur parler, ils ont frappé à sa porte plusieurs fois… c’était très plausible comment tout cela s’est passé et c’est très décevant qu’il ait été reconnu coupable de cette infraction.”

Rowe a déclaré qu’il prévoyait de faire appel, Van der Poel ayant “une grande réputation”.

– Laisser tomber –

“Il a volé jusqu’en Australie, c’est un événement énorme, seuls ceux qui comprennent le cyclisme réalisent à quel point cet événement est important”, a-t-il ajouté.

“Il avait l’impression d’avoir laissé tomber son pays, il avait l’impression d’avoir laissé tomber son équipe. C’est un long chemin à parcourir pour avoir des circonstances comme celle-ci. Il apprendra par l’expérience.

Van der Poel a commencé la course de 266,9 kilomètres (165,4 milles) autour de la ville côtière de Wollongong, au sud de Sydney, mais a abandonné au début.

Christoph Roodhooft, directeur de son équipe Alpecin-Deceuninck, a déclaré que Van der Poel avait été bouleversé par l’expérience.

“Il n’a pas dormi de la nuit et était également un peu brisé mentalement”, a-t-il déclaré aux journalistes dimanche.

“Il attendait beaucoup de cette journée (course) et a fait tout ce qu’il a pu ces deux derniers mois après son mauvais Tour de France. Il avait retrouvé joie et bonheur dans le cyclisme et espérait faire une belle course.

En son absence, l’as belge Remco Evenepoel a remporté la victoire avec une course en solo spectaculaire, terminant 2 min 21 s devant le Français Christophe Laporte après le test d’endurance de 6 h 16 min pour remporter le maillot arc-en-ciel.

Van der Poel a connu une solide saison avec des victoires à Dwars Door Vlaanderen et au Tour des Flandres, troisième à Milan-San Remo, quatrième à Amstel Gold Race et neuvième à Paris-Roubaix.

