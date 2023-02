Le meilleur curry de ma vie était à Newcastle, révèle le chef étoilé Gordon Ramsay

GORDON Ramsay a révélé qu’il avait récemment mangé le meilleur curry de sa vie à Newcastle.

Le chef étoilé Michelin a déclaré que la bouffe était aussi bonne que les plats qu’il avait appréciés à Mumbai, en Inde.

Gordon, 56 ans, a déclaré: “C’était un beau restaurant indien, Khai Khai. Nous sommes arrivés à 18 heures en pensant que nous pouvions avoir une table tôt et c’était plein à craquer.

«Je suis allée dans la cuisine – la brigade féminine qui fait les incroyables rotis et naans, se brûle les bras.

“Le lendemain, je suis allé dans une zone avec toutes ces petites cuisines éphémères à côté de ce magnifique pont sur la Tyne.

“J’avais ce sushi végétalien et je devais juste m’arrêter et regarder le Tyne et me rappeler où j’étais ! C’est f ***** irréel. Je suis à Newcastle !

“J’ai eu l’un des meilleurs currys de toute ma vie, cela m’a ramené à Mumbai et au Rajasthan.”

Gordon parlait de la scène culinaire britannique alors que son émission culinaire ITV, Next Level Chef, atteint son point médian.

Il a ajouté : « C’est le tournant de cette compétition.

« C’est maintenant qu’il faut briller. Les erreurs vous appartiennent. Il n’y a pas de dépendance à quelqu’un d’autre pour vous faire passer au niveau suivant. C’est toi.

« La compétition prend un tout autre sens. Ils commencent à sentir le prix.

«Ils sont ravis que la ligne de fin soit en vue. Les niveaux de fougue sont plus ambitieux.

« La cuisine devient plus créative. Il y a plus de risques pris.

Le concours voit les cuisiniers saisir les ingrédients d’un ascenseur descendant pour essayer de passer au niveau suivant.

Gordon a aidé à juger le talent de la chef américaine Nyesha Arrington et de l’étoile Michelin Paul Ainsworth.

Ils ont tous été impressionnés par deux chefs des médias sociaux, Temi et Jade, qui restent dans la compétition.

Gordon a ajouté à propos de sa propre carrière en ligne : « Sur TikTok, j’ai 37 millions d’abonnés, le plus grand du pays et l’un des plus grands au monde.

“Sur TikTok, j’ai vu de la nourriture que je n’aurais jamais pensé voir ou goûter de toute ma vie.

“J’ai interagi avec des enfants de 8 à 88 ans !”

Next Level Chef continue demain soir, mercredi, à 21h sur ITV.

