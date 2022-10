“Le meilleur couple de tous les temps”: Sidharth Malhotra et Kiara Advani font une apparition conjointe à la fête d’anniversaire d’Ashvini Yardi [Watch]

Selon certaines rumeurs, Sidharth Malhotra et Kiara Advani sortiraient ensemble jusqu’à ce que Karan Johar confirme sur Koffee With Karan 7 qu’ils sont effectivement dans une relation amoureuse. Maintenant que les poulets sont sortis du poulailler, il semble que Sidharth et Kiara aient décidé de ne pas hésiter. Le couple a fait une apparition conjointe à la fête d’anniversaire d’Ashvini Yardi et ils ont joyeusement posé pour des photos ensemble. Les internautes ne pouvaient s’empêcher d’être gaga sur les deux en disant qu’ils étaient le meilleur couple de tous les temps.