Le meilleur copain de Matt Goss claque le juge strict Craig Revel Horwood pour un score sévère

Le meilleur ami du chanteur de BROS, Matt Goss, a critiqué le score sévère du juge de Strictly Come Dancing, Craig Revel Horwood.

Rob Ferguson – qui est copain avec Matt, 54 ans, depuis 30 ans – a riposté contre la façon dont le chanteur avait été marqué lors des deux premiers spectacles.

Le meilleur ami de Matt, Rob, a riposté aux juges

Matt et Nadiya n'ont pas réussi à impressionner avec leur Vienesse Waltz

Matt, qui est associé à la danseuse professionnelle Nadiya Bychkova au concours de danse de la BBC, a reçu de faibles notes de la part des juges depuis ses débuts dans l’émission le mois dernier.

Samedi soir, après avoir interprété une valse viennoise sur le thème du film sur le morceau Top Gun: Maverick Hold My Hand, il n’a obtenu que trois points du juge Craig, 57 ans.

Rob, qui travaille avec le chanteur depuis les années 1980, a riposté : « Il n’y a aucune cohérence et aucune corrélation entre les commentaires et les votes.

“Je perds confiance dans la légitimité de Strictly de la BBC.”

Après avoir regardé depuis le public, Rob a poursuivi : “Je ne peux pas concilier le score décroissant de Craig pour Matt de la première semaine – cinq, quatre, trois.”

« Il ne fait aucun doute qu’il s’est amélioré. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a un ordre du jour », a-t-il ajouté, qualifiant le vote de « non-sens ».

Rob a conclu que Matt avait été “extrêmement digne et n’avait fait aucun commentaire ni reproche à propos du jugement”.

“Il ne fait que creuser et continuer comme le soldat qu’il est”, a déclaré Rob.





Samedi soir, Matt a reçu un trois du juge Strictly Come Dancing Craig Revel Horwood.

Certains téléspectateurs ont suggéré que Craig et sa collègue juge Shirley avaient créé un “train de haine” envers la popstar avec des remarques personnelles, tandis que d’autres ont dénoncé le comportement “timide” de Matt.

Le contingent fidèle du hitmaker When Will I Be Famous appelle au soutien et à l’amour pour son idole après les faibles scores.

Un fan a déclaré : « Continuons à soutenir Matt. Je pense que l’expérience #Strictly sera bonne pour lui.

Un autre a carrément suggéré: “Shirley Ballas et Craig Revel Horwood ont lancé le train de la haine pour @mattgoss sur les réseaux sociaux.”

Un troisième a ensuite poursuivi : « D’accord ! Matt Goss est si évidemment incroyablement timide et maladroit et essaie d’apprendre à danser en public malgré cela. Doit être applaudi et non attaqué! #Strictement 2022. »

Cela vient après qu’un expert en langage corporel a révélé que Matt “se battait” après avoir été dans les deux derniers au cours de la première semaine.

L’expert a déclaré qu’il faisait preuve d’assurance sous les projecteurs, mais qu’il montrait des gestes qui prouvent qu’il est “mal à l’aise” dans l’émission.

Le gourou du comportement Darren Stanton, s’exprimant au nom de Slingo, a déclaré: «Matt n’arrêtait pas de taper sur son cœur avec sa main gauche – un geste qu’il fait beaucoup. C’est pour exprimer inconsciemment de la gratitude ou des remerciements.

« Gracieuse dans la défaite, Kaye s’est assurée d’embrasser Matt à sa sortie, alors qu’il était beaucoup plus réservé dans sa réaction – encore une fois un signe de la pression qu’il se met.

«Nous avons ensuite vu Matt saisir la main de son partenaire et placer son autre main dans sa poche tout en regardant la dernière danse de Kaye.

“Les deux sont des mouvements que nous faisons pour nous rassurer lorsque nous ne nous sentons pas entièrement à l’aise dans une certaine situation – cela suggère que Matt se battait toujours en interne pour être dans les deux derniers, bien qu’il ait réussi à se qualifier la semaine prochaine.”



Le meilleur pote de Matt a riposté contre Craig