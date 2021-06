Le meilleur conseiller de la FDA dit que les enfants doivent être vaccinés contre Covid

Les enfants doivent être vaccinés contre Covid-19, a déclaré jeudi à l’agence un haut conseiller de la Food and Drug Administration sur les vaccins pour enfants.

« Il semble idiot de penser que nous n’allons pas devoir inclure les enfants dans ce cadre », a déclaré le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie et conseiller de la FDA. « Ils peuvent souffrir et être hospitalisés et parfois mourir », a-t-il déclaré, notant que 300 enfants sont morts à ce jour de ce virus.

Offit, un membre votant du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de l’agence, s’exprimait lors de la réunion du panel pour discuter de l’utilisation des vaccins Covid-19 chez les enfants dès l’âge de 6 mois.

« Nous avons des variantes qui deviennent de plus en plus contagieuses, ce qui signifie que vous avez besoin d’un niveau plus élevé d’immunité de la population … pendant des années, voire des décennies », a déclaré Offit. Il a également déclaré que nous continuons de vacciner les enfants contre la polio chaque année, même si nous n’avons pas eu de cas de polio depuis les années 1970.

Les données de l’American Academy of Pediatrics montrent que près de 4 millions d’enfants ont été testés positifs pour Covid depuis le début de la pandémie. La semaine dernière, plus de 16 000 nouveaux cas chez les enfants ont été signalés, le plus bas depuis juin 2020, selon les données. Dans les États déclarants, moins de 1% de tous les cas d’enfants Covid ont entraîné la mort, a écrit l’AAP sur leur site internet.

« Je pense que l’hiver prochain, nous allons vraiment voir à quel point nous nous débrouillons en termes d’immunité de la population », a déclaré Offit. « L’idée que nous n’allons pas avoir à vacciner les enfants à l’avenir, je pense, est fausse. »