Le meilleur comédien semble méconnaissable en tant que nouveau personnage de scène – mais pouvez-vous dire de qui il s’agit ?

Un comédien TOP semble totalement méconnaissable en tant que nouveau personnage de scène – mais pouvez-vous dire de qui il s'agit ?

L’humoriste en question est apparu dans l’émission Britain’s Got Talent d’ITV vendredi soir aux côtés d’Ashley Banjo.

Pouvez-vous dire qui c'est ?

L’homme de 42 ans de Salford, et non seulement le comédien est une star de la télévision et un acteur, il est aussi un chanteur talentueux.

Tu as compris ou pas encore?

Ce n’est autre que Jason Manford.

Il devrait jouer le rôle du Lion lâche dans Le magicien d’Oz au London Palladium plus tard ce mois-ci.

Jason, qui était occupé à répéter avant la soirée d’ouverture, a partagé la photo sur son Instagram.

Il a légendé le post: « Notre brillamment talentueuse Dorothy est sur le point de vous faire pleurer avec Somewhere over the Rainbow dans notre medley Wizard of Oz sur @bgt. »

Après avoir joué dans l’émission, Jason a déclaré sur Instagram : « Suivez la Yellow Brick Road jusqu’à @BGT !

«Mes enfants adorent BGT et regardent chaque ep, donc non seulement pouvoir les apporter, mais aussi y être, a été un moment vraiment spécial pour moi en tant que père et interprète.

« Mon fils de 5 ans a même estimé que notre casting du Magicien d’Oz aurait dû avoir le buzzer en or. »

Les représentations du Magicien d’Oz commencent le 23 juin et se poursuivent jusqu’au 3 septembre.

Mais ce n’est pas la première fois que Jason joue dans le West End.

Il est également apparu dans Sweeney Todd, Chitty Chitty Bang Bang et Guys and Dolls.

Jason n'est pas seulement un comédien, mais un grand chanteur