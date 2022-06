Le meilleur colonel de la Garde nationale aérienne : les pilotes ukrainiens sont « à 100 % » capables de piloter des avions de guerre de quatrième génération

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un haut responsable de la California Air National Guard remet les pendules à l’heure en ce qui concerne la capacité des pilotes de chasse ukrainiens à défier les attentes dans le ciel contre les sorties russes, déclarant à Fox News qu’ils sont “à 100%” capables de piloter des avions de guerre de quatrième génération.

“L’armée de l’air ukrainienne dispose du corps de pilotes pour piloter ces types d’avions avancés”, a déclaré le colonel Rob Swertfager. “Les pilotes ukrainiens sont fantastiques. J’ai volé avec toutes les forces aériennes d’Europe, en particulier leurs partenaires régionaux.”

“Les Ukrainiens sont tellement sous-évalués et sous-estimés. C’est exactement pourquoi je pense qu’ils gagnent la guerre parce que tout le monde a sous-estimé qu’ils étaient bien meilleurs que ce que tout le monde leur accordait”, a-t-il ajouté.

LES PILOTES UKRAINIENS DE TOP GUN NOUS POUSSENT POUR DES JETS, LE SÉNATEUR DIT QUE LES LEGALS FERONT APPUYER SUR L’AFFAIRE AVEC LA MAISON BLANCHE

Washington a répondu au bombardement meurtrier des frappes aériennes russes et de l’artillerie lourde en Ukraine en envoyant à l’ancien État soviétique devenu une nation démocratique des milliards de dollars d’équipement, mais le Pentagone a pratiquement fermé la porte à l’envoi d’avions de guerre.

LES UKRAINIENS DÉPASSÉS ATTIRENT DES AVIONS RUSSES DANS DES PIÈGES DE DÉFENSE, ONT BESOIN D’AVIONS POUR DÉFENDRE L’ESPACE AÉRIEN: EXPERT

Les dirigeants de l’armée la plus sophistiquée du monde ont cité les préoccupations concernant la capacité ukrainienne et la menace d’une escalade de la guerre comme principales raisons pour lesquelles ils ont rejeté les appels répétés de Kyiv pour des avions de combat modernes comme les F-16, les F-15 ou les A-10.

Cependant, les meilleurs pilotes de chasse prennent en main la politique de la guerre et pour la Garde nationale aérienne de Californie, cela signifie informer les dirigeants américains que les pilotes ukrainiens sont plus que capables de piloter des avions de quatrième génération.

La California Air National Guard entretient un partenariat de longue date avec l’Ukraine et aide à former ses militaires dans le cadre d’un programme d’État depuis les années 1990.

Swertfager, qui s’est rendu en Ukraine plus de 70 fois au cours des 20 dernières années, entretient une relation personnelle avec l’armée de l’air ukrainienne et a déclaré à Fox News qu’il parlait quotidiennement avec ses collègues pilotes depuis le début de la guerre en février.

“Je suis le commandant du groupe des opérations de l’unité California F-15. L’une de mes tâches consiste à défier et à évaluer la capacité à piloter des avions de combat. Mon évaluation professionnelle, et je l’ai partagée avec les législateurs cette (dernière) semaine, est que ces gars-là sont plus que capables de piloter nos avions. 100% “, a-t-il déclaré.

LES ÉTATS-UNIS REJETTENT LA PROPOSITION POLONAISE DE TRANSFÉRER DES AVIONS MIG-29 VERS L’UKRAINE ET APPELENT UN DÉPLACEMENT “À HAUT RISQUE”

Un accord tripartite pour envoyer des F-16 américains en Pologne en échange de leur déploiement de MiG-29 de l’ère soviétique en Ukraine a été annulé par Washington en mars.

Les responsables du Pentagone ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Moscou interpréterait négativement cette décision comme une implication directe de l’OTAN dans le conflit et pourrait aggraver la guerre au-delà des frontières de l’Ukraine.

LES ALLIÉS ENVOYENT DES “PIÈCES DE RECHANGE” À L’UKRAINE AJOUTANT 20 AVIONS À LA FLOTTE ALORS QUE LE BOMBARDEMENT DE LA RUSSIE AUGMENTE: DOD

Cependant, certains ont commencé à remettre en question le raisonnement de l’administration alors que les États-Unis et les alliés de l’OTAN continuent d’envoyer des armes sophistiquées comme des obusiers, des javelots et des missiles Stinger. L’US Air Force a même créé un drone “Phoenix Ghost” spécialement conçu pour les besoins ukrainiens dans sa guerre contre la Russie.

“Ce sont les décisions politiques prises par les dirigeants civils du Pentagone, mais aussi dans d’autres parties de l’administration Biden, qui considèrent en quelque sorte certaines plateformes comme provocantes mais d’autres non”, a déclaré le sénateur républicain de l’Alaska Dan Sullivan. “Je ne suis tout simplement pas d’accord avec cette évaluation.

“Nous envoyons des missiles Stinger et des Javelins, ceux-ci détruisent des hélicoptères, tuent des commandants de chars. Et puis nous envoyons de l’artillerie lourde”, a-t-il poursuivi. “Quelle est la limite entre les laisser se défendre comme quelque chose d’offensant et de provocateur?”

Sullivan a organisé une réunion bipartite la semaine dernière avec deux pilotes de chasse ukrainiens qui ont voyagé des lignes de front à Washington pour expliquer leur besoin urgent d’avions modernes aux législateurs américains.

ZONE D’EXCLUSION HUMANITAIRE AU-DESSUS DE L’UKRAINE PROPOSÉE PAR L’ANCIEN COMMANDANT SUPRÊME ALLIÉ DE L’OTAN

“L’armée de l’air russe est toujours très active à l’est et au sud de l’Ukraine”, a déclaré à Fox News un pilote de chasse qui répond sous l’indicatif d’appel “Juice”.

“Bien sûr, ils ne sont pas aussi stupides que pendant les premières semaines [of the war] et ils ont changé de tactique, mais ils sont toujours mortels”, a-t-il déclaré en référence au bombardement aérien de la Russie. “Ils envoient leurs avions d’attaque et leurs hélicoptères à basse altitude à travers les lignes de front pour attaquer nos combattants dans les tranchées. .

“Nous devons réagir, nous devons les intercepter. Nous devons sauver la vie de nos citoyens et de nos troupes au sol”, a-t-il ajouté.

Juice, qui a reçu son indicatif d’appel alors qu’il s’entraînait avec la California Air National Guard en 2018 après avoir commandé à plusieurs reprises du jus au lieu d’alcool lorsqu’il sortait avec ses camarades américains, a déclaré que les pilotes ukrainiens pourraient être formés sur des avions américains modernes dans un trois à six- période de mois.

Interrogé sur cette période de formation relativement courte, Swertfager a soutenu la suggestion et a déclaré qu’il estimerait approximativement qu’un programme de formation de quatre mois suffirait.

“J’ai volé avec ces gars, plusieurs, plusieurs fois. Et ce sont des pilotes professionnels”, a-t-il déclaré. “Ils viennent d’une doctrine soviétique, qui est très différente de la nôtre, mais ils se sont adaptés comme un hybride dans leurs capacités.”

Swertfager a déclaré que l’armée de l’air ukrainienne n’avait pas pleinement intégré les capacités occidentales ou de l’OTAN dans sa force de combat, et qu’elle n’avait pas non plus uniquement maintenu les anciennes pratiques de l’ère soviétique.

“Ils sont quelque part entre les deux. Et c’est là que je pense qu’ils obtiennent beaucoup d’avantages lorsqu’ils combattent les Russes”, a-t-il ajouté. “Ils pourraient, s’ils en avaient l’occasion, exceller.”