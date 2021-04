Erling Haaland, Jadon Sancho et Jude Bellingham du Borussia Dortmund sont tous des joueurs de la première équipe. INA FASSBENDER / AFP via Getty Images

Le Borussia Dortmund est devenu le meilleur club d’Europe pour permettre aux jeunes joueurs de gagner leurs galons, selon la dernière étude de l’Observatoire du football CIES.

Le CIES a formulé ses données en examinant le pourcentage de minutes de championnat national accordées aux jeunes joueurs cette saison par chaque club des 71 divisions de premier plan en cours à l’heure actuelle dans le monde.

Selon leur définition, les «jeunes joueurs» désignent les joueurs qui n’avaient pas encore eu 21 ans au moment du coup d’envoi des matchs enregistrés – qui sont tous les matchs de championnat qui se déroulent cette saison jusqu’au 6 avril 2021 inclus.

Un total de 999 clubs a donc été évalué à travers le monde, avec le pourcentage global le plus élevé enregistré par le club danois du FC Nordsjaelland, qui a donné 48,9% du total de ses minutes en équipe première à des joueurs de moins de 21 ans.

Numéro 3⃣3⃣3⃣ du @CIES_Football Weekly Post dévoile le% de minutes jouées par les footballeurs U21 pour les équipes 9⃣9⃣9⃣ de 71 meilleures divisions du monde 😮 @BVB avant @ogcnice & @AS_Monaco dans le big-5 🌱 Données complètes ➡️ https://t.co/Uz9q0Ozt9T pic.twitter.com/ghtiLUUns8 – CIES Football Obs (@CIES_Football) 12 avril 2021

Au plus haut niveau (c’est-à-dire au sein des ligues européennes des « Big Five »), le Borussia Dortmund est arrivé en tête, le club de Bundesliga accordant 28,5% de ses minutes à ses talents des moins de 21 ans lors de la campagne 2020-2021. Voici quelques-uns des principaux résultats et points de discussion du rapport CIES.

Dortmund laisse les enfants dominer le perchoir

Avec un effectif moyen de 25,3 ans en Bundesliga cette saison, Dortmund ont construit leur équipe autour de jeunes stars comme Erling Haaland (20), Jude Bellingham (17) et Jadon Sancho (qui n’a eu que 21 ans en mars). Au cours de leurs 27 sorties en championnat jusqu’au 6 avril, les Allemands ont donné plus d’un quart de leur temps de jeu total à leur prodigieuse écurie de joueurs U21. Avec plus d’opportunités offertes que partout ailleurs dans le monde, il n’est pas étonnant que tant de prodiges en herbe choisissent de poursuivre leur carrière naissante au Westfalenstadion ces jours-ci.

L’évolution française domine le Top 10

Sur les 98 clubs des cinq meilleures ligues européennes, le Top 10 est complètement dominé par sept équipes françaises. Agréable ouvrent la voie, avec les Eagles juste derrière Dortmund à la deuxième place ayant donné près d’un quart (24,3%) de leur temps de match de championnat à leurs jeunes joueurs. Les goûts de l’ancien club de Kylian Mbappe Monaco, Rennes (où Eduardo Camavinga est devenue l’une des jeunes stars les plus convoitées d’Europe) et les leaders de la Ligue 1 Lille se portent également bien. La France est un foyer de jeunes talents depuis 25 ans, et avec la plupart des clubs du pays fonctionnant sous des contraintes financières plus strictes que leurs homologues des autres ligues de premier plan, il n’est pas étonnant que tant de jeunes joueurs aient leur chance.

Les loups mènent le peloton de Premier League

Wolverhampton Wanderers sont les seuls représentants de la Premier League à percer le Top 10, avec l’équipe de Nuno Espirito Santo nichée à la neuvième place. Avec une équipe d’âge moyenne de 26,1 ans cette saison, les loups ont donné un temps de jeu significatif à des joueurs comme Pedro Neto (21), Vitinha (21), Rayan Ait Nouri (19), Ki-Jana Hoever (18) et un record signature de Fabio Silva (18 ans).

Le Barça reste la meilleure école de finition d’Espagne

Assis à une place en dehors du Top 10, Barcelone ont offert une plus grande proportion de minutes (15%) aux joueurs de moins de 21 ans que toute autre équipe de la Liga. Alors que l’équipe est toujours soutenue par des piliers vétérans tels que Lionel Messi, Gerard Pique et Sergio Busquets, les Catalans ont bénéficié d’un nouvel afflux de jeunes à Ansu Fati (18), Pedri (18) et Sergino Dest (20) entre autres qui a permis de ramener l’âge moyen de leur équipe à 26,2 ans. Le Barça est 11e au général, six places au-dessus Valence et bien au-dessus de ses rivaux Real Madrid (29e), Zinedine Zidane n’ayant donné que 7,6% des minutes de championnat à ses jeunes joueurs cette saison.

Le meilleur du reste

Paris Saint Germain (11,4%) et Arsenal (11,3%) sont les deux autres grands noms à se mériter une place dans le Top 20 en termes de minutes accordées aux jeunes joueurs, terminant respectivement 15e et 18e. AC Milan (7,8%), Manchester City (7,8%) et Real Madrid (7,6%) étaient à peu près capables de se faufiler dans le Top 30, tandis que Bayern Munich (7,3%) doivent se contenter de la 32e place dans le récapitulatif. Liverpool (6,7%) et Chelsea (5,9%) occupent respectivement les 35e et 37e places tandis que le 39e Juventus, dirigé par le vétéran Cristiano Ronaldo, est à la hauteur de son surnom de «Vieille Dame» avec un effectif moyen de 27,3 ans et seulement 5,7% des minutes offertes aux joueurs de moins de 21 ans cette campagne.

Greenwood garde Man United honnête

Incroyablement, Manchester United peuvent se vanter d’avoir aligné au moins un produit jeunesse dans chaque match senior qu’ils ont disputé depuis 1937, soit plus de 4 000 matchs. L’âge moyen de l’équipe lors de la journée de match de United est de 26,1 ans cette saison, le quatrième plus jeune de toute la Premier League, mais le seul joueur de moins de 21 ans à profiter d’un temps de jeu significatif cette saison est Mason Greenwood, 19 ans. Par conséquent, ils sont à la 48e place dans le rapport du CIES car le manager Ole Gunnar Solskjaer n’a confié que 4,7% de l’action de la ligue à son jeune talent cette saison.

Tottenham, Inter en bas de la classe

À l’autre bout de l’échelle, Tottenham Hotspur et Inter Milan sont les deux noms les plus en vue les 10 derniers du tableau CIES.

Les Spurs, qui ont un effectif moyen de 27,5 ans lors de la journée de match, ont offert au produit jeunesse de 17 ans Dane Scarlett un camée à la 89e minute lors de la victoire 2-0 contre West Brom le 7 février. C’était le seul match de Premier League. donné à un joueur de moins de 21 ans cette saison, seulement 0,003% de la période couverte.

L’Inter, est l’un des sept clubs à ne pas avoir accordé une seule minute à un joueur de moins de 21 ans ce trimestre, avec Crystal Palace et Fulham (Angleterre), Lazio (Italie), Real Valladolid et Cadix (Espagne) et Eintracht Francfort (Allemagne) emboîtant le pas.

Malgré cela, et leur effectif moyen de 28,6 ans, l’Inter semble se battre pour son premier titre de Serie A en 11 ans.